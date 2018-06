Horoscop 30 iunie. Berbecii simt nevoia sa se izoleze pentru a se odihni

Horoscop 30 iunie RAC - Ceea ce ti se intampla acum nu-si gaseste explicatia in experienta ta de viata si te tot intrebi de ce? Nu cauta raspunsul in tot ce ai trait de cand te-ai nascut si pana acum, pentru ca nu de aici provine totul, ci e o repercusiune a unor evenimente traite in vieti anterioare. Treci printr-un punct de referinta in echilibrarea ta karmica, pentru ca a venit vremea sa te achiti de o sarcina sau sa repari o eroare comisa candva, nu in aceasta viata. Nu-ti asuma vini mai mari decat meriti, ci bucura-te ca ai aceasta ocazie de a mai sterge o datorie mostenita din alte vremuri. Te vei simti mai liber, si chiar daca nu esti foarte constient de unde ti se trage, sufletul tau se va elibera de o povara inexplicabila.



Horoscop 30 iunie LEU - Nimic nu poate fi mai frumos azi decat o petrecere, o reuniune de familie, timpul liber in compania celor dragi. Se simte aer de distractie, muzica, motiv de a bea ceva, si te simti bine in compania celor care te inconjoara cu simpatie si afectiune. Daca printre cei din preajma ta se afla si omul pe care il iubesti, ziua va fi perfecta, pentru ca inima ta va avea motive clare de fericire si veselie. Daca nimeni nu te invita undeva, fa tu mobilizare generala, pentru ca si altii au chef sa se destinda.



Horoscop 30 iunie FECIOARA - Trateaza cu un dram de amuzament situatia cu care dai piept azi, nu te crampona si nici nu lua prea in serios. Mai degraba cu o atitudine usor naiva, de copil nevinovat, poti depasi mai bine acest moment, pentru ca daca privesti totul cu gravitate, cu ochi de om responsabil care vrea solutii perfecte, mai degraba generezi o dezamagire. Glumeste un pic, ia peste picior, fa haz de necaz, joaca-te cu vorbele, pentru ca nu merita atata incrancenare. Vei vedea ca totul revine mult mai usor la normal daca nu cauti prea multe justificari, scuze sau solutii ca la carte. Lasa lucrurile in voia lor si zambeste, convins ca totul se rezolva de la sine!



Horoscop 30 iunie BALANTA - Nu mai privi inapoi si nu te mai raporta intruna la cele intamplate anterior pentru ca nu te vei mai intoarce acolo. Drumul pe care mergi acum, desi nu stii foarte clar incotro duce, are o singura directie: inainte.. Nu mai poti schimba trecutul, dar te poti concentra eficient asupra zilei de maine, pentru ca asta, da, poti schimba! Poti modifica inca de acum cursul unor evenimente viitoare in functie de deciziile sau actiunile tale de acum, deci aici trebuie sa depui cele mai serioase si corecte eforturi. Cum iti asterni, asa vei dormi, deci ai grija ce alegeri faci chiar azi!



Horoscop 30 iunie SCORPION - Nu mai trebuie sa stai si sa analizezi la nesfarsit evenimente din trecut care oricum nu mai au nici un rol, chiar daca tu esti cel mai atasat de vremurile de odinioara. Trecutul e acolo, la locul lui, acum conteaza prezentul, ca atare priveste ceea ce se petrece in acest moment in jurul tau, pentru ca de aici vor aparea cele mai bune solutii. Priveste prezentul cu incredere, cu realism, cu mai multa claritate, pentru ca nu mai conteaza absolut deloc ce a fost pana mai ieri. Acolo, in urma, se afla doar invataturile si experientele care te vor duce la etapa urmatoare, dar nu trebuie sa fie refugiul tau permanent atunci cand prezentul te deceptioneaza. Concentrat pe trecut nu vezi la timp oportunitatile prezentului!



Horoscop 30 iunie SAGETATOR - Vine azi o veste atat de buna, ca te stimuleaza sa pui imediat in practica ceea ce tocmai ai aflat. E un start in forta pe care il iei spre un tel caruia ii acorzi o mare importanta. E bine sa mentii acest ritm alert si mai ales acest tonus ridicat pentru ca ele sunt cheia succesului care te asteapta la capat. Daca tot s-a aprins focul, intretine-l pentru ca de entuziasmul si energia de pe parcurs depinde si finalul acestei actiuni pornite in tromba. Tu de obicei esti mai suspicios si gandesti mult inainte de a incepe, dar azi te lasi coplesit de pasiune si te apuci imediat de treaba. Nu mai stai pe ganduri!



