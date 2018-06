Festivalul JazzTM la Timişoara

Cea de-a şasea ediţie a fesivalului JazzTM aduce, în premieră în România, nume importante din jazzul mondial şi artişti români de referinţă, jam session-uri nocturne şi un proiect special creat cu ocazia evenimentului. Festivalul se va desfăşura în Piaţa Victoriei, în Parcul Civic, Parcul Castelului, Strada Fără Nume, dar şi în localuri din zona centrală a oraşului. Artiştii anunţaţi pentru ediţia din acest an sunt: The Cinematic Orchestra, R+R=NOW (Robert Glasper, Terrace Martin, Christian Scott, Derrick Hodge, Justin Tyson, Taylor McFerrin), Gregory Porter, John Beasley presents MONK’estra, Kurt Rosenwinkel’s Caipi, Bachar Mar Khalife, Maisha, Bariş Demirel, The Jam Community, Sorin Zlat Trio, Krisper, B.A.U., Trompetre, Antal Gabor Trio, Tongue FU, Bega Blues Band, Voyager II, Murnau şi Armies. Accesul la Festivalul JazzTM este gratuit.