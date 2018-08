C3, agil cu sufrageria prin trafic

C3 este cel mai mic model pe care Citroen îl vinde în România. Mic e un fel de-a spune pentru că totuși avem de-a face cu o mașină căreia îi mai lipsesc doar șase milimetri până să atingă patru metri. Iese în evidență prin agilitatea cu care se poate manevra, mai ales în mediu urban. Prețul ajunge să coboare până la 7.490 de euro, dacă punem la socoteală tichetul Rabla pentru cea mai ieftină variantă și să urce la 15.900 de euro cu TVA pentru varianta top, preț la care s-ar mai putea adăuga și ceva opționale.

Citoren și-a propus să scoată în evidență noile sale modele înfățișând clientelei un altfel de concept în comparație cu ce oferă concurența. Francezii au scos mașina din tiparele auto ale momentului prin combinații de culori și materiale, atât la interior, cât și la exterior. Se observă din prima bumperele de plastic rezistent la tăvăleală moștenite de la modelele Aircross. La fel și bandoul de plastic negru și rezistent care înconjoară mașina oferind protecție sporită și dându-i proprietarului sentimentul că se poate aventura și în afara drumului asflatat, dacă inspirația de moment i-o cere. Și acesta nu este singurul indiciu pe care i-l oferă C3 pentru că vom vorbi mai încolo cum este pregătită mașina pentru mici escapade off-road din punct de vedere al tracțiunii. La partea din față s-a extins filozofia Aircross, astfel că avem de-a face cu o grilă așezată în poziție înaltă care se continuă cu luminile de zi cu LED, în vreme ce blocurile optice sunt așezate distinct, ceva mai jos. Spectacolul continuă cu o combație de culori prin care mașina poate fi personalizată, plafonul, oglinzile, ramele farurilor de ceață și chiar unul dintre bumpere putând avea alte culori decât cele ale mașinii. Dacă exteriorul te poate face original în trafic, interiorul te surprinde în alt mod. Odată intrat în habitaclul unui C3 poți avea senazția că ai nimerit în sufrageria de acasă. Materiale în culori plăcute și texturi similare cu cele ale unei canapele sunt prezente nu doar pe scaune, care seamană mai mult cu niște fotolii, ci și pe fețe ușilor și chiar pe bord. Clasicele mânere de la uși sunt înlocuite cu un fel de curele de piele. Elementele de design interior sunt rotunjite, fiind evitate liniile drepte și muchiile ascuțite, iar în combinație cu un plafon panoramic din sticlă, interiorul poate deveni un fel de loc de relaxare. Scaunele sunt și ele speciale - constituite din două tipuri de spumă cu densități diferite - și contribuie la confortul pasagerilor.

Ușor de condus

Dincolo de originalitatea noului trend în designul Citroen, vorbim totuși de o mașină. Am remarcat agilitatea cu mare se mișcă în trafic, direcția care poate fi manevrată ca un fulg dând impresia că ai de-a face cu o masă foarte mică de mișcare. Totuși, C3 cântărește o tonă la gol și oferă un raport bun putere/greutate dacă vorbim de motorul turbo pe benzină de 110 cai putere. Pentru că avem de-a face cu o turbină în toată această ecuație, cuplul este sensibil mai mare decât cel al unui motor asiprat și ajunge la 205 Nm, valoare maximă care se obține încă de la o turație de 1750 de rot/min, practic aproape pe tot parcursul drumului dacă vorbim de un benzinar. În cifre, mașinuța stă bine. Și chiar și în traficul în care sunt necesare manevre foarte rapide. Totuși, am observat că motorul dă semne de oboseală la viteze mari. Apoi, am încercat o depășire mai rapidă și am avut surpriza să constat că în ciuda faptului că am apăsat pedala de accelerație până la podea, mașina nu se mișca așa de rapid cum îmi dăduse senzația ceva mai devreme prin manevrele agile. Asta pentru că deja atinsesem cuplul maxim și motorul nu mai avea rezervă. Poate și pentru că cutia automată este etajată pentru un parcurs mai degrabă confortabil și economic, decât unul sportiv și rapid. Chiar și în aceste condiții, Citroen spune că suta de km pe oră este atinsă în 10 secunde. Dacă e așa, sunt zece secunde foarte lungi în cazul unei depășiri la limită.

