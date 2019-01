Când va fi Dacia electrică

O știre de senzație pentru lumea auto a fost lansată de președintele Renault pe Europa. Jean-Christophe Kugler declara, acum câteva zile, pentru ziariștii britanici, că Dacia va produce un automobile electric șocant de accesibil și va duce brandul pe un alt teritoriu. Marea întrebare este când se va întâmpla acest lucru și ce va însemna “șocant de accesibil”. Pentru că declarațiile lui Kugler trebuie puse în contextul a două direcții consecvente în industrie. Prima este esența Daciei ca brand ieftin, exprimată în nenumărate rânduri de oficialii firmei de la Mioveni, și cea de a doua care arată că cine nu va deveni electric în următorii ani va fi exclus de pe piață prin normele draconice care vor fi impuse de autorități. Până atunci nu ne rămâne decât să vedem ce există electric și ieftin pe piața românească și cât mai avem până la revoluția Daciei electrice.

O declarație voioasă a lui Jean-Christophe Kugler anunța pentru Auto Express că Dacia este pregătită să lanseze o mașină electrică șocant de accesibilă. Aceasta ar urma să se încadreze pe spațiul „buget” al pieței de profil, așa cum o fac Sandero și Duster pe segmentele lor. Deci un sedan electric a cărui principală calitate va fi prețul imbatabil în raport cu ce oferă concurența europeană. „Nu vom duce brandul pe alt teritoriu. Vom beneficia de forța Alianței și de tehnologiile demonstrate – și le vom adapta la Dacia. Avem toată tehnologia pregătită în sertar. Făcând parte dintr-o mare Alianță, înseamnă că atunci când avem nevoie de o tehnologie, o și avem. Nu trebuie să negociem”, spunea directorul Renault pentru Europa. Alianța Renault-Nissan produce la acest moment Renault Zoe, un automobil din clasa mini, și Nissan Leaf, un family car compact. Cel mai ieftin Zoe se vinde cu 33.500 de euro, iar Leaf pleacă de la 35.100 de euro. Ambele sunt automobile construite pe platforme dedicate automobilului electric, nefiind vorba despre adaptarea vreunei model déjà existent. Zoe are o autonomie în ciclu WLTP - un standard de măsurare mai apropiat de realitate decât vechiul NEDC – de 300 de km, iar Leaf se laudă cu 378 de km. Sunt automobile care se vând acum și care cu siguranță vor beneficia de tehnologiile noi care vor apărea în următorii ani până când pe străzi vom vedea și o Dacia de serie complet electrică. Așadar, soluțiile pe care se poate baza Dacia nu pot fi la această oră decât una din cele două, actuale sau din vechea generație.

Istoria se repetă

Pentru a fi accesibilă ca preț, Dacia va trebui să folosească tehnologii mai puțin costisitoare. După rețeta de succes deja implementă, este de așteptat ca mașina națională electrică să fie o reciclare a unui model mai vechi produs de Renault. Cu autonomia și prețul folosite de acestea. Cum ar fi prima generație a lui Zoe, care costa în jur de 20.000 de euro cu TVA. Asta pentru o mașină cu materiale de bună calitate, fabricată în Franța, cu multă grijă pentru detalii. O replică în fabrica argeșeană ar însemna un cost mai redus de fabricație concomitent cu renunțarea la materialele mai scumpe de pe Zoe. Iar prețul nu-l includeași pe cel al bateriilor, care erau date în regim de închiriere.

Primul model cu baterie de 22 kWh și motor de 63 de kw avea o autonomie în condiții optime de 115 km. Adică folosită în special în mediul urban și la o temperatură de primăvară-toamnă. În plus, automobilul nu permitea rularea la o viteză mai mare de 135 de km/h. Oricum, autostrada este un adevărat ucigaș pentru automobilul electric, fiind cel mai mare consumator de autonomie. Asta dacă nu punem la socoteală gerul, care scade drastic din capacități. Deci, dacă e vorba despre o mașină accesibilă ca preț, oferta tehnică a lui Zoe de la apariția sa, combinată cu noile descoperiri, poate fi cel mai bun răspuns la declarațiile directorului Renault. Pe de altă parte, Kugler nu a oferit un orizont: „Așteptăm să devină accesibilă. Păstrăm modelul de business, iar când va fi gata și va fi cerere, o vom băga în priză”, a spus directorul Renault pe Europa. Chiar dacă poate fi foarte vagă oferta exprimată de Kugler, ea trebuie contrapusă declarațiilor oficialilor concernlui, care negau din start orice discuție, până acum, când venea vorba despre o Dacia electrică. Ca moment tehnic, analiștii apreciază că undeva prin 2021-2022 vom putea vorbi despre un automobil electric produs la Mioveni. Ar putea fi momentul în care s-ar lansa o platformă dedicată unui automobil electric ieftin. Pentru aceasta va trebui să avem mai întâi cerere pe piață în raport cu puterea de cumpărare, apoi va trebui, cel puțin în România, să avem o infrastructură adecvată, care să împiedice un fel de pana prostului, în variantă electrică, la tot pasul. Și mai avem mult până acolo.

