Cât de util e CX-30

Noul CX-30 este veriga lipsă între CX-3 și CX-5. „Am gândit o mașină care să fie partenerul de zi cu zi al clientului”, declara Akira Marumoto, președintele Mazda cu prilejul lansării noului SUV la Salonul Auto de la Geneva. SUV-ul compact pe care constructorul din Hiroshima mizează mult este o sumă de inovații tehnologice care ridică mașina japoneză aproape de segmentul premium. Un mild-hybrid, cu un motor unic ca tehnologie și head display cu laser. Un SUV care în varianta luxury ajunge să cost 35.690 de euro cu TVA și pe care am avut ocazia să-l testez timp de câteva zile.

CX-30 este transformarea în SUV a noii Mazda 3. Dacă hatchback-ul a obținut titlul RedDot pentru design în 2019, fiind desemnată cea mai frumoasă mașină, CX-30 a fost gratulat cu titlul de „Volanul de Aur 2019” la categoria sa. Concursul este una dintre cele mai importante competiţii din industrie, cu o tradiţie de 43 de ani şi votanţi din toate ţările Europei. Cititorii ziarului Bild de Duminică și cei ai revistei Auto Bild și-au ales favoriții în cadrul a șapte clase dintre 58 de vehicule, votând pentru „cea mai frumoasă mașină” sau „inovația anului”. Primele trei vehicule clasate în fiecare categorie au fost conduse pe circuitul Lausitzring în octombrie. Juriul format din 14 piloți de curse și experți auto au poziționat Mazda CX-30 în fața Volkswagen T-Cross și Range Rover Evoque. CX-30 a intrat în clubul select al câștigătorilor din 2019 alături de Jaguar I-Pace Audi A1, BMW 1 Series sau Toyota Supra. CX-30 uimește prin agilitate, confort, dar și prin sportivitate atunci când șoferul îi cere acest comportament. Dacă mi-a plăcut Mazda 3 pentru ținuta de drum, design și aspectul interior minimalist și ergonomic, CX-30 ridică ștacheta. Pentru că am admirat interiorul unde fotoliile incredibil de comode, electrice și cu memorie se competează de minune cu suspensia care absoarbe orice denivelare. Aceeași suspensie care este capabilă de un comportament ferm atunci când mașina rulează în modul sport. Pentru că CX-30 are și un asemenea mod. Se setează dintr-un buton aflat lângă schimbătorul de viteze al cutiei automate cu dublu ambreiaj și șase trepte. Odată ce apeși accelerația simți cum se schimbă rapid comportamentul mașinii, SUV-ul devine incredibil de nervos și pare că uită total de cele peste 1,5 tone pe care le are. Și mai surprinzător este zgomotul pe care CX-30 îl scoate la țeava de eșapament și care este asemănător cu cel al roadseterului MX-5.

180 de cai putere

Motorul e ceva nou. Skyactiv-X este un unicat, pentru că folosește un principiu pe care îl întâlnim la motoarele diesel, aprinderea prin compresie. De altfel, Skyactiv-X a primit și el un premiu separat la Volanul de Aur, dar și Technobest 2019. Skyactiv-X oferă performanțe crescute față de motorul Skyactiv-G, clasicul aspirat pe benzină, livrând cu aproximativ 10% mai multă putere, în condițiile unui consum redus cu circa 20%, spune producătorul. Tehnologia de aprindere prin compresie controlată cu scânteie are o capacitate de doi litri și poate genera 180 de cai putere la 6.000 de rotații/minut. Cuplul maxim de 224Nm poate fi resimțit încă de la 3.000 de rpm, deși nu există nicio turbină. CX-30 este echipat și cu tehnologia Mazda M Hybrid. Sistemul de 24V reduce consumul de combustibil, crește autonomia și scade nivelul emisiilor prin refolosirea energiei recuperate în timpul decelerării, pentru a alimenta un motor electric ce asistă motorul de bază. Nu poate fi perceput ca un hibrid clasic pentru că timpii în care este folosită energia acumulatorului sunt scurți. Puterea motorului, mai ales dacă alegi să profiți de modul sport care este creator de senzații, se regăsește în consum. Dacă la un trafic urban aproape de standardele de calcul, CX-30 a scos 9,6 litri/100 km, aproape de cifra avansată de producător în ciclu WLTP la viteză mică de 9 litri/100 de km, în trafic bucureștean de vineri seara, când viteza medie nu sare de 10 km/h, consumul ajunge să urce la 15,5 litri/100 km. Consumul mediu combinat WLTP anunțat de producător este de 7 litri la sută. Totuși, vorbim despre un SUV care oferă o tracțiune integrală și este capabil să sprinteze până la sută în 9,2 secunde, atingând o viteză maximă de 204 km/h.

