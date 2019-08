Cât de sportivă e Seria 4 Grand Coupe

Seria 4 Grand Coupe e o apariție relativ nouă în panoplia BMW. A apărut ca veriga lipsă între celebrele Serii 3 și 5, dar nu pentru a face o trecere de dragul continuității, ci pentru a aduce un pic altceva în peisajul producătorului german de limuzine. Seria 4 pune accentul pe sportivitate și vrea să imprime un plus de rafinament. Desigur, e destul de greu de perceput, la prima vedere, ce vrea, pentru că vorbim despre o marcă care se definește prin sporitivitate și confort la nivel premium, dar Seria 4 se fabrică doar în versiune Coupe, Grand Coupe și Cabrio. Avem așadar o mașină care caută un public mai exclusivit decât iubitorul de sedan clasic. Am testat aproape 800 de kilometri un BMW 430d xDrive Gran Coupe, adică 258 de cai putere diesel care sunt capabil de reprize incredibil de sportive.

Seria 4 a apărut în 2014. Cam în același timp cu Seria 2 și i8, modele cu un public țintă total diferit. Prima înfățișare a fost în varianta Coupe. Un bolid care se adresează unui egocentist și care vrea să păstreze sentimentul de a pilota o herghelie de cai putere doar pentru el. Și cel mult un pasager, pentru că pe locurile din spate nu se poate pune problema să transporți confortabil pe cineva. Dar atunci când s-a pus în discuție ca mașina pe care dai peste 70.000 de euro trebuie să servească și pentru mobilitatea de zi cu zi a apărut Seria 4 Gran Coupe, probabil pentru egocentristul cu familie. Ca semnătură caracteristică, Grand Coupe prezintă linia alungită cu o cădere importantă în partea din spate pentru a accentua caracaterul sportiv și a reduce coeficientului aerodinamic. Prizele de aer sunt modificate şi apare un nou şorţ la spate, tot pentru a pune în valoare, vizual, rapiditatea modelului. Dacă este să definești într-un singur cuvânt Seria 4 Gran Coupe acela este "rapiditate".

Diesel în 6 cilindri

Modelul testat de mine a fost unul de mijloc făcând comparație după motorizări. N-am avut nici bestia turbo pe beninză de pe M4 de 450 de cai putere - care oferă un sprint de 4,1 secunde până la sută - nici varianta de 184 de cai, entry level, care face suta în 6.5 secunde. Motorul pe care l-am test timp de aproape o săptămână a fost un diesel respectabil în șase cilindri și trei litri. Adică un motor care în varianta de baza are 258 de cai putere și un impresionant cuplu de 560 de Nm. Pentru versiunea 435d, motorul ajunge la 313 cai putere și 630 de Nm. Noua generaţie de motoare BMW TwinPower Turbo diesel are la bază un turbocompresor cu geometrie variabilă a turbinei şi sistem de injecţie directă Common Rail. În această configurație, mașina de peste 1,5 tone sprintează de îți taie respirația și lipește de scaun. Pentru a simți pe deplin impresionantul cuplu trebuie însă să alegi un stil de condus Sport sau Sport+, pentru că EcoPro taie cu mult din elanul motorului.

Cum aleargă pe Transfăgărășan

Ținuta de drum a lui Seria 4 Gran Coupe este asemănătoare cu cea a unui taur tânăr. Fornăitor și plin de mușchi umflați, BMW îți dă de înțeles că este gata să mănânce asfaltul. Și semne ale comportamentului sportiv sunt la tot pasul, începând de la poziția la volan, foarte coborâtă și asemnătoare cu cea din mașinile de raliu, până la sunetul pe care îl scoate la evacuare, chiar de la prima apăsare a butonului de pornire. Cutia de viteze testată a fost una automată cu șapte rapoarte. Aceasta dispune de posibilitatea unui "Lunch control" care poate fi făcut cu ajutorul padelelor de pe volan și îi oferă șoferului opțiunea de a se simți ca un adevărat pilot care ia startul. Schimbarea manuală a vitezelor se poate face nu doar din padelele din spatele volanului, ci și cu ajutorul schimbătorului. Pentru a obține sprintul minim anunțat de producător se poate opta și pentru folosirea în modul automat, mai ales că vorbim despre o cutie sport, dar cu scoaterea ESP-ului, poziție în care parametrii sunt setați pentru un maxim de performanță. Distribuția maselor din construcție în proporție de 50:50, în combinație cu tracțiunea integrală xDrive, controlată electronic, face ca mașina să stea impecabil pe trasă, fie că vorbim de viraje la viteze mari sau ace de păr în curbe strânse, cum sunt cele de pe Transfăgărășan, unde am testat Seria 4 Gran Coupe. Direcția este și ea una sport variabilă și dispune de un servotronic care o întărește la viteze mari și o face ușor manevrabilă la parcare . Supensia pe modelul cu pachetul M e una adaptativă care își schimbă caracteristicile în funcție de setarea aleasă, de la Sport, acolo unde devine foarte dură, la Confort sau EcoPro unde se înmoaie. Chiar și așa, în modul confortabil, avem de-a face cu o suspensie tare ce transferă pasagerilor denivelările destul de pronunțat dacă mașina e echipată cu jante de 19 inchi și anvelope cu talon mic. Atât de mic încât am urmărit cu emoție la fiecare groapă mai serioasă luată inevitabil pe drumurile României dacă nu cumva s-a făcut praf și janta de aliaj.

