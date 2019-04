Cât de performant e cel mai mare SEAT

Tarraco este regele SEAT și fratele mai mare al lui Ateca și Arona. Depășește 4,7 metri și poate duce pe drumuri accidentate până la șapte pasageri. Se prezintă ca fiind un automobil spaniol, dar în fond este asamblat în Germania, la fabricile VW din Wolfsburg, fiind frate de șasiu cu Skoda Kodiaq și Tiguan Allspace. Tarraco este o mașină mare cu acces la toate tehnologiile de ultimă oră dezvoltate de cel mai mare producător auto. Am tesat 24 de ore nava-amiral a lui SEAT și am descoperit cu surprindere cum un automobil cu un gabarit mare se poate mișca atât de ușor în trafic, dar am constatat și costurile acestei performanțe.

Tarraco este numele latin al unui oraș din Catalonia. Cea mai veche așezare romană din Peninsula Iberică poartă azi numele de Tarragona, sit-ul său arheologic intrând în anul 2000 în patrimoniul UNESCO. Numele celui mai mare automobil din portofoliul mărcii spaniole a fost ales de public. SEAT a lansat provocarea printre fani, iar 146.000 dintre aceștia au ales numele Tarraco pentru ceea ce avea să devină nava-amiral a Societății spaniole de automobile turism. Tarraco este cu atât mai impresionant cu cât ne uităm la familia din care provine. SEAT și-a făcut debutul în industria auto cu ajutorul Fiat prin 1950 producând un fel de clone ale mașinilor populare italiene, adică automobile ieftine cu o calitate pe măsura prețului. Au urmat ani zbucimați pentru marca națională spaniolă, poziționări la limita falimentului și chiar pericol de dispariție. Colaborarea cu grupul german a dus în cele din urmă la preluarea integrală a mărcii și dezvoltarea ei după planurile atent puse la punct de VW. Așa s-a ajuns azi la automobile care se situează în topul industriei de profil, iar Tarraco este dovada supremă a acestei evoluții.

Șapte locuri

Tarraco și-a făcut debutul internațional la Salonul parizian din 2018, după ce a fost lansat în premieră în orașul spaniol căruia îi poartă numele. Este un SUV definit ca fiind din clasa D, în care mai există jucători precum Toyota Rav 4, Nissan X-trail, Subaru Forester, Renault Koleos, Mitsubishi Outlander sau Honda CR-V. Frate de platformă cu Skoda Kodiak și VW Tiguan Allspace, Tarraco împarte cu cei doi tehnologiile pe care VW le-a dezvoltat. Găsim de la afişajul Digital Cockpit, la asistentul de parcare, la funcția de detectare a pietonilor și bicicliștilor. Tarraco are 4,73 metri lungime și 1,83 metri lățime. Aceste dimensiuni apreciabile pentru un SUV se traduc printr-un confort la nivel premium pentru șofer și pasageri, pentru că ampatamentul este de 2,79 metri, dar și printr-un portbagaj care are un volum de 760 de litri în varianta cu cinci locuri și de 700 de litri în cea cu șapte locuri. Cu scaunele din spate rabate, Tarraco poate pune la dispoziție un spațiu de încărcare ce ajunge la 1.775 de litri. În cazul în care este folosit și ultimul rând de scaune, capacitatea pentru bagaje se limitează la 230 de litri. Designul se înscrie în linia grupului, dar având amprentă luminoasă specifică și leduri dinamice pentru semnalizatoare. Pentru impresie artistică se poate opta pentru jante de 20 de inchi, dar nu e o soluție indicată în cazul în care dorim să beneficiem și de capacitățile în off-road ale SUV-ului.

Doar două echipări

Designul interior este impresionant prin tehnologiile pe care le oferă. Centrul de greutate este afişajul Digital Cockpit de 10,25”. Acesta are mai multe apariții presetate, dar cea mai spectaculoasă este cea pe care este afișată navigația, alături de informații esențiale legate de viteză, turație, semne de circulație sau alte sisteme care funcționează la un moment dat. Tarraco este un SUV bine utilat. Există un spațiu generos pentru telefonul mobil, care oferă și încărcare wireless, porturi de USB de putere care permit încărcare rapidă pentru smartphone, spații pentru pahare, precum și posibilitate de a folosi cardul SD sau CD-ul, acestea fiind amplasate în torpedou. Pasagerii din spate au spațiu mare pentru picioare și pot regla clima, independent de cei din față. În plus, au la dispoziție măsuțe pliante. Scaunele seamănă mai mult cu unele de mobilier, decât cu unele specifice unui automobil, dar sunt comode, chiar dacă nu oferă o susținere laterală mare. Am remarcat materiale de calitate în partea superioară a cockpitului, pentru ca în zona de jos SEAT să recurgă la mai mult plastic negru și tare, ce-i drept, în zonele mai puțin vizibile. Sistemul audio este compus din 9 boxe și ajunge la o putere de 400 de waţi cu o fidelitate bună, chiar și aproape de volumul maxim. Există două linii de echipare, Style şi Xcellence, dar și posibilitatea de a monta suplimentar o mulțime de opționale.

