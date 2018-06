6 obiceiuri alimentare banale și extrem de răspândite care îngrașă

Mă refer, în acest articol, la lucruri mărunte, cărora mulți nu le dau importanță iar apoi se miră de ce se îngrașă deși nu mănâncă mult. Păi nu întotdeauna mâncatul puțin este echivalent și cu o siluetă frumoasă. Uneori chiar dimpotrivă.

În cazul femeilor, mai apare și problema celulitei. Am fost îngrozită când am mers la plajă să văd o mulțime de fete tinere, frumoase, slabe dar pline de celulită. Iar ăsta este rezultatul stilului de viață. În extrem de multe cazuri, probleme de sănătate și de greutate nu sunt cauzate atât de cantitatea de alimente mâncată cât mai mult de calitatea lor și de obiceiurile alimentare foarte proaste.

Ideea e că primul și cel mai simplu lucru pe care poți să-l faci pentru a-ți îmbunătăți aspectul fizic și să-ți menții frumusețea mai mult timp este să-ți modifici puțin rutina. Și nu vorbesc aici despre schimbări majore. Trebuie doar puțină organizare, atenție și voință. Iată 6 obiceiuri proaste care nu-s chiar imposibil de schimbat:

1. Hidratare insuficientă

Am mai spus de nenumărate ori: apa este elementul de bază de care are nevoie organismul pentru a funcționa corect, asta pentru că fiecare celulă are nevoie de ea. Pe lângă dezechilibrele care vin odată cu deshidratarea, aceasta se manifestă, foarte des, sub forma senzației de foame. Așa că, pe lângă celulită, vei și mânca mai mult.

2. Mâncatul dezorganizat

Este cheia unei siluete frumoase și a unui organism sănătos. Eu recomand să mănânci 3 mese principale și 2 gustări. Una dintre mese, de preferat din timpul zilei, o poți înlocui cu fructe. Asta te va ajuta, în primul rând, să nu te mai îndopi seara. Iar organismul, nefiind ocupat cu digestia, va arde calorii și în timpul somnului.