Horoscop 30 iunie CAPRICORN - Ai stat tu o vreme complet detasat de o situatie cu un oarecare factor de risc, dar acum nu mai poti privi de pe margine, ca si cum nu te-ar privi personal. Ba da, te priveste si pe tine si simti nevoia sa intervii rapid, fara a mai astepta solutii de la altii. Totusi, dupa ce te vei implica direct, vei descoperi si punctele sensibile ale acestei probleme si vei deveni mult mai ingrijorat, si mai pesimist. Descoperi ca lucrurile sunt totusi mai grave decat ti se parea in momentul cand analizai totul de pe margine. Acum, direct implicat, vezi si greutatile, si riscurile, si piedicile, si aluneci usor spre o usoara senzatie de neputinta, spunandu-ti ca mai bine nu te bagai.



Horoscop 30 iunie VARSATOR - Prietenia e la cote maxime acum si ai curajul sa spui cu mana pe inima ca persoanele pe care ai norocul sa le ai in preajma iti sunt cei mai buni si de nadejde prieteni. Poate abia azi faci o cunostinta noua si comunicarea merge struna, aveti multe in comun, va simpatizati reciproc, deci se poate naste de aici o frumoasa prietenie de viitor. Dedica-te celor pe care ii azi aproape, pentru ca aveti nevoie unii de altii. Acum descoperi cat de importanti sunt prietenii: iti ridica moralul, te inveselesc, te apreciaza, te lauda, iti tin companie la modul cel mai constructiv, iar prezenta ta le face si lor placere. Nu te ocupa azi de altcineva decat de relatia cu amicii tai.



Horoscop 30 iunie PESTI - Azi te cuprinde un spirit umanitar iesit din comun, incat esti gata sa-ti pui in joc toata energia doar pentru a te dedica nevoilor celor aflati in impas. Te apleci asupra celor saraci, ai grija de cei bolnavi, dai o mana de ajutor celor neajutorati, pentru ca acesta e modul tau de a participa la bunastarea lumii din care faci parte. Ai si o satisfactie profunda cand primesti macar un multumesc sau un zambet plin de speranta de la omul care, aflat in impas, s-a bucurat de ajutorul tau. Nu astepti recompense, ci te multumesti cu clipa lui de bucurie. Meriti felicitari!



Horoscop 30 iunie BERBEC - Simti nevoia sa te izolezi, ori dintr-o nevoie majora de odihna si relaxare, ori pentru ca nu te poti concentra la un proiect important daca in jur e galagie. Te retragi intr-un loc linistit, cum ar fi o biblioteca, propria camera sau poate chiar un loc cu incarcatura spirituala deosebita, pentru ca in astfel de locuri linistite reusesti sa-ti extragi starea de pace dupa care tanjesti. Singuratatea iti prieste si chiar o preferi pentru o zi, pentru ca vei simti, la finalul zilei, ca ai realizat o multime de lucruri pe care nu le-ai fi rezolvat daca ai fi fost in miezul altor activitati.



Horoscop 30 iunie TAUR - Intalnesti azi o persoana ce va juca un rol cat se poate de concret in planurile care te preocupa. Intervine cu o mana de ajutor, nu doar cu un sfat sau o incurajare. Detine o solutie materiala la problema ta, deci asculta-l cu luare aminte. Ai multe de invatat de la el, deci fa tot posibilul sa-i castigi si sa-i mentii prietenia, pentru ca te va salva in cele mai dificile momente. Te vei bucura multa vreme de sfaturile sale de acum, deci tine-le minte si foloseste-le ori de cate ori ai nevoie.



Horoscop 30 iunie GEMENI - Reusesti sa te remarci prin maturitate, intelepciune, seriozitate, pentru ca simpla ta aparitie impune respect si prestanta. Esti cu ceva mai presus decat cei in fata carora te prezinti si admiratia pe care o poti citi in ochii lor te stimuleaza si te motiveaza sa faci totul perfect, pentru a nu-i dezamagi. Ai sansa de a atinge un apogeu intr-un proiect de lunga durata in care ai investit tot ce ai mai bun in tine, si vei putea sa te mentii, dupa aceea, multa vreme pe un nivel promitator, demn de lauda si mandrie personala.

Horoscop oferit de www.acvaria.com