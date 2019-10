Când merită să-ți cumperi mașină electrică

Setea europenilor pentru mașini electrice pare de nestăvilit. Prima atracție este ecobonusul consistent pe care guvernele europene îl acordă celor care aleg să cumpere un automobil electric. El este de 10.000 de euro chiar și în România. Cu toate acestea, la noi erau înmatriculate, la începutul toamnei, 2.224 de autoturisme electrice, din cele peste 8,5 milioane cât numără parcul auto al României. O cotă de 20% dintre automobilele electrice, adică 456 de unități, sunt Renault Zoe. Am testat trei zile electrica francezilor și am constat cât de economică și plăcut de condus e. În oraș, pentru că lipsa acută a infrastructurii e ca un duș rece care te trezește din visare dacă vrei să ajungi mai departe de limitele urbane.

Zoe se luptă pentru supremație electrică în UE. Până să apară pe piață mașina minune a lui Elon Musk, Zoe deținea principala cotă de piață în Uniune, în vreme ce vărul de trust Nissan Leaf avea o dominație la nivel mondial la capitolul vânzări. Apariția Teslei Model 3 în Europa a dezechilibrat tare balanța. Potrivit clasamentului din luna August, Model 3 a ocupat prima poziție în clasamentul pe modele cu 5.219 unități, în creștere de la cele 3.154 de unități raportate pentru luna iulie, după ce în luna martie, cea de lansare, a avut peste 15.000 de unități vândute. Spre comparație, Renault Zoe a avut 2.894 de unități înmatriculate în luna august, iar BMW i3 2.582 de exemplare. Asta pentru că, deși are un preț mai mare, Tesla oferă un sedan, spre deosebire de compactele rivale, și vine cu o serie de caracteristici tehnice mai bune. Zoe are însă auurile sale, pe care le-am constat și eu în cele trei zile de teste, aceasta fiind a treia versiune testată de-a lungul timpului.

Cât durează încărcarea

Renault Zoe este disponibil momentan în două variante de motorizare. R90 cu motor sincron electric de 92 de cai putere și R 110 cu motor care produce 109 cai putere. Prețul de listă este de 33.550 de euro cu TVA în cazul primei variante și de 35.350 de euro cu TVA pentru versiunea mai puternică. La prețul acesta, un automobil electric, dată fiind stare infrastructurii, este o extravaganță. Doar că aplicând ecobonusul de 10.000 de euro afacerea devine tentantă. Și afacerea devine și mai atractivă cu bonusul oferit de Renault, astfel că versiunea R 90 ajunge să coste 17.999 de euro cu TVA. De ce această reducere? Pentru că Renault tocmai se pregătește să lanseze o nouă versiune a lui Zoe la care puterea este mai mare și autonomia îmbunătățită cu 90 de km. Prețul însă nu va fi același ca în oferta de zilele acestea. Eu am testat versiunea R110, însă diferențele nu sunt foarte mari. În cei 18.000 de euro, clientul primește un automobil electric cu o baterie de 41 kWh capabil de o autonomie în ciclu WLTP - adică apropiat de consumul real de zi cu zi - de 300 de km. Încărcarea pentru cele două tipuri de motoare se face în 25 de ore la priza casnică de 10A, în 15 ore dacă priza și rețeaua de acasă suportă 16A și în 2 ore și jumătate la bornă trifazică de 32A și 22 kW. Pentru cazul în care există acces la o stație de putere mare de 43kW, cu bornă trifazică 63A, producătorul garantează o încărcare la 80% din capacitatea baterie în o oră și 40 de minute. Trebuie știut că încărcare până la 80% la orice tip de acumulator se face relativ rapid, iar restul de 20% necesită un timp mult mai mare.

Autonomia reală

Renault spune că Zoe are o autonomie de 300 de km în ciclu WLTP. Până să apară obligativitatea măsurării consumului în acest sistem, Zoe avea o autonomie ideală de 400 de km. Am testat autonomia reală pe 94 de km de trafic bucureștean. Am plecat de la 300 de km și am ajuns să mai am 165 de km autonomie. Asta pentru că am abuzat de modul sport care nu limitează performanțele mașinii. Nu m-am putut abține să nu apăs cu sete pedala de acclerație și să fug primul de la semafor aproape fără zgomot, s-a auzit doar zumzăitul discret pe care îl produce trenul de rulare și care se aseamănă, la un volum mult mai mic, cu cel al unui troleibuz. Sprintul până la 50 de km/h este de 4,1 secunde, iar până la 80 de km/h ajunge la 8,6 secunde. Vorbim despre o mașină care are 1,5 tone, în ciuda faptului că măsoară doar 4 metri lungime. Consumul a fost de 16 kWh pentru cei 93,7 kilometri făcuți la o medie de viteză de 15,3 km/h. Consumul mediu a fost de 17,6 kwh/100 de km. Ținând cont că prețul unui kwh este de circa 0,6 lei, rezultă un preț per 100 de km parcurși de 10,6 lei, echivalentului unui consum în benzină de 1,85 la suta de km, fără niciun fel de concurență în zona combustibililor clasici. Autonomia de 300 de km poate fi atinsă în cazul în care se recurge la buton Eco. Atunci avântul mașinii este tăiat și vezi cum autonomia îți crește din senin.

