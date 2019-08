Atuurile celui mai mare SUV Citroen

O lungă călătorie pe un fel de covor fermecat. Cam așa aș sintetiza într-o propoziție experiența pe care am avut-o după 737 km parcurși, de-a lungul a patru zile, la volanul lui C5 Aircross. Am exploatat cel mai nou SUV Citroen până când indicatorul de motorină îmi arăta că mai am combustibil doar pentru câțiva kilometri și doar 35.000 de euro m-au oprit să nu iau mașina acasă, de tot. Suma este substanțială, dar primești la schimb tehnologie de ultimă oră și un confort premium. Ar fi fost și mai frumos dacă alura robustă de off-road ar fi beneficiat și de o tracțiune integrală pe măsură.

C5 Aircross este ultimul SUV din portofoliul Citroen. Împarte platforma PSA cu Peugeot 5008, Peugeot 3008, Opel Grandland X și DS 7 Crossback, dar impune particularitatea Citroen atât la exterior, cât și la interior. Și francezii nu au făcut rabat la combinații, pentru că există nu mai puțin de 30 de posibilități de a-ți personaliza SUV-ul la exterior, prin alegerea culorilor, plus 7 pentru caroserie. Există inserții colorate pe bara de protecție față, pe sistemul Airbump aflat în partea inferioară a portierelor din față și pe barele transversale. Silueta lui C5 Aircross este impunătoare, pentru că pe lângă cei 4,5 metri lungime și aproape 2 metri lățime oferă o impresionantă gardă la sol de 230 de mm. Blocurile optice spate sunt prevăzute cu patru module alungite LED, pe fiecare parte a vehiculului. Dacă ar fi să descriu într-un singur cuvând noul C5 Aircross aș zice că, în primul rând, e vorba despre confort. De la suspensia pe care parcă pluteşti, la scaunele care te îmbrățișează. În spatele celor două senzații care sunt scoase în evidență la noul SUV stau invenții brevetate de constructorul francez și care sunt parte a conceptului Citroën Advanced Comfort. Prima este amortizarea hidraulică progresivă. Aceasta oferă, sub aspectul performanțelor, o combinație între un amortizor clasic pe gaz sau ulei și un sistem care folosește pernă de aer. Rezultatul este o suspensie care reușește să imprime un confort de nota zece, dar să și facă față unor încercări mai dificile, cum ar fi viraje strânse sau curbe la viteze mari, unde este nevoie de o reacție mai fermă.

Pernuțele cu memorie

Cea de-a doua invenție este folosită la fotoliile lui C5 Aircross. Scaunele din față ale mașinii se numesc Advanced Comfort. Acestea au un aspect diferit față de cele pe care le găsim în genere pe mașini, pentru că sunt acoperite cu un soi de pernuțe. Minisalteluțele conțin o spumă de înaltă densitate cu memorie și au rolul de a evita durerile de spate după călătoriile lungi. În plus, sunt dotate cu încălzire și cu masaj, opțional. Scaunele din spate fac parte din același sistem inovator și au particularitatea că pot fi mutate în mod individual prin culisare față-spate. În acest fel se poate optimiza spațiul dintre scaune pentru picioare și cel din portbagaj, pentru a mări spațiul de încărcare. Și câștigul nu este neglijabil, având în vedere că spațiul portbagajului poate fi mărit de la 580 de litri la 720 de litri prin repoziționarea scaunelor din spate, fără rabatarea lor. Tot la capitolul confort trebuie subliniat și sistemul de laminare a geamurilor, acestea beneficiind de două straturi. Rezultatul este o izolare fonică de excepție. Așa se face că zgomotul motorului diesel este aproape imperceptibil din habitaclu. Geamurile dublu laminate ar fi trebuit teoretic să ofere și o izolare termică bună, dar temperatura din habitaclu în zilele toride transformă interiorul într-un spațiu irespirabil și face ca inserțiile metalice, cum sunt cele de pe schimbătorul de viteze, să nu poate fi atinse. Problema se rezolvă rapid, odată cu pornirea climei. Există și un filtru cu carbon activ antialergeni de purificare a aerului în funcție de impuritățile detectate.

