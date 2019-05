3008, provocarea franceză pentru SUV-urile germane

SUV-ul e campionul acestor clipe. Paradoxal, chiar dacă într-o discuție se aduc argumente pro pentru un automobil electric, în fața deciziei de a cumpăra o mașină, SUV-ul nu are concurent. Și nu oricare, ci unul capabil să se cațere peste tot și, dacă se poate, cât mai puternic. Grupul PSA a reușit să dea o mică lovitură în acest segment atunci când a lansat modelul 3008. Designul, dotările și raportul calitate/preț i-au adus compactului titlul de Mașina anului în 2017 și a ajuns, de-a lungul timpului, să fie cea mai produsă mașină în Franța. Cu ce impresionează 3008, dar și ce puncte slabe are, am încercat să descifrez după un test drive de câteva zile.

Peugeot 3008 a apărut pe piață pentru prima dată în 2008. Prima versiune a rezistat opt ani. A primit premiul pentru Mașina anului în 2010 și chiar și o versiune eco, fiind primul diesel hibrid din lume cu tracțiune integrală. Din păcate, nu era momentul ca lumea să alerge după hibride atunci când dieselul era rege și scandalul noxelor falsificate nu ieșise la suprafață. Oricum, după cinci ani de producție, prima generație 3008 atinsese deja 500.000 de unități vândute. Odată cu apariția noii generații, în 2016, a avut loc o adevărată revoluție şi grație conceptului i-Cockpit care a schimbat radical interiorul. Mașina a fost atât de bine primită după lansarea de la Salonul Auto de la Paris, încât a primit în foarte scurt timp peste 100.000 de comenzi. În 2017 a fost declarată Mașina anului. 3008 este construit pe o platformă cu totul nouă, EMP2, pe care o împarte cu produsele de top ale grupului PSA: DS7 Crossback, Citroen c5 Aircross, Peugeot 5008, Opel Grandland X. Designul lui 3008 este foarte reușit. Arată a mașină premium și nu e cu nimic mai prejos decât un Range Rover Evoque care se vinde la un preț aproape dublu. Grila radiatorului puternică, în trendul zilei, farurile full LED, stopurile personalizate și linia tipică unui SUV. Francezii au lucrat intens pentru a oferi un automobil care să scoată în evidenţă rafinamentul din Hexagon și au pus accent pe manevrabilitatea modelului, nu atât pe capacitățile sale de a face față unui drum pentru care a fost gândit inițial un SUV. Pentru că există elemente care fac din 3008 un bun crossover, dar nu trebuie exagerat cu capabilitățile sale pe teren mai accidentat.

i-Cockpit

Punctul forte al lui 3008 este la interior. Este cu adevărat impresionant modul în care a fost regândit habitaclul, materialele folosite, grija pentru îmbinări. Planșa de bord este una avangardistă, împănată de chestii care scot în evidență tehnologiile folosite de Peugeot. i-Cockpit este un concept care schimbă aproape toate elementele unui interior clasic. Avem de-a face cu o combinație de stofă de bună calitate, care se îmbină cu cauciuc plăcut la atingere și elemente din aluminiu. Un volan compact care a abandonat forma rotundă pentru un hexagon cu laturile rotunjite. La prima vedere, micul volan ar putea părea ciudat, dar cu timpul își scoate în evidență manevrabilitatea. În spatele volanului, modelul testat de mine, un GT line 1,6 turbo de 180 de cai-putere, a avut două padele cu care se poate pilota cutia automată în modul manual. De asemenea, tot dintr-o manetă plastă în spatele volanului se poate seta limitatorul de viteză și cruise controlul cu reglaj automat al vitezei. Display-ul este complet digital, are o diagonală de 12,3 inchi și poate fi configurat si personalizat după dorință. În mijlocul planșei de bord, există o tabletă de 8 inchi, capacitivă, din care se pot dirija o mulțime de funcții, inclusiv cele legate de climă. Sub aceasta au fost amplasate două rânduri de butoane tip clapetă care amintesc de clapele unui pian. Acestea oferă un control direct pentru sistemul multimedia, climatizare, navigație, parametri telefon, telefon și aplicații mobile.

Parfum și relaxare

Discret este amplasat un buton ce are desenat pe el un cap. Greu de spus cum ar putea influența la prima vedere această funcție, dar ca marketing trebuie să recunosc că este una foarte reușită. Comanda cu pricina face parte din conceptul i-Cockpit Amplify, oferit opțional, și are ca sarcină să se ocupe de ambientul habitaclului, în special de luminile interioare și de parfumuri. O chestie pe care o întâlnim de obicei la segmentul premium și mai puțin la automobilele care se adresează în special clasei medii. Peugeot spune că 3008, ajutat de recipientul de parfum și de modurile “Boost” sau “Relax”, îți poate influența starea de spirit. Greu de intrat într-o stare de spirit relaxată într-o Capitală cu un trafic haotic și străzi care arată ca după bombardament. Există un spațiu interior generos atât pentru cei din față, cât și pentru pasagerii din spate, care beneficiază de o priză de aer separată și o alimentare de 12V. Ampatamentul este de 2,67 metri la o lungime de 4,44 metri, ceea ce asigură o bună proporționare a spațiilor. Portbagajul este de 591 de litri și poate ajunge, în cazul rabatării scaunelor, la aproape 1,5 metri cubi. Există o mulțime de spații interioare, de la un suport cu încărcare wireless pentru telefonul mobil, până la o cotieră luminată și ventilată care oferă un imens spațiu de depozitare. SUV 3008 are un sistem de sunet Hi-Fi FOCAL Premium, cu zece difuzoare, fiind primul model echipat cu această tehnologie de către specialiștii francezi de la FOCAL. Acesta poate reda nu doar posturile de radio, ci și fișiere audio de pe telefonul mobil prin intermediul bluetooth. Am avut ceva probleme cu recunoașterea vocală atunci când sistemul mașinii transferă funcția către telefonul mobil. Revenirea la programul audio se face cu oarecare dificultate din cauza încăpățânării funcției de a-ți recunoaște vocea.

