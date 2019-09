Cât de util e Combo Life

Un MPV nu este o mașină frumoasă. Nu întorci privirile trecătorilor și nici nu pleci de la stop cu scârțâit de roți. Nu atingi viteze amțitoare și nici nu faci ace pe păr pe serpentine cu frâna de mână. Este însă o mașină încăpătoare și foarte înțelegătoare cu nevoile pasagerilor săi. Consumă puțin și este capabilă să-ți care aproape tot ce-ți trece prin cap atunci când pleci în concediu. Îți poate transporta familia comod pe drumuri de sute de kilometri, fără să simți nevoia de pauză. Am testat noul Opel Combo Life pe un parcurs ce a măsurat 1.760 de km și toate tipurile posibile de drum, de la banala autostradă, până la pante înclinate foarte denivelate și acoperite de nisip. O variantă diesel, automată și echipare de top ajunge la 22.650 de euro, fără a lua în calcul tichetul Rabla.

Primul lucru care mi-a plăcut la Combo Life a fost spațiul pe care îl oferă. Designerii au sacrificat liniile arcuite care dau sportivitate și stil agresiv unei mașini pentru a construi un interior cât mai încăpător și util. Scaunele și poziția acestora sunt primele care îți spun că MPV de la Opel este făcut pentru drumuri lungi. Șoferul are o poziție asemănătoare cu cea de pe un microbuz și se poate baza pe un mâner de mari dimensiuni stând practic ca-ntr-un fotoliu. La fel și pasagerul din dreapta. Apoi există spațiu suficient sub scaune care îți permite să ai o poziție relaxată prin retragerea picioarelor. Cei trei pasageri din spate au fiecare scaunul separat evidențiat și posibilitatea de a regla spătarele, în plus există măsuțe rabatabile cu suport de pahare. Impresionează numărul de spații de depozitare, greu de egalat de orice alt tip de vehicul. Practic, oriunde îți arunci privirea există loc să pui ceva, așa ca ai toate șansele să rătăcești ceva prin mașină așa cum ai face-o în casă. Compartimentul de mari dimensiuni din consola centrală poate adăposti de la sticle de 1,5 litri la smartphone-uri și tablete, la fel și buzunarele mari ale ușilor. Șoferul și pasagerul din față pot folosi torpedoul superior sau inferior. Torpedoul superior este ideal pentru obiecte mai mari, fiind deosebit de spațios datorită montării airbagului pasagerului în plafon. Există și un spațiu de depozitare superior în partea centrală a autovehiculului, cu iluminare cu LED-uri furnizată standard, care se întinde pe toată lungimea plafonului. Iluminarea LED poate deveni supărătoare pe timp de noapte, dar din fericire se poate seta prin stabilirea unor profiluri, pe diferite grade de intensitate.

Un munte de bagaje

Portbagajul este un punct forte al lui Combo Life și ajunge la 850 de litri fără să rabatezi vreun scaun, la care se adaugă 36 de litri într-un compartiment de sub podea. Mie mi-au încăput două trolere mari, două mici, o lada frigorifică, un bax de apă plus alte zece sacoșe cu diverse obiecte "esențiale" pentru familie, fără să depășesc nivelul scaunelor. Chiar dacă măsoară 4,4 metri lungime, ampatamentul ajunge la 2,78 cu spațiu suficient pentru picioare. În varianta cu șapte locuri, Combo Life ajunge 4,7 metri și are un ampatament de 2,97 metri, volumul portbagajului păstrându-se neschimbat. Această variantă oferă, în cazul rabatării scaunelor un volum total de aproape 2,7 metri cubi. Accesul este facil în mașină, mai ales pentru pasagerii din spate care au la dispoziție uși culisante. Șoferul are posibilitatea de a bloca portierele din spate electric, de la un buton din bord. Un dezavantaj este spațiul necesar ușii haionului care are o lungime de 1,1 metri.

Asistenții șoferului

Cockpitul destinat șoferului este construit pentru a facilita în special drumurile lungi. Cutia automată este comandată printr-o rotiță similară cu cea de pe care se setează tipul de tracțiune în funcție de drumul pe care rulează mașina. Există un head-up display proiectat pe un plastic transparent plasat ușor sub axa principală de privire a șoferului, poziție care îl face comod de utilizat și pe timp de noapte. Șoferul are la dispoziție o largă serie de asistenți care își dovedesc utilitatea mai ales la drumuri lungi pe timp de noapte. Un exemplu este asistentul la faza lungă care m-a scutit să fac bătături la schimbarea luminii de întâlnire pe drumuri de sute de kilometri prost marcate, cum le-am descoperit recent pe cele din Bulgaria. Camera video frontală Opel procesează diverse date și permite recunoașterea indicatoarelor rutiere și funcționearea asistentului pentru menținerea benzii de circulație. Tempomatul automat adaptează viteza în funcție de autovehiculul din față, iar sistemul inteligent de adaptare a vitezei îl informează pe șofer când sistemul de recunoaștere a indicatoarelor rutiere de viteză detectează o nouă limită de viteză. Dacă tempomatul sau limitatorul de viteză este activat, șoferul va fi întrebat dacă dorește să modifice viteza prin intermediul unui mesaj pop-up de pe panou. Am observat însă că sistemul a ratat câteva dintre indicatoare de viteză, mai ales dacă acestea sunt prost poziționate sau sunt parțial obturate. Sistemul de avertizare privind o coliziune frontală cu detectarea pietonilor și frânare automată de urgență ajută la evitarea accidentelor la viteze curpinse între 5 km/h și 85 km/h. Pe lângă emiterea unei alarme sonore și a unei avertizări vizuale, sistemul frânează în mod independent dacă distanța față de autovehiculul din față scade rapid și șoferul nu reacționează.