Cum se simte

La volanul unui mașini electrice, șoferul are o altfel de experiență față de un automobil clasic. În primul rând este acea liniște care se instalează în habitaclu. Lipsa oricărui zgomot venit de la motor și buna izolare fonică fac să te simți ca într-o sală de concerte. Lipsa zgomotului poate fi folosită pentru a asculta muzică la o bună calitate, mai ales că Zoe vine doatat cu un sistem de sunet bun și boxe Bose care redau cu claritate sunetul. Apoi e senzația la pornire când doar instrumentarul de bord îți dă de veste că mașina e gata de drum. Pe timp de iarnă, nu trebuie să mai aștepți să se încălzează motorul pentru a avea căldură în mașină. Odată ce-ai pornit automobilul ai fix temperatura dorită. Nici nu trebuie să-ți mai faci probleme cu vei rămâne în pană de baterie pentru că e foarte frig afară. Sub podea ai un acumulator de 400 de V, 300 de kg și o energie de 41 kWh. Apoi te gândești că nu poluezi pe unde treci. Poate că per total, ținând cont de procesul de fabricație actual al mașinilor electrice și acumulatorilor, poluare nu scade prea mult, dar, în oraș, cu siguranță că ai zero noxe la mișcare și nici nu e nevoie să montezi dispozitive de trucare a emisiilor. Ținuta de drum este foarte bună pentru că centrul de greutate al mașinii este coborât și uniform distribuit grație acumulatorului de sub podea.

Unde e problema

Chiar dacă prețul unui automobil electric aproape că nu mai reprezintă un impediment, rămân însă câteva probleme care frânează serios cumpărarea unui astfel de automobil, cel puțin pentru această parte a lumii. În primul rând ne referim la o lipsă acută de infrastructură. Chiar dacă în ultimii ani, numărul stațiilor electrice a crescut de la câteva zeci, la câteva sute, ele pot acoperi cu greu necesarul celor 2.200 de automobile electrice înmatriculate la acest moment. CNAIR va monta 18 stații pe A1 și A3. Primaria vrea să instaleze 300 de astfel de stații în București, deși până acum au fost date în funcțiune șapte facilități. Furnizorii de electriciate promit și ei zeci de stații, ca și unii importatori de mașini sau distribuitori de carburanți. Dar oare sunt suficiente pentru a renunța definitiv la automobilul pe benzină sau motorină în favoarea celui electric. Dacă te gândești doar la un drum de concediu până în Grecia, destinața favorită de vară a românului, vezi că mașina electrică e o utopie. Sau dacă la acest moment ai vrea să ajungi pe Litoral fără să te treacă toate transpirațiile că faci pana prostului electric. Dincolo de lispa stațiilor trebuie ținut cont de faptul că încărcare unei baterii nu durează cât plinul unui rezervor, ci de zece ori mai mult. Un alt inconvenient este dependeța acumulatorului unei mașini electrice de temperatura de afară. Zoe are o autonomie pe timp de vară, toamnă și primăvară de 300 de km, dar pe timp de iarnă, aceasta scade la maximum 200 de km. Pe ger se micșorează și mai tare. Viteza de deplasare este și ea limitată, în cazul lui Zoe la 135 de km/h, nu că motorul nu ar putea mai mult - ținând cont de cuplul mare de 225 Nm - dar peste această limită consumul urcă vertiginos. Astfel spus, un automobil electric, în condițiile date, este ideal pentru oraș, dar ar putea deveni un adevărat coșmar la drumuri lungi, mai ales pe autrostradă în această parte de lume.

Noua versiune

Actualul Zoe oferă la un preț bun și bine subvenționat o mașină ideală pentru traficul urban. Dar în curând va fi lansată noua generație care va avea un motor de 136 de cai putere și o autonomie de 390 de km. Bateria va avea o capacitate de 52 kwh, iar linia de încărare va permite accesarea stațiilor de rapide de până la 50 kW care va asigura o autonomie de 150 de km pentru fiecare 30 de minute de conectare. Motorul R135 are un cuplu de 245 Nm care îi permite să ajungă de la 80 la 120 km / h în doar 7,1 secunde, fiind cu 2,2 secunde mai rapid decât motorul R110. Mașina poate atinge 0-100 km/ h în mai puțin de 10 secunde, iar viteza maximă a noului Zoe a crescut la 140 km/h. Interiorul este și el modificat. Tabloul de bord este schimbat, la fel și tableta centrală care în noua variantă va fi de 10 inchi.

- 10,6 lei pentru 100 de km, consumul lui Zoe

- 1,85 litri/100 de km, echivalentul în benzină

- 4,1 secunde, sprintul până la 50 km/h

Avantaje

- bonus important

- foarte economic în trafic urban

- poluare zero

Dezavantaje

- un "plin" se face în câteva ore

- lipsa infrastructurii

- dependent de temperatură