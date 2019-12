Cât de autonom e noul Honda Civic

Civic este cea mai titrată marcă a japonezilor de la Honda. Ajunsă la cea de-a zecea generație de-a lungul celor 47 de ani de existență, Honda Civic a evoluat de la micuța de 3,5 metri, la un sedan care ajunge la 4,65 metri și este dotat cu sisteme autonome care aproape că sunt în stare să conducă singure mașina, motoare mici puternice și cutie CVT cu șapte trepte. Un salt atât de spectaculos și la nivel de design exterior, care face ca Civicul să pară desprins din filmele SF, chiar și în epoca în care Musk prezintă un SUV ce aduce a rover lunar. Cât de comodă și sprintenă e noua Honda Civic sedan am avut ocazia să constat într-un drum dus-întors până la Veliko Tîrnovo.

Honda Civic a apărut în vara lui 1972. Avea un motor de 1,1 litri, care ajunge la un maxim de 50 de cai putere. Printre tehnologiile pe care japonezii le aruncau în lupta pentru piața americană, se numărau cutia semiautomată cu două trepte, aerul condiționat și radioul cu FM. Primul model a avut mare succes pentru că a apărut odată cu o criză a petrolului, din 1973, care a făcut ca americanii să se îndrepte către mașini economice, cum era și cazul Civicului. Cea de-a zecea generație a ajuns la un motor de 182 de cai putere, scoși dintr-o cilindree de 1,5 litri, sistem care mișcă de volan la curbe și limitator inteligent de viteză, printre multe altele. Civic și-a accentuat, cu noua generație, trăsăturile sportive cu linii agresive, colțuri cu unghi ascuțit și muchii care taie aerul ca un avion de vânătoare. Linia ușor futuristă ar putea face o parte din clientelă să simtă o oarecare reținere în a se vedea la volanul noului Civic, mai ales că o mare parte de cumpărătorii de Honda din România erau din categoria trecută bine de prima tinerețe. Alți clienți fideli de Honda au remarcat garda alarmant de joasă în comparație cu drumurile din România pline de gropi sau hârtoape chiar și în inima Capitalei. E drept că spoilerul față este atât de coborât că ai senzația că te oprești cu el în prima bordură. Ce-i drept, garda la sol este de doar 133 mm la varianta cu cutie automată. Spre comparație, BMW Seria 3 are o gardă la sol de 136 mm, în vreme ce Porsche 911 Carrera 4S ajunge la 120 mm. Garda la sol redusă ajută însă noul Civic la ținuta de drum și manevrele sportive și i-a permis constructorului să folosească o suspensie nu foarte dură, astfel încât să asigure un confort demn de o limuzină.

Sportivă

Civic, chiar și în varianta Sedan, este o sportivă. Pentru asta, Honda a montat o poziție specială la schimbătorul cutiei automate care modifică rapid caracterul mașinii. În ciuda faptului că avem de-a face cu o cutie CVT partajarea s-a făcut atât de bine încât dă senzația că ai de-a face cu o cutie automată clasică în șapte trepte. Spre deosebire de seria anterioară de CVT în care accelerai, auzeai cum motorul se turează, dar mașina continua să se miște liniar fără nicio senzație de sportivitate sau zvâc caracteristic unui motor turbo, de această dată situația s-a schimbat radical. La prima apăsare a accelerației, mai ales în modul Sport, Civicul se avântă puternic în șosea, băgând ocupanții mașinii în scaune. Pentru și mai multe senzații, șoferul poate recurge și la padelele din spatele volanului din care poate dirija motorul pentru atingerea unui maxim de putere. E drept că de această dată, Civic are sub capotă un motor de 182 de cai putere, care sunt scoși dintr-un benzinar turbo de doar 1,5 litri. Cuplul este constant și ridicat încă de la 1.500 de rot./min. când atinge maximumul de 220 Nm. Și este menținut astfel până la 5.500 de rot./min. Așa se face că padelele sunt doar pentru impresie tehnică, pentru că forța maximă este atinsă practic de la punerea în mișcare a mașinii. Sprintul până la sută se face în 8,3 secunde, demn de o sportivă, iar viteza maximă atinsă ajunge la 200 km/h. Culmea este că în ciuda ținutei sportive, Civicul are și un buton de Eco, care încearcă să salveze ce poate din combustibil și, implicit, din emisia de noxe, în tandem cu modul Sport și cel normal de pilotaj. Consumul de combustibil este incredibil de mic la drum lung. Eu am scos pe un drum de peste 350 km, însemnând un parcurs București - Veliko Tîrnovo, cu tot cu opririle din vamă și o medie orară de 61 km/h un mix de combustibil de 5,2 litri/100 km, cu peste un litru mai puțin decât mixtul măsurat în ciclu WLTP. La o medie de viteză de 43 km/h, consumul a urcat la 6,7 litri, în schimb, în trafic urban greu, la o medie de 17 km/h am depășit și 11 litri/100, cu peste doi litri decât cel anunțat de producător.