Alerta de pauză

Există și un sistem de detectare a somnolenței șoferului care evaluează nivelul de oboseală pe baza stilului de conducere și îi sugerează șoferului să facă o binemeritată pauză la următoarea stație de alimentare. Sistemul transmite alertă și dacă șoferul trece de pe o bandă pe alta fără să semnalizeze această intenție. În plus, asistentul la păstrarea benzii trage ușor de volan corectând traiectoria, fără însă a ține locul unui sistem autonom de conducere. Parcarea poate fi dificilă pentru o mașină cu un asemenea gabarit, mă refer în mod special la înălțimea de 1,8 metri a lui Combo. De aceea există câțiva asistenți dedicați parcării, vizuali și sonori. Sistemul de protecție a părții laterale, compus din 12 senzori plasați pe perimetrul mașinii, ajută șoferul în viraje la viteze până în 10 km/h, avertizându-l când există pericolul de coliziune între o parte laterală a autovehiculului și un obstacol. Camera video panoramică pentru marșarier mărește unghiul de vizualizare în spatele autovehiculului la 180 de grade, astfel încât șoferul să poată vedea alți participanți la trafic care se apropie din ambele părți atunci când se deplasează în marșarier.

Cât consumă

La drum, Combo Life impresionează prin consumul de combustibil. După 1.760 de km, într-un regim mixt, la o viteză medie de 54 de km/h, consumul a fost de 5,6 litri/100 cu o capacitate de încărcare apropiată de maximum și climă folosită pe călduri care au depășit 41 de grade. Cel mai mare consum, de 6,6 litri/100, l-am înregistrat pe drumuri șerpuitoare de coastă cu suișuri și coborâșuri pe un parcurs total de peste 300 de km. Pe autostradă, Combo a luat 5,7 litri/100 de km, iar în București, la un trafic cu viteză medie de 21 de km/h, computerul de bord mi-a arătat un consum mediu incredibil de aproape 5,9 litri/100. Vorbim despre un motor diesel de 130 de cai putere și cuplu de 300 de Nm cuplat la o cutie automată în opt trepte de viteză. De remarcat că norma de poluare Euro 6d Temp corespunde unei emisii de noxe, cu sistemul de start-stop, de doar 113 grame Co2/km. Combo Life nu este un sportiv. Chiar dacă avem un diesel de 1,5 litri destul de puternic, sprintul până la 100 se face în 11,4 secunde, iar viteza maximă nu depășește 184 de km/h. Suspensiile sunt moi, setate pentru confort. Acest lucru este bun pentru a trece peste gropi sau denivelări, dar deficitar în cazul unor vânturi laterale mai puternice pe autostradă la viteze care depășesc 120 de km/h. Din cauza suprafeței laterale apreciabile, portanța devine apăsătoare pentru suspensiile moi. Un punct în plus este IntelliGrip, sistemul de control al tracțiunii bazat pe un diferențial electronic care adaptează distribuția cuplului către roțile din față. Sistemul permite patinarea roților, dacă este necesară, și ajustează momentele de schimbare a treptelor de viteză la transmisia automată, precum și reacția pedalei de accelerație. Există cinci setări posibile: drum normal, zăpadă, noroi, nisip sau pe suprafețe umede. I-am simțit utilitatea în special pe drumuri în pantă acoperite cu strat mare de praf sau nisip.

Legat la internet

La capitolul infotainment, Combo Life oferă sisteme compatibile cu aplicațiile Apple CarPlay și Android Auto, cu ecrane tactile color capacitive de opt inch. Există porturi USB de putere atât pentru pasagerii din față, cât și pentru cei din spate. O priză de 230 V în spațiul pentru picioare din față permite chiar și încărcarea unui laptop. În plus, smartphone-urile compatibile pot fi încărcate și fără fir, prin panoul de încărcare inductivă amplasat sub comenzile pentru aer condiționat, loc care este și răcit împiedicând supraîncălzirea telefonului. În versiunea de top, Combo Life vine cu un plafon panoramic din sticlă atermică care poate fi acoperită cu un parasolar acționat electric. Navigația este bine updatată și are la bază hărți oferite de TomTom. Prețul de plecare al noului Opel Combo Life este de 15.450 de euro cu TVA, fără tichet Rabla, pentru varianta benzină de 110 cai putere și cutie manuală.

Avantaje

- consum mic

- spațiu interior mare

- confortabil și flexibil

Dezavantaje

- spațiu necesar pentru deschiderea hayonului

- suprafață mare la vânturile laterale

- suspensiile moi

- 850 de litri, volumul portbagajului

- 950 de km, autonomia cu un rezervor de 50 de litri

- 1,5 tone, sarcina maximă de remorcare