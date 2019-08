Cât de off-road e noul Kadjar 4x4

Lansat în 2015, Kadjar, fratele aproape geamăn al lui Qashqai, a primit în acest an un facelift. De obicei, cea de a doua variantă a unui model vine cu îmbunătățiri și corecții ale problemelor care au fost observate după lansare. Renault a profitat de facelift pentru a aduce îmbunătățiri de substanță. Chiar dacă la nivel de design nu sunt schimbări importante, majoritatea fiind redesenări ale unor accesorii, Kadjar 2019 beneficiază de un nou motor diesel care respectă noile standarde Euro 6 în materie de emisie de noxe și înlocuiește celebra cilindree de 1,6 litri. Am testat timp de patru zile varianta de top a noului Kadjar, cu motor diesel de 150 de cai putere, tracțiune integrală și nivel de echipare intens, adică top, care ajunge la un preț de 29.150 de euro cu TVA, fără Rabla și opționale.

Kadjar facelift a fost prezentat la Salonul auto din toamnă de la Paris. În noua variantă, bara față și grila calandru au fost redesenate pentru a da senzația de mai multă putere. A fost scoasă în evidență zona proiectoarelor de ceață, iar farurile și blocurile optice de pe spate sunt acum full LED. Chenarele geamurilor laterale sunt cromate în partea de jos, ca și barele pentru pavilion. Jantele ajung la facelift până la 19 inchi, iar geamurile de pe spate au tentă fumurile. Au apărut trei noi culori în gamă: Vert Ouval, Bleu Iron, Gris Highland. Parbrizul este cu încălzire, echipare foarte utilă pe timp de iarnă, dar și costisitoare în cazul în care trebuie schimbat. Kadjar păstrează aceeași alură de SUV care oferă o perspectivă bună asupra șoselei și o abordare fără griji a oricărui tip de carosabil, mai ales dacă este în unica variantă 4x4 disponibilă.

Cât consumă

Am testat modelul care are sub capotă noul diesel de 1,7 litri și 150 de cai putere care oferă un cuplu de 340 Nm. Renault a ales să facă un upgrade de cilindree când toată lumea se luptă pentru a o micșora. Motorul a ajuns acum al 1.747 cm3 și are cu 20 de cai putere mai mult decât clasicul 1,6 litri dCi, dar și un cuplu mai mare cu 20 de Nm. Nou bloc motor împrumută conceptele blocului R cu formă așa-numită "pătrată" (cursa pistonului este egala cu diametrul cilindrului), același sistem de circulație a apei de răcire, pistoanele cu segmentele în formă de U, pompa de combustibil, pompa de ulei cu geometrie variabilă și lanț de sincronizare. Noul propulsor de 1,7 litri poate fi găsit și în varianta de 120 de cai putere. Tehnologia este folosită și pe motorul Blue dCi de 2 litri, unde se obțin 200 de cai putere și care este folosit pe Koleos. În privința consumului oficial cu noile standarde WLTP, producătorul spune că se situează în jurul valorii de 5 l /100 km și emisii de CO 2 de până la 130 g/km. Eu am parcurs 352 de km cu el, în regim de autostradă, drum extraurban și trafic de București și am obținut un consum mediu de 6,5 litri/100 de km și o viteză medie de 52 de km/h. La finalul testului nu ajunsesem la jumătatea rezervorului și mai avem o autonomie de 480 de km. Pe autostradă, după 200 de km și o viteză medie de 110 km/h, consumul a fost de circa 7,1 litri/100 de km. Am remarcat că noua motorizare este mai puțin zgomotoasă față de varianta anterioară. În ceea ce privește viteza maximă și sprintul până la sută, producătorul încă nu a comunicat cât a obținut în testele de omologare, dar putem considera că are cifre comparabile cu cele ale benzinarului turbo de 159 de cai putere, care dispune de un cuplu mai mic, adică sprint de până în 10 secunde și o limitare tehnică la 210 km/h. Oricum, dieselul mișcă foarte ușor cele 1,7 tone ale Kadjarului și este capabil de reprize sportive și la viteze mari. Cutia de viteze pentru varianta 4x4 și 150 de cai putere este una manuală în șase trepte, fiind și singura variantă disponibilă momentan. Există și un buton ECO care nu am perceput prea bine ce poate să facă în afară de a desena pe bord o ramură care își pierde din frunzulițe pe măsură ce conduci neprietenos cu mediu. Un sistem de monitorizare, dar mai detaliat, este afișat pe consola centrală. Sistemul start-stop funcționează destul de rapid fără pauze enervante între pornire și oprire. Kadjar dispune de suspensii bine gândite care combină un confort necesar pentru gropile de oraș sau drumurile denivelate, cu fermitatea pe care o cere un viraj mai strâns sau manevre la viteze mai mari.