Șoferul spectator

Civic se menține foarte bine în curbe și la drum imprimă pasagerilor un confort demn de o executivă. Însă este foarte bine pregătit pentru a face chiar și pasul spre era vehiculelor autonome. Mașina știe să mențină distanța față de vehiculul din față, să vireze singură chiar și în curbe largi și să oprească fără intervenție umană în caz de impact iminent la viteze de oraș. Cel mai spectaculos este sistemul de menținere pe banda de circulație (LKAS). Se acționează apăsând un buton de pe volan și simți cum computerul preia direcția, manevrând volanul pentru a păstra mașina pe mijlocul benzii. Senzația mea a fost că sistemul funcționează mai accentuat și cu mai mare precizie decât cel oferit de alte automobile ale concurenței și am băgat de seamă că își face treaba și atunci când marcajele sunt mai prost trasate sau sunt acoperite cu noroi. Totul este ca senzorii care citesc șoseaua să nu fie acoperiți sau aburiți, caz în care computerul îl anunță pe șofer că sistemul este blocat. LKAS folosit în combinație cu Curise Controlul Inteligent Adaptativ (I-ACC) transformă șoferul într-un supervizor al mașinii, care trebuie să aibă grijă ca automobilul să se autoconducă în condiții de siguranță. Sistemul I-ACC este capabil să detecteze dacă un vehicul aflat pe o bandă adiacentă intenționează să schimbe brusc direcția și ajustează în avans viteza. Avertizarea privind un obstacol care poate provoca un accident - pieton, biciclist sau autovehicul - este dată prin semnale sonore și vizuale, astfel încât șoferul să aibă timp să reacționeze prin corecția direcției sau vitezei. Honda Sensing, cum se numește pachetul de siguranță activă, cuprinde și un sistem care intră în funcțiune la mersul cu spatele și poate detecta vehiculele care se apropie din ambele sensuri, dând semnale de avertisment pentru evitarea unui pericol iminent. Camerele lui Civic sunt în stare să citească semnele de circulație, chiar și două simultan, și să le afișeze în bord. În combinație cu Limitatorul inteligent de viteză, sistemul de recunoaștere a semnelor de circulaţie poate fi folosit pentru a seta automat limita de viteză pentru ca aceasta să nu fie depășită pe segmentul de drum respectiv. Există un sistem de avertizare la părăsirea involuntară a benzii de circulație, un altul care monitorizează unghiul mort și dă semnale sonore și în oglinzile laterale în cazul când se încearcă o depășire periculoasă, dar și un sistem de asistență la părăsirea carosabilului, care are grijă să intervină asupra volanului pentru a evita ieșirea în decor. Sistemul de frânare pentru atenuarea coliziunilor va reduce automat viteza până la oprire pentru a evita un accident iminent cu pieton sau vehicul.

10 boxe

Honda oferă un confort sporit odată cu noul Civic. Scaunele sunt mai comode, există încălzire și ventilare, iar fotoliul șoferului se poate regla electric pe opt direcții și beneficiază și de un suport lombar. Și pasagerii din spate au la dispoziție scaune încălzite, porturi pentru încărcare prin USB, dar și un spațiu la picioare mai mare decât la generația anterioară, grație ampatamentului de 2,7 metri. Lungimea de aproape 4,65 metri dă posibilitatea unui portbagaj de dimeniuni mari, capacitatea de încărcare ajungând la 519 litri. Nu există roată de rezervă, așa că în caz de pană șoferul va trebui să știe să folosească kitul de urgență. Foarte interesant este modul de compartimentare a cotierei, care îi dă utilizatorului posibilitatea să mute suportul pentru pahare și să aibă la dispoziție chiar și un suport foarte înalt pentru sticle. Există un loc pentru încărcare wireless a telefonului, dar și două porturi USB de putere și o priză de 12 V ascunse sub pasajul central. Un pic cam complicate mi s-au părut comenzile de pe volan, în care te poți încurca atunci când vrei să schimbi postul de radio sau fișierul muzical ori să setezi în bord consumul mixt sau o navigație însoțită de busolă și numele străzii pe care te afli. Honda a păstrat în continuare caracterele mari cu tușă groasă pe sistemul multimedia și bord, dar a schimbat sistemul de sunet cu unul hi-fi care dispune de 10 boxe, inclusiv un subwoofer, ce face din Civic o veritabilă discotecă pe roți. Honda Civic este dotată cu lumini cu LED și asistent pentru faza lungă. Varianta testată, în versiunea de top Executive cu trapă panoramică, ajunge la prețul de 28.400 de euro cu TVA, iar versiunea Elegance și cutie manuală pleacă de la 23.300 de euro cu TVA.

Honda Civic Sedan este disponibilă într-o singură motorizare pe benzină și doar două tipuri de echipare

- 8,3 secunde, sprintul până la 100 km/h

- 133 mm garda la sol

- 5,3 litri/100 km, consumul mixt

Dezavantaj

- o singură motorizare

- comenzi pe volan complicate

- garda la sol redusă

Avantaje

- motor puternic

- confort

- ținută de drum