Cupa Mondiala 2018: Pentru Anglia, va fi meciul deceniului!

Dupa infrangerea suferita in fata Belgiei, elevii selectionerului Garreth Southgate crede ca echipa Angliei se va confrunta cu "unul dintre cele mai importante meciuri ale deceniului". In orice caz, asa a catalogat antrenorul britanilor urmatoarea intalnire de pe teren cu Columbia, in optimile Cupei mondiale de fotbal din Rusia.

Impotriva Belgia, pe teren a fost aliniata alta echipa decat cea care, in urma cu o saptamana, a invins Pana cu zdrobitorul scor de 6:1. Harry Kane, spre exemplu, care a marcat cele mai multe goluri in turneul din Rusia, a inceput meciul cu Belgia pe banca de rezerve.

Inainte de fluierul de inceput, Southgate declara ca Anglia va incerca sa castige, dar componenta echipei scoasa pe gazon arata ca, de fapt, antrenorul era pregatit, in egala masura, si pentru o infrangere. "Vrem sa castigam meciuri, de aceea nu ne multumeste sa pierdem. Dar nu stim ca rezultatul acestui meci va insemna pentru noi in urmatoarea runda", a spus tehnicianul nationalei Angliei dupa joc.

"Intalnirea cu Columbia va fi cea mai importanta din acest deceniu, trebuie sa protejam cei mai buni jucatori. Oarecum ne-am gandit deja la runda urmatoare. Cred ca suporterii vor intelege ca este vorba de ceve foarte important. Nu suntem multumiti de infrangere, dar obiectivul nostru a fost unul dublu astazi", a comentat Southgate esecul elevilor sai.

"S-au gasit voci care sa sustina ca Anglia trebuie sa arunce in lupta cele mai puternice echipe, sa preia conducerea grupei, sa nu joace teatru, dar cam asta au facut. Southgate ne-a dus cu vorba doua zile si mi-a placut. Am inceput sa-l respect mai mult", a spus, la randul sau, aparatorul britaniloc, Garry Neville, citat de Daily Mail.