Butoanele magice

Și totuși, cum s-ar putea depăși o astfel de situație, cel puțin teoretic? În primul rând, cel mai sigur, este pilotarea manuală a cutiei de viteze, pentru că există această posibilitate. Totuși nu depășim handicapul de a nu mai avea rezervă de cuplu, ci vom încerca să atingem maximum de cai putere la o turație de 5.500 de rot/min. În cel de-al doilea caz ne-a putea baza pe o setare pe care constructorul o face și care poate fi comandată dintr-un buton pe care se află litera S. Se presupune că în acest mod mașina ar căpăta un comportament sportiv. Eu nu am simțit vreo modificare pronunțată, în afara faptului că motorul stă ceva mai turat dând mai mult senzația că este mai sportiv. În orice caz, nu trebuie să avem mari așteptări. De cealaltă parte a indicatorului schimbătorului de viteze - care, apropo, este plasat în cel mai original loc posibil, undeva sub consola centrală și destul de ascuns vederii – se află un alt butonaș pe care este desenat un fulg de nea. Cum zăpadă n-am avut de unde să iau în plină vară, am tras concluzia că e vorba de o setare minune a combinației dintre tracțiunea pe puntea față și schimbarea treptelor de viteză și că mă va scoate din nămeții care vor împânzi inevitabil Bucureștii la iarnă. Până atunci e posibil ca aderența să capete puteri sporite pe un drum noroios sau mai desfundat. Pentru că bandorile din plastic rezistent și garda destul de înaltă sigur fac față unei astfel de situații. În afară de agilitatea impresionantă și ușurința cu care se mișcă direcția, C3 a dovedit că rezistă la vânturile laterale la viteze mari în ciuda greutății reduse și a relativei poziții înalte pe șosea. Semn că avem de-a face cu o suspensie bine echilibrată care știe să înghită și gropile bucurește, dar să și dovedească de nădejde în caz de sarcini sportive ușoare.

Consum diferit de catalog

Consumul sare din schema anunțată de producător, mai ales în mediul urban. Chiar dacă avem de-a face cu un motor cu o cilindree de doar 1,2 litri, în trei cilindri, turbina îl face să ajungă și la 12 litri în trafic urban greu unde se atinge o viteză medie de 19 km/h. Dacă îl scoatem din București – deși vorbim în primul rând de o mașină destinată mai mult orașului – atunci consumul scade vertiginos până la 6 litri/100 de km la o viteză medie de 63 de km/h și de circa 7 litri/100 de km al rulaj exclusiv pe autostradă la o viteză medie de 110 km/h. Viteza maximă pe care o poate atinge un C3 cu motor de 110 cai putere este de 188 de km/h. Dimensiunea de aproape 4 metri se traduce printr-un ampatament de 2,45 metri, ceea ce însemană destul loc pentru picioarele tuturor pasagerilor și un portbagaj care ajunge să măsoare 300 de litri. Spațiile interioare sunt deficitare, mai ales cele pentru pahare sau sticle, cu greu găsindu-și locul un recipient care să nu se verse la prima curbă. Vestea bună este că portul de USB cu posibilitatea de încărcare a telefonului este plasat chiar pe consola centrală.

Live pe facebook

Tableta de șapte inchi cu touch ocupă locul principal pe consolă, de pe ea reglându-se și clima, ceea ce poate fi neplăcut în situația în care nu-ți poți lua privirea de la drum. Sistemul de sunet include până la șase boxe și, deși nu este produs de vreo firmă consacrată, este la un nivel bun. Tableta centrală poate fi folosită și pentru a afișa imagina HD provenită de la camera pentru parcare și care, pentru o protecție sporită, este completată și de senzori cu avertizare audio. Interesant este un sistem pe care grupul PSA l-a brevetat sub denumirea CitroënConnectedCam. Acesta este un sistem video HD complet integrat care permite înregistrarea călătoriei în vederea transmiterii pe rețelele sociale sau pentru vizionări ulterioare, cum ar fi pentru a proba un incident în trafic. C3 mai oferă câteva funcții care vin în sprijinul șoferului. Funcția de avertizare la părăsirea benzii, la viteze de peste 60 de km/h, sistemul detectează orice trecere accidentală peste marcajele continue sau întrerupte cu semnalizatorul neactivat și atenționează șoferul cu un semnal sonor și un mesaj pe panoul de instrumente. Sistemul de Monitorizare al Unghiului Mort atenționează șoferul cu privire la prezența unui vehicul în lateral-spate prin intermediul unui senzor la nivelul oglinzilor retrovizoare. Alertă de tip pauză de cafea avertizează șoferul că e timpul să ia o pauză pentru că a condus două ore la viteze de peste 70 km/h. În materie de siguranță, interesantă este funcția care deblochează automat ușile în cazul unui șoc pentru ca pasagerii să nu rămână captivi în habitaclu din cauza unui defecțiuni a instalației electrice după un accident de circulație.

110 cai putere dintr-un motor de 1,2 litri

10 secunde până la 100 de km/h

300 de litri, capacitatea portbagajului

Avantaje

agil

design original

posiblitate de înregistare video a traficului

Dezavantaje