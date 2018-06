Tragedie in Olt produsă de un șofer beat. Două persoane au murit

Două persoane au murit vineri seara în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, unul fiind condus de un bărbat aflat sub influenţa alcoolului, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu.



Unul dintre autoturisme, cel condus de bărbatul care consumase alcool, a intrat pe contrasens şi a lovit frontal o altă maşină.



"Şoferul unui autoturism, un bărbat aflat sub influenţa alcoolului - 0,58mg/l în aer expirat - a pierdut controlul asupra direcţiei de mers pe DJ 677, în comuna Slătioara, a intrat pe contrasens şi a lovit frontal un alt autoturism. În urma accidentului, şoferul celui de-al doilea autoturism şi o pasageră din maşina care a intrat pe contrasens au decedat", a spus Grigorescu.



Victimele care au murit au fost găsite în stop cardio-respirator de echipajele de intervenţie, care au efectuat manevre de resuscitare fără rezultat favorabil.



"Cele două victime aflate în stop cardio-respirator nu au răspuns manevrelor de resuscitare şi au fost declarate decedate. Este vorba de o femeie de 34 de ani, pasageră în unul dintre autoturisme şi de un bărbat de 48 de ani, şoferul celui de-al doilea automobil. Şoferul autoturismului în care se afla femeia nu prezintă urme de traumă, iar pasagerul din acelaşi autoturism a fost transportat la UPU Slatina, conştient, prezentând traumatism toracic şi traumatism de membru superior", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt, Alin Băsăşteanu.



În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducere din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului. AGERPRES