Noul diesel VW

Varianta testată a avut sub capotă un diesel de generație nouă produs de VW. Un propulsor cu norma de emisie Euro6 Temp de 190 de cai-putere, care furnizează un cuplu de 400 de Nm încă de la 1.750 de rot/min. Grație acestui generos cuplu, mașina de 1,84 tone la gol se mișcă foarte ușor în trafic. Puterea diesel în combinație cu direcția asistată electric produc poate cea mai impresionantă senzație pe care o dă Tarraco în opoziție cu gabaritul său, aceea că te afli într-o mașină micuță de oraș, dacă ținem cont de agilitatea SUV-ului. Ce-i drept, am observat că zgomotul produs de motor se aude destul de bine în habitaclu, dar nu aș putea să dau vina pe tehnologia folosită la fabricarea propulsorului sau pe o antifonare mai puțin reușită la planșa care desparte locașul motorului de habitaclu. Dieselul de 190 de cai este capabil să ducă mașina până la 210 km/h și să sprinteze până la sută în 8 secunde. Rapiditatea acestor mișcări se plăteşte printr-un consum pe care l-am constatat ceva mai mare decât cel cu care eram obișnuit cu un diesel și seamănă mai mult cu cel al unui benzinar. Astfel, într-un parcurs mixt, la o viteză medie de 45 de km/h, am ajuns la 9,5 litri, față de 7,6 în ciclu WLTP, cât este cifra de catalog. În regim de autostradă, consumul a scăzut la 7,4 litri, dar în regim urban greu, la o viteză medie de 12 km/h, am ajuns și la 12,5 litri/100 de km.

Șase setări

Șoferul are la dispoziție o rotiță din care poate alege unul dintre modurile presetate de producător care modifică comportamentul mașinii, mai ales în ceea ce privește tracțiunea controlată electronic. Există șase altfel de programe pentru variantele Tarraco dotate cu tracțiune integrală denumită 4Drive. Astfel, șoferul poate alege între Eco, Normal, Sport, Individual, Snow și Offroad. La un parcurs normal, este destul de puțină vizibilă schimbarea a patru dintre cele șase moduri. În setarea Eco, mașina trage mult mai prudent, cu mișcări care par să facă din marele SUV un supraponderal, dar dacă ai răbdare, scoți un consum bun de motorină și satisfacția că ai fost prietenos cu mediul. Dacă vrei să vezi ce poate automobilul, cea mai indicată setare este cea Sport, moment în care mașina zvâcnește, iar turometrul este păstrat la valori unde cuplul este maxim. Modurile Snow și Offroad nu am avut ocazia să le testez. Din cauza timpului scurt avut la dispoziție, nu am atins porțiuni cu noroi sau zăpadă, dar nici jantele de 20 de inchi echipate cu anvelope de vară nu mă îmbiau la aventuri extra asfaltice. Garda la sol generoasă, de 20 de centimetri, și sistemul de tracțiune integrală pot fi, însă, o garanție a faptului că Tarraco poate face faţă cu succes unor încercări precum zăpada afânată sau drumurile desfundate.

Asistenți inteligenți

Tarraco a reușit să obțină cinci stele la testele EuroNCAP, cu o protecție pentru pasagerii adulți care ajunge la 97%. Pentru a atinge acest nivel de siguranță, SUV-ul SEAT a integrat o mulțime de asistenți care pot fi activați sau dezactivați și accesați după dorință prin intermediul unui meniu stufos, dar intuitiv. Lane Assist şi Front Assist, inclusiv funcţia de detectare a bicicliştilor şi pietonilor, sunt incluse în dotarea standard în Europa, iar sistemele Blind Spot Detection, Traffic Sign Recognition, Traffic Jam Assist, Adaptive Cruise Control, Light Assist şi Emergency Assist sunt oferite ca dotări opționale. SEAT Tarraco are în panoplie și Emergency Call, Pre-crash Assist sau Rollover Detection. Cruise controlul este adaptativ și, în varianta opțională, poate funcționa până la viteza maximă de 210 km/h, urmărind cu precizie mișcările mașinii din față. Există, de asemenea, un asistent pentru parcare și garare, iar faza lungă poate fi lăsată pe seama computerului de bord care urmărește cu atenție ca ceilalți șoferi din trafic să nu fie orbiți. Prețul de bază pentru Tarraco este de 26.753 de euro cu TVA pentru varianta 150 de cai-putere TSI și tracțiune față și ajunge la 37.446 euro cu TVA pentru 190 de cai, diesel, 4drive și echipare Xcellence.

CIFRE

- 8 secunde până la sută

- 760 de litri, capacitatea portbagajului

- 210 km/h, viteza maximă pentru Cruise control adaptativ

Avantaje

- spațiu și șapte locuri

- asistenți

- tracțiune integrală inteligentă

Dezavantaje

- consumul motorului diesel

- zgomotul produs de motor în habitaclu

- prețul pentru varianta de top

fotoexplicatie

Tarraco este primul SEAT care permite controlul sistemului infotainment prin intermediul gesturilor