Două gazde de la televiziunea Telemundo, suspendate pentru gesturi rasiste după victoria Coreei de Sud la CM

Două gazde de la televiziunea Telemundo au fost suspendate după ce au făcut gesturi rasiste în timp ce sărăbătoreau victoria Coreei de Sud împotriva Germaniei la Campionatul Mondial de Fotbal, scrie BBC.

Echipa mexicanilor a reușit să se califice în optimi datorită victoriei Coreei de Sud împotriva campioanei din 2014. În timp ce sărbătoreau, cei doi prezentatori au fost văzuți cum își lungeau colțurile ochilor pentru a părea asiatici.

Același gest a fost postat de mai mulți fani mexicani pe Twitter într-o încercare de a mulțumi Coreei de Sud.

Utilizatorii site-ului de socializare au condamnat gestul ca fiind rasist, iar mai mulți mexicani și-au cerut ulterior scuze.



Dear @Telemundo @TelemundoSports & @TLMDPR , whoever this guy is on the left needs to get fired ASAP for being a racist on air. If someone were to say or make racist gestures about Latinx folks we'd ALL be up in arms & this is no different #SayNoToRacism #TelemundoMundial pic.twitter.com/SvzSednPAd