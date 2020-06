BMW și Daimler întrerup colaborarea

Cei doi mari rivali germani ai automobilelor premium, BMW și Mercedes, renunță, pentru moment, la proiectul comun care avea ca scop dezvoltarea de sisteme dedicate condusului autonom. Proiectul fusese pus la punct la începutul anului trecut și urmărea dezvoltarea unei platforme scalabile cu tehnologii pentru sisteme de asistare a condusului și cu tehnologii pentru dezvoltarea condusului automatizat pe autostrăzi. "Cu parteneri precum Intel, Mobileye, FCA și Assys am continuat să dezvoltăm tehnologia și platforma scalabilă. În plus, actuala generație de sisteme are un potențial durabil. Ne află într-o poziție excelentă pentru a le oferi clienților noștri tehnologia de care au nevoie în următorii ani mulțumită senzorilor și a puterii generoase de calcul", a declarat Klaus Frohlich, membru în consilul de administrație al BMW. "Cercetările noastre completează foarte bine procesele Grupului BMW, așa cum colaborările dintre cele două companii s-au dovedit a fi unele de succes. Alături de planul cu privire la reducerea amprentei de carbon, digitalizarea rămâne un pilon strategic major pentru Mercedes-Benz. Pentru a ne pregăti pentru viitoarele provocări ale unui mediu în schimbare rapidă, în acest moment analizăm noi posibilități pentru a colabora cu parteneri din afara sectorului auto", a declarat Markus Schafer, membru al consiliului de administrație Daimler.