Care e mașina anului 2020

Tradiția spune că mașina anului în Europa este aleasă înainte de debutul Salonului auto de la Geneva. Se întâmplă de zeci de ani, dar în 2020 juriul a fost obligat să se abată de la procedura obișnuită, pentru că salonul auto a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus. Astfel că jurnaliștii au ales fără ca modelul campion să poate fi văzut și pe viu de public. Juriul European Car of the Year, format anul acesta din 60 de jurnaliști din 23 de țări, a acordat titlul Mașina Anului 2020 în Europa nu unui model electric, deși toată lumea aclamă această direcție, ci unei automobil popular, Peugeot 208. Mașina de clasă mică a reușit să ia fața vedetelor Tesla Model 3 și Porsche Taycan, care au ocupat locurile următoare pe podium. Detașarea a fost destul de clară, 208 reușind să obțină 281 de puncte, față cele 242 ale modelului american sau 222 ale celui german. Rivalul lui 208, Renault Clio s-a clasat pe locul 4 cu 211 puncte, cu doar două mai multe decât hibridul Ford Puma. Mașina produsă la Craiova a reușit să ajungă pe locul 5, devansând Toyota Corolla și BMW Seria 1. Noul Peugeot 208 a fost prezentat acum un an la Salonul elvețian. El se vinde în România la un preț de plecare de 13.800 de euro în versiunea de bază echipată cu motor de 75 de cai putere. Există și o variantă electrică, al cărei motor este de 136 de cai putere și are o autonomie de 340 km, dar prețul de plecare este de 19.293 de euro cu TVA cu ecobonusul de 10.000 de euro și tichetul rabla. În ultimii 30 de de ani, Peugeot a mai cucerit titlul de mașina anului cu 3008 în 2017, 308 în 2014 și 307 în 2002.