Mișcări ușoare

C5 Aircross uimește nu doar prin confort, dar și prin ușurința cu care se mișcă în trafic SUV-ul a cărui greutate depășește 1,5 tone la gol. Direcția este atât de ușor de manevrat, încât ai senzația că te afli la volanului unui city car. La această performanță își aduc contribuția motorul diesel de 180 de cai putere și cutia automată de generație nouă, cu opt rapoarte. Propulsorul este unul de doi litri cu normă de poluare 6.2 și e capabil să ofere un cuplu de 400 Nm. Forța acestuia este suficientă pentru a-i oferi lui C5 Aircross un sprint până la 100 km/h în doar 8,6 secunde și capacitatea de atinge o viteză maximă de 211 km/h. Nu am stat să ating cifrele din catalog, dar SUV-ul se înfige cutezător în trafic și poate sprinta foarte ușor de la 110 la 150 km/h. Cutia este una cu covertizor de cuplu și se remarcă printr-o schimbare fără niciun fel de sincope între treptele de viteză, o evoluție spectaculoasă față de precedenta cutie de viteze automată a grupului PSA. Funcția “Shift and Park by wire" înlocuiește clasicele comenzi mecanice pentru manevrarea cutiei cu sisteme electronice. Prin intermediul acestei funcții este posibilă nu doar pilotarea automată, ci și manual, prin intermediului schimbătorului de viteze, dar și a unor padele care sunt montate în spatele volanului. Citroen încearcă astfel să imprime SUV-ului și un caracter sportiv. Pentru aceasta, a montat și un buton special de Sport, care, odată acționat, apelează la o altă subrutină a softwearului care controlează modul în care este păstrată turația motorului, dar și setarea cutiei de viteză. Există și un mod Eco, apelabil tot printr-o apăsare de buton, în care primordială este eficientizarea consumului de combustibil. Eu am reușit să parcurg 737 km, și mi-au mai rămas 35 disponibili, cu circa 53 de litri de motorină. În cifre, media a fost de 7 litri/100 km la o viteză medie de 66 km/h. În urban, consumul nu a sărit de 9 litri/100 km, iar în extraurban a coborât până la 5,8 litri/100. Producătorul spune că noua cutie oferă un consum mai redus cu 7% în comparație cu cea în șase trepte.

Autonomie de nivel 2

Un alt atu al lui C5 Aircross este dat de multitudinea de asistenți ai șoferului. Nu mai puțin de 20 de sisteme sunt folosite pentru a-i face acestuia viața mai ușoară la volan și transformă mașina într-una cu nivel de autonomie de nivel 2. În special pentru condusul pe autostradă există un cruise control adaptativ, care este completat de o direcție asistată, care păstrează automobilul între marcajele benzii de rulare, având grijă să intervină discret asupra volanului când șoferul iese involuntar de pe trasă. Sistemele cu camere video hd și radare sunt capabile să citească semnele de circulație și să comute automat de pe faza lungă pe lumina de întâlnire pentru a nu-i orbi pe ceilalți șoferi. Computerul mașinii monitorizează atent și reacțiile șoferului și cu ajutorul unor algoritmi îl alertează atunci când consideră că a obosit sau are un nivel de atenție redus. Pentru ieșire în off-road, C5 Aircross se bazează pe un sistem care permite un control al tracțiunii prin manevre electronice. Butonul de Grip Control îi permite șoferului să aleagă între tipurile de drum pe care vrea să le parcurgă - șosea asfaltată, nisip, noroi sau zăpadă. Există și posibilitatea de eliminare a ESP-ului, însă scoaterea acestuia este limitată, pentru că în caz de necesitate va fi recuplat automat. Funcția de grip control controlează aderența, dar nu poate nici pe departe substitui o tracțiune integrală, șoferul bazându-se doar pe roțile de pe puntea față în încercarea de a nu pierde aderența. Garda la sol mare și unghiurile de atac și degajare generoase îi permit SUV-ului să iasă bine din situații nu foarte dificile, un fel de off-road ușor. Tot pentru controlul aderenței, șoferul are la dispoziție un sistem care permite coborârea controlată în pantă.

Buton de S.O.S.

Interiorul lui C5 Aircross emană rafinament prin calitatea materialelor folosite și a modului în care s-au făcut îmbinările, semn că avem de-a face cu o mașină asamblată în Franța. Bordul este integral digital și este afișat pe un TFT de 12.3”. Planșa se bord cuprinde un ecran tactil de 8 inchi, din care poate fi dirijată clima, navigația, sistemul multimedia, dar și aplicațiile dedicate sau convorbirile telefonice. Pentru alimentarea telefonului există port USB de putere, dar și un loc care oferă încărcare wireless. Suporturile pentru pahare sunt luminate discret cu inele cu LED, iar cotierea centrală, de mari dimensiuni, este ventilată în funcție de climă. Există un buton dedicat de S.O.S. și unul pentru apelarea în service. O particularitate este camera video Citröen ConnectedCAM care permite monitorizarea traficului și care poate fi accesată printr-o aplicație pe mobil sau prin USB. Înregistrarea se poate face în limita celor 16 Gb de memorie dedicați. Cea mai ieftină variantă a lui C5 Aircross pleacă de la 21.800 de euro.

CIFRE:

720 de litri, volumul portbagajului

230 mm, garda la sol

8,6 secunde sprintul până la 100 km/h

Dezavantaje

nu există variantă 4x4

prețul pentru varianta de top

clima, controlată doar prin touch screen

Avantaje