Ușor de pilotat

3008 testat de mine a avut sub capotă un propulsor turbo pe benzină de 180 de cai-putere, cuplat la o cutie automată în opt trepte care este capabilă de a fi pilotată și manual. În această configurație, mașina de 1.500 de kg atinge 222 de km/h și un sprint până la 100 de km/h în doar 8 secunde. Cifrele sunt impresionante, la fel ca și manevrabilitatea de care dă dovadă SUV-ul franțuzesc. Mai ales la drum lin, cum este cel de pe autostradă, 3008 îți dă senzația de zbor plăcut grație suspensiilor bine setate. Pentru un condus sportiv există un buton special, botezat chiar Sport, care schimbă setările cutiei de viteză și ale motorului în cazul în care se optează pentru cutia automată. Mașina poate fi pilotată și manual, caz în care este necesară acționarea unui buton care poartă litera M și care este plasat pe schimbătorul de viteze. Acționarea treptelor se face de pe padele și trecerea pe cutie automată se face prin reapăsarea butonului cu pricina. Puterea de care dă dovadă motorul turbo de 1,6 litri este însă penalizată la consum. În trafic urban, la o viteză medie de 13 km/h, de București tipic, consumul a urcat la 13 litri/100 de km, dacă vrei să te bucuri și de modul Sport oferit de mașină. Pe parcurs de autostradă, consumul a scăzut la 7 litri/100 de km, la o viteză medie de 120 de km/h. Cifrele conduc la o autonomie de circa 450 de km pentru un consum mediu și un plin care poate ajunge la maximum 53 de litri.

Grip control

Capabilitățile off-road ale lui 3008 pot fi înșelătoare. În primul rând, pentru că arată ca un SUV care se poate aventura pe drumuri desfundate fără probleme, ceea ce nu e tocmai adevărat. Are o gardă la sol generoasă, care ajunge la 21,9 cm, un unghi de atac de 20 de grade și un unghi de degajare de 29 de grade. Dar nu vă grăbiți în noroi. Avem la dispoziție un cuplu de 250 de Nm, care însă este livrat doar pe puntea față. E drept, există un control al tracțiunii care, teoretic, ar trebui să împiedice pe cât posibil o împotmolire. Advanced Grip Control este o comandă rotativă pe consola centrală, din care se poate alege stări presetate ale controlului tracțiunii pentru zăpadă, noroi sau nisip, dincolo de starea de bază de asfalt uscat. Există inclusiv posibilitatea de a scoate sistemul ESP pentru manevre mai riscante în off-road sau mai sportive, dar trebuie avut în vedere că în caz extrem sistemele ESP se cuplează automat, în ciuda faptului că sunt dezactivate de șofer. Controlul tracțiunii după programe prestabilite oferă o oarecare siguranță, dar numai pe drumuri ușor desfundate sau zăpadă nu foarte mare. Un buton magic este cel care asistă mașina la coborârea în pantă. Hill Assist Descent Control reglează automat viteza, în funcție de gradul de înclinare al drumului, fără a mai fi necesară acționarea frânei, care duce la pierderea aderenței.

3008 a reușit să obțină cinci stele la testele EuroNCAP grație multitudinii de asistenți în materie de siguranță pe care îi posedă. Astfel, există frânare de urgenţă şi avertizare în caz de coliziune, avertizare pentru banda de plecare, avertizare pentru conducătorul auto cu privire la gradul de oboseală, sistem adaptativ pentru faza lungă, recunoaştere a semnelor de circulaţie cu funcţia Recomandări, Adaptive Cruise Control cu funcţia Stop și sistemul de monitorizare a punctului mort. Active Safety Brake intervine în cazul detectării unei coliziuni iminente. Camera video și radarul integrate la bord detectează atât obstacolele mobile, cât și pe cele fixe, și declanșează frâna în locul șoferului. Cruise controlul automat acționează la viteze cuprinse între 30 și 160 km/h. Sistemul Park Assist utilizează camerele video pentru a permite șoferului să vadă perimetrul mașinii prin intermediul unei imagini panoramice. Pentru varianta de echipare și motorizare testată preţul pleacă de la 30.000 de euro, dar cel mai ieftin 3008 poate fi cumpărat de la 21.500 de euro, cu motorul 1,2 turbo de 130 de cai-putere.

3008 a reușit să obțină titlul de Mașina anului și să se vândă în peste 200.000 de exemplare în primele 15 luni de la lansare

- 8 secunde, sprintul până la 100 de km/h

- 219 mm, garda la sol

- 591 de litri, capacitatea portbagajului

Avantaje

- rafinat

- dotări

- manevrabilitate

Dezavataje

- nu e 4x4

- consum urban

- preț în variana de top