Audi de competiție. R8 de 640 de cai putere

Audi a dezvăluit primele imagini și detalii referitoare la noul R8 LMS GT2 care va costa 338.000 de euro și va avea sub capotă un motor V10 de 5,2 litri. Noul R8 LMS, gândit pentru competițiile din Clasa GT2, cântărește 1.350 de kilograme, cu aproximativ 100 de kilograme mai puțin comparativ cu varianta R8 LMS GT4. Motorul de 640 de cai putere are un cuplu de 550 Nm și se bazează pe o transmisie automată S Tronic cu șapte rapoarte și dublu ambreiaj. LMS GT2 a fost prezentat în cadrul Goodwood Festival of Speed, eveniment care s-a desfășurat la finalul săptămânii trecute pe domeniul Lordului March, iar mașinile vor fi livrate pentru cei care le comandă spre sfârșitul anului. Rivalaii de trust de la Porsche se bazează pe 911 GT2 Clubsport care are sub capotă un 3,8 litri capabil de 700 de cai putere și un cuplu de 750 Nm.