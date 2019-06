Accesoriu la preț de limuzină

47.317 dolari costă The Champagne Chest, care poate fi comandat ca accesoriu la Rolls-Royce. Rolul acestui extravagant accesoriu este de a păstra la rece șampania și caviarul și de a se putea transforma în masă pentru servit asemenea mâncăruri și băuturi. Are o formă ce amintește de un motor V12 și este construit din structură de aluminiu și fibră de carbon, care a fost acoperită cu piele și lemn. Răcirea se face cu ajutorul unei instalații speciale de climă, iar paharele de cristal apar printr-o simplă apăsare de buton. "Cufărul pentru șampanie este creat pentru cei care caută să dea unei ocazii un plus de eleganță, dar păstrează în același timp atracția irezistibilă a gadgetului", a spus Gavin Hartley, șeful departamentului de design de la Rolls-Royce.