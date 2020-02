Cât costă noua Lada

Lada Vesta SW Cross este disponbilă la vânzare și în România. Versiunea SW Cross are un preț de plecare mai mare decât concurentul direct Logan MCV Stepway pentru că ajunge în versiunea de bază la 11.800 de euro fără TVA, cu circa 1.300 de euro mai mult decât mașina produsă la Mioveni. În schimb, rușii propun o variantă cu o gardă la sol care ajunge la 203 mm, cu 29 de mm mai mult decât un Stepway și comparabilă cu cea a unui Duster, care este de 210 mm. Lada Vesta SW Cross are o lungime de 4.424 mm, o lăţime de 1.785 mm, o înălţime de 1.537 mm şi un ampatament de 2.635 mm. Logan MCV Stepway are un atu la acest capitol, pentru că este cu circa 10 centimetri mai lung. Motorizarea propusă de mașina fabricată de Renault sub sigla Lada este una mai veche, 1,6 litri benzină și 100 de cai putere, Euro 6. În schimb, poate fi cuplată atât la o cutie manuală în cinci trepte, cât și la una robotizată, care se găsește și pe Logan. Lada are printre dotări: senzori pneuri, jante aliaj pe 17 inchi, senzori lumină/ploaie, încălzire scaune, senzori parcare sau geamuri cu tentă. În echiparea Lux, care ajunge la 13.100 de euro fără TVA, Vesta SW Cross vine cu sistem de navigaţie, climatizare automată şi sistem de parcare cu cameră. Ca opționale există sistem pentru încălzirea parbrizului şi pentru banchetă.