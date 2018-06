Animalele de la Zoo Dublin au primit gustări îngheţate pentru a face faţă valului de căldură

Îngrijitorii de la Grădina Zoologică din Dublin, Irlanda, au oferit animalelor gustări îngheţate şi băi de noroi pentru a le ajuta să facă faţă temperaturilor foarte ridicate, informează vineri Press Association.



Pe fondul valului de căldură care afectează această ţară, elefanţii, rinocerii şi tigrii se numără printre animalele care au primit gustări îngheţate preparate din fructe, carne, vitamine şi peşte, pentru a se răcori.



Deşi habitatul natural al unora dintre aceste animale se află în zonele calde, multe dintre ele nu sunt obişnuite cu o perioadă îndelungată cu temperaturi caniculare în Irlanda.



Gerry Creighton, director de operaţiuni în cadrul Zoo Dublin, a declarat că în perioada în care temperaturile sunt ridicate animalele necesită o monitorizare suplimentară. ''În unele cazuri preparăm acadele (îngheţate) din fructe şi băuturi cu vitamina C'', a explicat el.



''Tigrilor le oferim în piscină carne îngheţată, iar pentru elefanţi am adus zece tone de argilă care acţionează ca o mască. Elefanţii se ung pe spate ca să le protejeze pielea. De asemenea, avem hidranţi pentru a răcori habitatele şi pentru a uda animalele dimineaţa, înainte să iasă afară. Le place, este ceva nou pentru animale şi nu le provoacă niciun stres'', a adăugat Creighton.



''Felinele se pot scufunda în apă, oferim blocuri de gheaţă cu peşte leilor de mare, iar ei încearcă să le spargă. Totul se bazează pe activităţi şi toată lumea are o opţiune. Exemplarele de leopardul zăpezilor au în habitatele lor pietre care le oferă spaţii mai răcoroase'', a explicat el.



Potrivit The Irish Sun, în Irlanda a fost înregistrată joi cea mai călduroasă zi din luna iunie din 1976 şi până în prezent ­ 32 de grade Celsius.AGERPRES