4x4 cu lock

Varianta cu motorizarea de 150 de cai diesel este singura care a primit sistemul de tracțiune integrală 4x4. Acesta beneficiază de experiența pe care o are în domeniu Nissan pentru a oferi siguranță atât pe asfalt umed, cât și pe zăpadă sau noroi. Sistemul de tracţiune 4WD include trei moduri de funcționare, selectate cu ajutorul unui buton de control pe consola centrală, în spatele levierului cutiei de viteze. În cazul selectării 2WD, puterea se trimite doar pe roțile din față. Acest mod este folosit pe un carosabil normal și reduce consumul de combustibil. În cazul selectării poziției Auto, sistemul electronic de la bord împarte automat cuplul între cele două osii. Până la 50% din cuplu poate fi transferat pe roțile din spate. Se poate urmări evoluția cuplului pe tabloul de bord, dar se va vedea că, în principal, mașina rulează cu tracțiune față, o parte mică de cuplu fiind transmisă pe puntea spate la plecare, în viraje mai strânse sau când există nisip pe drum. Funcția Lock este pentru condiții grele de drum. Diferențialul central este blocat pentru o împărțire permanentă a cuplului 50/50 între față și spate. Modul este disponibil la viteze de până la 40 km/h, după depășirea acesteia sistemul trecând automat în poziția Auto. Capabilitățile lui Kadjar 4x4 sunt completate de o gardă la sol de dimensiuni apreciabile, 20 de cm, și de un unghiul de atac de 17 grade și unul de degajare de 25 de grade, specificații care îi permit SUV-ului Renault să intre fără emoții și pe drumuri scufundate sub ape.

Sisteme de siguranță

La capitolul asistenţă pentru şofer există un sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare. Acesta poate fi activat sau dezactivat dintr-un buton şi, interesant, se poate umbla la sensibilitatea lui şi la intenstatea sunetului de avertizare. Ideea este bună, însă realizarea Reanult constă în câteva zgomote destul de accentuate în boxele laterale, aşa că am renunţat destul de repede la el. Există senzori pentru parcare, atât pentru spate, cât şi pentru faţă, intersant fiind faptul că aceştia au tonalităţi de sunet diferite şi sunt în acord cu sistemul de boxe de pe maşină, sunetul urmărind obstacolul. Echiparea Intense are şi un sistem de park assistant pentru parcarea automată care costă în plus 500 de euro. Există şi un alt sistem de recunoaştere automată a semnelor de circulaţie cu alertă la depăşirea limitei de viteză. Am remarcat o atenţionare, dar în acord cu sistemul de navigaţie. Un sistem care funcţionează şi este util este cel de avertizare pentru unghiul mort care pornește în cazul unei depăşiri şi, cum spuneam, asistenţa la faza lungă care practic trece automat la luminile de întâlnire când apare în peisajul nocturn o altă maşină. Noul Kadjar a obținut cinci stele la testele EuroNCAP.

Interior ușor modificat

Faceliftul vine și cu ceva modificări la interior în comparație cu versiunea 2015. Forma scaunelor a fost ușor modificată pentru un confort sporit, grație unei spume mai dense folosite, iar reglarea se poate face acum și pe lungimea șezutului atât la șofer, cât și la pasager. De asemenea, scaunul șoferului poate fi reglat și electric. Volanul este acoperit cu piele Nappa, iar interiorul a fost completat cu lumini ambientale. Displayul multimedia Renault R-Link 2 a fost ușor redesenat, dar are la bază tot o tabletă multitouch de 7 inchi. Aceasta permite atât operarea sistemelor care ţin de maşină, cât şi cele de conectivitate, navigaţie, aplicaţii dedicate sau de partea audio. Sistemul audio are la dispoziţie, pe lângă radio, câteva porturi USB care pot fi folosite şi pentru reîncărcare şi care sunt puse chiar între schimbător şi panelul de aer condiţionat. Am remarcat o redare bună a sistemul de sunet Bose. Există două compartimente pentru pahare bine amplasate şi destul de adânci, dar al căror diametru le face indicate pentru cănile de cafea mai suple. Lângă aceste compartimente există butoanele pentru încălzirea scaunelor pentru pasagerii din față, cu două trepte de intensitate. Spaţiile de depozitare sunt completate de un torpedou mare refrigerat şi iluminat şi o cotieră încăpătoare în care se mai găsesc o priză şi un port USB. Spațiul la picioare pentru pasagerii din spate este confortabil. Portbagajul atinge 527 de litri și poate ajunge până la 1,47 mc cu rabatarea banchetei din spate. Cel mai ieftin Kadjar costa 15.500 de euro cu TVA și tichet Rabla.

CIFRE

- 150 de cai putere are noul motor de 1,7 litri diesel

- 20 cm, garda la sol

- 40 km/h, viteza maximă în 4x4 lock

Avantaje

- sistemul 4x4

- motor nou Euro 6

- interior îmbunătățit

-Dezavantaje

- 4x4 doar pe versiunea de top

- cutia automată nu e compatibilă cu 4x4

- greutatea în varianta 4x4