HOROSCOP iulie 2018: Cupidon isi cam face de cap!

HOROSCOPUL LUNII IULIE 2018. Astrele au pregatit pentru aceasta luna numeroase intalniri romantice deosebit de placute. Nici nu banuiti ca vi se poate intampla sa intalniri, asa, peste noapte, iubirea vietii dumneavoastra. Intr-un cuvant, din punctul de vedere al dragostei, va fi o luna palpitanta.

Intr-adevar, soarta va fi plina de surprize, iar Cupidon isi va face de cap. Desigur, vor exista numerosi cavaleri, dar alegerea va apartin. Nu va fi usor. Trebuie sa va bazati inclusiv pe intuitie, sa intelegeri care dintre pretendentii la inima dumneavoastra va ofera ceea ce cautati cu adevarat: un om care sa va fie alaturi in orice situatie.

Totusi, chiar daca ati gasit perechea, nu trebuie sa va grabiti la altar. Mergeti la intalniri, bucurati-va de prezenta celuilalti, lucru valabil si in cazul barbatilor, dar nu faceti inca marele pas. In iulie, libertatea este principala recompensa. Mai ales in cazul cuplurilor care au trecut prin experienta dureroasa a despartirii.

In alta ordine de idei, iulie 2018 va fi una a intrigilor si a aventurilor cu colegi sau colege de munca. In cazul unora, va fi ceva serios, ca o eliberare a sentmentelor adanc ascunse o lunga perioada de timp. Acelasi sfat insa din partea astrelor: nu va pripiti, nu lasati fericirea, clipele de suprema satisfactie sa va indrume spre decizii pe care le veti regreta. Cantariti bine lucrurile si nu evitati discutiile deschise si sincere cu jumatatea.

Daca aveti deja intemeiata o familie, in iulie nu veti putea evita certurile, izbucnirile nervoase, lacrimile. Tineti minte insa ca, atata timp cat situatia poate fi remediata, nu povestiti nimanui micile neplaceri. In caz contrar, vor incepe sa curga sfaturi, iar unii vor incerca sa intervina in viata personala. Consecintele pot fi dintre cele mai nedorite.

Si inca un aspect important: cand veti dori sa va descarcati nu o facti in public. Trageti aer in piept, relaxati-va si analizati totul cu calm. Veti constata ca nu s-a intamplat nici o catastrofa, ca totul poate fi reparat. In ultima instanta, o cina romantica, un cadou surpriza, o evadare din cotidian pot face minuni.