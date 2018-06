Bulgaria speră să adere în aceeași zi la ERM-2 și la uniunea bancară

Bulgaria şi-a propus să adere la uniunea bancară europeană în aceeaşi zi în care va intra în anticamera zonei euro, ERM-2, a declarat vineri premierul Boiko Borisov, transmite Reuters.



Mecanismul ERM-2 prevede că evoluţia cursului de schimb al monedei unei ţări candidate trebuie să rămână într-un interval de variaţie de plus/minus 15% faţă de un nivel central agreat, timp de doi ani înainte de adoptarea euro.



Boiko Borisov a spus că Sofia este pregătită să permită examinarea băncilor sale de către Banca Centrală Europeană însă are nevoie de un angajament din partea statelor din zona euro cu privire la o dată fermă la care Bulgaria va intra în ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.).



"Uniunea bancară şi anticamera zonei euro ar trebui să se întâmple în aceeaşi zi", a spus Boiko Borisov la summitul european de la Bruxelles.



Bulgaria vrea să depună cererea de aderare la zona euro în momentul în care deţine preşedinţia rotativă a Uniunii Europene. Însă, unele state din zona euro, îngrijorate de faptul că Produsul Intern Brut per capita în Bulgaria este la jumătate faţă de media din UE precum şi de impactul corupţiei asupra băncilor bulgare, nu doresc ca Sofia să adere la zona euro prea curând.



Joi, Boiko Borisov sugera că va prezenta cererea Bulgariei de a adera la ERM-2 la reuniunea miniştrilor europeni de Finanţe care va avea loc în data de 14 iulie. Vineri însă, premierul bulgar a refuzat să avanseze o dată precisă subliniind că oficialii de la BCE şi Comisia Europeană sunt "foarte sensibili" când vine vorba de aceste subiecte.



Bulgaria, cea mai săracă ţară membră a Uniunii Europene, îndeplineşte toate criteriile nominale pentru aderare la ERM-2. Moneda naţională, leva, este deja legată de euro, datoria publică este sub media din zona euro şi sub limita de 60% din PIB cerută de UE, iar ţara înregistrează un surplus bugetar.



Deocamdată nu este clar cum anume va combina Bulgaria cerea pentru a adera la uniunea bancară cu cea referitoare la intrarea în anticamera zonei euro, ERM-2. În mod normal, cererea pentru aderarea la uniunea bancară trebuie depusă cu cel puţin cinci luni înainte de data preconizată pentru aderare în timp ce un răspuns la cererea de aderare la ERM-2 durează trei zile.



La începutul acestei luni ministrul de Finanţe, Vladislav Goranov, estima că Bulgaria va putea să adere la uniunea bancară şi ERM-2 în decurs de un an.

AGERPRES