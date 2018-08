Cât de eficienți vor să fie germanii

În timp ce în România sectorului bugetar creșterile salariale au ajuns să depășească 400% fără un dram de productivitate în plus, într-una dintre cele mai eficiente firme la nivel mondial, Volkswagen, se dorește creșterea productivității cu 25% în următorii doi ani. Competitivitatea ar urma să cunoască astfel un nou apogeu în materie de eficiență germană prin programul „Transform Together”. „Vrem să mărim productivitatea cu 25% la toate uzinele din Germania până în 2020. Sunt necesare eforturi pentru ca Volkswagen să rămână competitiv, în special după 2020,” au transmis oficialii germani. Este vorba așadar nu despre moft sau o dorință de a obține un record în materie, ci despre necesitatea de a face față provocărilor imediate ale industriei mondiale. Planul „Transform Together” are în vedere, în special, uzina din Wolfsburg care ar urma să atingă un volum de un milion de unități pe an și unde se va produce exclusiv modelul Golf.