Cât consumă

Impresionată este puterea motorului care la viteze de peste 130 de km/h a avut rezerve să te lipească de scaun și să atingă viteze amețitoare. Viteza este limitată la 250 de km/h, dar e foarte probabil ca nu aceasta să fie și maximul posibil. Cu un rezervor de motorină de aproximativ 60 de litri am reușit să parcurg circa 800 de km pe un drum care a cuprins aproape tot spectrul posibil, de la trafic aglomerat de București, la autostradă goală sau serpentine pe care s-a creat ambuteiaj. Computerul de bord mi-a arătat o medie de 7 litri/100 de km la o viteză medie de 54 de km/h și un parcurs de 748 de km. În regim de autostradă, la o medie de 131 de km/h, consumul a fost de 7,3 litri/100 de km, în vreme ce la o viteză de 18 km/h am ajuns la un maxim de 10,8 litri/100 de km, cu climă și combinație de Sport cu Eco. Mergând în modul EcoPro am reușit să economisesc 71 de km, pentru că mașina îți indică și câtă economie faci dacă nu folosești capacitatea maximă a motorului. Cele patru moduri de condus, care pot fi schimbate cu ajutorul unui buton plasat lângă schimbătorul de viteze, modifică și configurația bordului.

Faruri inteligente

Șoferul dispune de o serie de asistenți care îi fac viața mai ușoară la volan. Cel mai vizibil este head-up displayul proiectat cu ajutorul laserului pe parbriz. Aceasta afișează în principal viteza și ultimul semn de circulație referitor la prioritate sau restricții, dar este capabil să proiecteze și navigația - atunci când e activată - posturile de radio, fișierele multimedia sau apelurile telefonice și istoricul lor. Există și un asistent la faza lungă care are grijă se comande matricea de pe farurile full Led adaptative (își schimbă direcția odată cu acționarea volanului) astfel încât să nu orbeasă niciun alt șofer. Este util să ai activă faza lungă pentru a vedea ce se ascunde pe maginea șoselei, în vreme ce pentru conducătorul din sens opus sau din fața ta este folosită lumina de întâlnire. Mașina testată de mine a avut un curise control clasic, fără varianta adaptativă.

Habitaclu sport premium

Interiorul este la stanarde premium sport. Materialele sunt de foarte bună calitate, îmbinările fără cusur, iar elementele de design interior din pachetul M fură repede ochiul pasagerului. Poziția la volan este una joasă, iar pasagerii din spate sunt cufundați în fotolii. Pentru șofer și pasagerul din dreapta lui există suport lombar cu posibilitate de a-i schimba electronic poziția și, de asemenea, opțiunea de a strânge după dorință susținerea laterală pe care o oferă scunele sport. Pasagerii din spate au loc confortabil pentru picioare, dar nu și atunci când vorbim de distanța dintre cap și plafon, un călător de peste 1,8 metri trebuind să stea mai jos în scaun. Teoretic, Grand Coupe are cinci locuri, dar al cincilea pasager, chiar dacă e copil, stă destul e incomod pe locul dintre cele două scaune din spate. Portbagajul este unul încăpător, de 420 de litri, dar nu se pot transporta obiecte care au lungimi mai mari de un metru , cum ar fi un scaun pliant. Conectivitatea este la nivel maximal la acest moment și asigură legătură permanentă la internet pentru navigație cu trafic în timp real, Apple Car, sau încărcare wireless. Există senzori de parcare și camere HD cu ghidaj. Prețul de bază al modeului testat este de 55.454 de euro cu TVA, iar cu opționale ajunge la 72.219 euro cu TVA.

Avantaje

- sportiv

- direcție precisă

- motor puternic

Dezavantaje

- spațiul pentru pasagerii din spate

- suspensii tari

- prețul pentru varianta top

- 4,65 metri lungime

- 5,3 secunde, sprintul până la 100 de km/h

- 250 de km/h, viteza maximă