Al cincilea film din saga Indiana Jones va ajunge pe ecrane abia în iulie 2020

Cea de-a cincea parte a seriei Indiana Jones, ale cărei filmări urmau să înceapă în aprilie anul viitor în studiourile britanice, va avea premiera în sălile de cinema abia în iulie 2020 din cauza unor tergiversări de producţie, potrivit revistei de specialitate Variety citată vineri de EFE.



Surse apropiate producţiei au declarat revistei că filmările nu pot începe la data prevăzută şi că a fost nevoie ca acestea să fie amânate timp de mai multe luni, sau chiar un an.



O parte a problemei este că unii membrii-cheie ai echipei de creaţie nu şi-au dat încă avizul scenariului final.



De fapt, potrivit site-ului de specialitate Collider, Jonathan Kasdan - fiul lui Lawrence Kasdan, scenaristul filmului 'Raiders of the Lost Ark' - ar fi fost angajat să scrie un nou scenariu.



David Koepp, autor al episodului anterior al acestei saga, 'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull', fusese angajat iniţial să redacteze scenariul original la cel de-al cincilea episod.



Studioul Disney a anunţat în 2016 că Steven Spielberg va fi responsabil cu realizarea noului lungmetraj care îl va avea din nou pe Harrison Ford în rolul arheologului aventurier.



Episoadele anterioare ale acestei francize au avut încasări de aproximativ 2 miliarde de dolari la box office-ul mondial.AGERPRES