Electrificarea Loganului

Au existat cel puțin două încercări mai serioase de a electrifica vechiul Logan. Prime Motors Industry, o firmă românească, anunța prin 2015 că a reușit să producă în regim de prototip un Logan electric la un preț de 15.000 de euro. Bateria de 45 kWh, cea mai puternică dintre toate, are capacitatea de a oferi o autonomie de 500 de km, conform producătorului, și ajunge la 26.000 de euro, iar cea mai ieftină variantă, de 15.000 de euro, este dotată cu bateria de 11 kWh, care oferă o automie de 125 de km. Vorbim însă de un Logan clasic, căruia i s-a înlocuit motorul cu ardere internă cu unul electric, iar bateriile au o garanție de cinci ani. Numai că de la lansarea din 2015 până în present, nu am zărit nicio astfel de mașină electrică Logan pe stradă în afara celei produse în regim de prototip. O electrificare industrială a Loganului există însă în India. Renault s-a aliat cu marele producător indian Mahindra și a produs e-Verito. Este un automobil electric construit sub licență Renault, dar lăsat de izbeliște de francezi din cauza rezultatelor slabe la capitolul vânzări. Cea mai mare comandă de e-Verito a fost în luna februarie a lui 2018, când au fost vândute 1.000 de unități unui operator indian. Cea mai mare problemă a lui e-Verito în India este infastructura și lipsa energiei electrice în anumite zone, iar pe plan internațional, Loganul electric este puțin probabil că va avea succes din cauza lipsei unor dotări elementare. Chiar dacă costă sub 10.000 de euro, spre deosebire de prima versiune Logan, e-Verito n-are airbaguri, ABS, ESP sau închidere centralizată. Motorul de pe această versiune de Dacia electrică e de 72 de volți, cu o putere de 30,5 kW, un cuplu maxim de 91 Nm, alimentat de o baterie de 17 kWh, care se încarcă în priză standard, de 2 kW, în opt ore și 45 de minute sau în priză de 10 kW, într-o oră și 45 de minute. Un plin de energie ajunge la circa 140 kilometri în cea mai scumpă variantă, iar viteza maximă este de 86 km/h. În schimb. știe să facă frânare regenerativă și să dea semnale că se apropie de epuizare atunci când mai are 8 kilometri până la colapsul electric.

Exemplul D206SJ

Toate planurile Renault, și nu numai, ar putea avea drastic de suferit cel mai mult din pricina ofensivei chineze. Pe site-ul alibaba, la o simplă căutare, există deja la vânzare, chiar în acest moment, mașini electrice în patru uși, dotate cu aer condiționat și sistem multimedia, al căror preț este devastator pentru orice producător. Eu am găsit la întâmplare un astfel de automobil care costă 4.400 de dolari, sau 3.620 de dolari în cazul în care vreau să cumpăr mai mult de cinci bucăți. Și e vorba despre o mașină electrică cu tracțiune integrală, care oferă o autonomie de 150 de km la o viteză maximă de 50 de km/h în regim urban de taxi. Timpul de încărcare este de șase ore, iar dimensiunile sunt de 3,3 metri lungime, 1,5 lățime și 1,6 înălțime. Garda la sol este de 20 de cm, iar greutatea micii electrice chinezești este de 760 de kg. Panta maximă este limitată la 20 de grade, iar consumul este estimat undeva la 8 kwh/100 de km urban, circa 4 lei sau 0,8 litri de benzină echivalent la sută. Mașina este botezată D206SJ, pentru că nici măcar un nume de model nu s-au obosit chinezii să-i pună, este dotată cu cameră pentru mersul înapoi, închidere centralizată, aer condiționat și direcție electrică, dar nu se pune problema de ABS, airbag sau ESP, dotări obligatorii în spațiul UE.

CIFRE

- 33.500 euro, cea mai ieftină electrică Renault

- 9.800 euro, varianta Loganului electric indian

- 3.150 euro, modelul electric chinezesc 4x4 D206SJ