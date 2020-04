Care e mașina anului

Telluride, un SUV destinat pieței din SUA, a primit premiul World Car of the Year 2020. Telluride a fost proiectat și este construit peste Ocean și are un motor de 3.8 litri, V6 GDI, care produce 291 CP la 6.000 rpm. Kia a luptat în finală cu două automobile de la Mazda, 3 și CX-30. Premiul a fost acordat de un juriu format din 86 de jurnaliști. Kia a mai obținut un premiu, categoria World Urban Car 2020 fiind câștigată de Soul EV, care a surclasat Mini Cooper SE și Volkswagen T-Cross. Porsche a reușit să obțină două premii cu modelul electric Taycan la categoriile World Luxury Car 2020 și World Performance Car 2020. Premiul pentru design a fost acordat hatchback-ului Mazda 3.