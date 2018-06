Donald Trump dezminte că ar intenționa să scoată SUA din OMC

Preşedintele american Donald Trump a dezminţit vineri că ar intenţiona să retragă SUA din Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), organizaţie pe care a calificat-o în trecut drept "nedreaptă", informează France Presse.



"Nu am în vedere o retragere", a afirmat Trump, aflându-se la bordul avionului prezidenţial Air Force One, după ce a fost întrebat în legătură cu informaţii apărute anterior în presă, potrivit cărora el ar examina posibilitatea de a trânti uşa organizaţiei.



Mai devreme, secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, dezminţise deja aceeaşi informaţie de presă.



"Nu există nicio informaţie nouă. Deci orice persoană care reia povestea difuzată de Axios greşeşte", a declarat el pe canalul Fox Business Network.



"Nu voi utiliza cuvântul nostru favorit cu privire la acest subiect, adică de a spune 'Fake news' (informaţie mincinoasă), dar este o exagerare. Preşedintele s-a exprimat clar faţă de noi şi de alţii asupra OMC. El consideră că există aspecte care nu sunt corecte", a adăugat ministrul finanţelor.



Site-ul de informaţii politice Axios, citând "persoane implicate în discuţiile cu preşedintele american", afirmase că Donald Trump declarase adeseori consilierilor săi că vrea ca SUA să părăsească OMC.



O astfel de retragere ar putea avea consecinţe grave pentru comerţul internaţional.



Potrivit unei persoane, citate sub rezerva anonimatului de Axios, preşedintele ar fi spus în numeroase rânduri: "Eu nu ştiu pentru ce facem parte din ea. OMC a fost concepută de restul lumii pentru a înşela SUA".



În trecut, Donald Trump a denunţat public, cu regularitate, funcţionarea organizaţiei.



"China, care este o mare putere economică, este considerată ţară în curs de dezvoltare în cadrul OMC. Ea beneficiază deci de avantaje enorme, în special în raport cu SUSA", afirmase el pe Twitter în 6 aprilie.



"OMC este nedrept faţă de SUA", adăugase atunci preşedintele american, un obişnuit al criticilor la adresa organizaţiilor multilaterale, de la ONU până la NATO.



Donald Trump afirmă că el preferă discuţiile bilaterale în loc de discuţiile multilaterale.