Oferta off-road

CX-30 are o gardă la sol de 17 cm, comparabilă cu a rivalelor din segment, printre care s-ar putea număra T-Rock, Seat Arona, Suzuki Vitara, Opel CrosslandX, C3 Aircross, Reanult Captur sau Hyundai Kona. Structura caroseriei este mai rigidă datorită integrării în premieră a oțelului înalt-aliat, cu limită ridicată de elasticitate, care a permis și obținerea unor elemente de rezistență mai subțiri. Mazda folosește o structură inelară, multidirecțională, pentru a crește rigiditatea și legătura caroseriei cu trenul de rulare. Suspensia a fost modificată pentru un mix dinamic de sportivitate și confort prin introducerea pe puntea din spate a unei bare de torsiune. Noua versiune a tehnologiei G-Vectoring Control Plus poate controla distribuția cuplului între cele două punți prin tracțiuna integrală i-activ AWD, care monitorizează aderența celor patru roți în timp real, pentru a asigura o stabilitate bună în orice moment. Tehnologia ajută la detectarea pierderii posibile a tracțiunii monitorizând de la temperatura exterioară și utilizarea ștergătoarelor de parbriz până la comenzile de direcție și frânare ale șoferului. Șoferul nu poate controla în niciun fel modul de distribuție al cupului, astfel că trebuie să se lase cu totul în seama computerului mașinii, iar eventuala lui măiestrie în off-road va conta destul de puțin. Dacă totuși aveți de gând să folosiți CX-30 în afara șoselei, încurajați de faptul că aveți un SUV cu AWD, trebuie să folosiți pilotajul manual al cutiei de viteze și, în ciuda celor 17 cm care vă despart de sol, să rulați cu grijă și fără prea mult avânt prin șleauri.

Asistenții inteligenți

Noua Mazda CX-30 asigură asistarea inteligentă a șoferului încă de la versiunea de bază. Un sistem interesant este acela care stă cu „ochii” pe șofer, la propriu. Un sistem de camere și LED-uri cu infraroșu instalate în lateralele ecranului central monitorizează conducătorul auto. Echipamentele analizează mișcările ochilor și fizionomia șoferului pentru a determina nivelul de oboseală și de atenție și îl avertizează sonor dacă este nevoie. Sistemul funcționează în tandem cu asistentul inteligent de frânare și scurtează timpul de atenționare necesar pentru oprirea mașinii. Tot pentru a-l degreva pe șofer de operațiuni sâcâitoare, există un asistent pentru faza lungă care comută automat pentru a nu-i orbi pe ceilalți conducători auto, un senzor de ploaie și unul de lumină. Pentru ca șoferul să nu-și ia privirea de la trafic există un head-up dispaly cu laser proiectat pe pabriz. Acesta furnizează date despre viteză, restricții, navigație, cruise control, unghi mort, turație, dar și despre sistemul inteligent care împiedică părăsirea involuntară a benzii de circulație. Front Cross Traffic Alert folosește radare instalate pe lateralele mașinii pentru a detecta vehicule care se apropie din unghiurile moarte în intersecții în T și avertizează șoferul. Un alt sistem este Cruising & Traffic Support care asistă accelerarea, frânarea și direcția în ambuteiaje pe autostradă pentru a menține o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față. Sistemul de asistență la menținerea pe bandă trage ușor de volan atunci când sesizează ieșirea neintenționată de pe direcția de mers. CX-30 vine echipată cu airbag pentru genunchi. Acesta elimină deplasarea în față a corpului șoferului în cazul unei coliziuni și reduce efectele acesteia asupra șoferului prin diminuarea sarcinii care trebuie susținută de centura de siguranță. Capota și bara frontală au structuri noi, care permit absorbția mai ușoară a energiei la impactul cu un pieton. Aceste inovații i-au permis noului SUV să obțină cinci stele la testele EuroNCAP.

Interior minimalist

Interiorul lui CX-30 este aproape identic cu cel al modelului Mazda 3 și se înscrie în filozofia „less is more”. Spre deosebire de berlină, SUV-ul oferă o poziție mai înaltă la volan și o vizibilitate mai bună asupra traficului. Ergonomia pe care a urmărit-o constructorul atunci când a proiectat interiorul a făcut ca elementele care înconjoară șoferul să fie dispuse simetric pe două axe, una transversală, de-a lungul bordului, pentru a păstra cât mai aproape de linia ochilor elementele importante, și una longitudinală, care asigură poziționarea ideală a persoanei care stă în fața volanului. Planșa de bord include materiale moi, cu aspect premium, inserții metalice și plastice de bună calitate. Tunelul median cuprinde o cotieră pe fundul căreia, pe lângă porturi USB, există și o planșă unde se poate încărca wireless telefonul. Suporturile pentru pahare sunt plasate la mână, aproape de planșa centrală. Pentru comandarea sistemului infotainment, pe lângă touchscreen, există un iDrive. Există un loc pentru plasarea telefonului, dar nu asigură și suport pentru ca acesta să poate fi așezat. Sistemul multimedia este compatibil cu Apple Carplay și Android Auto și este completat de o minunată pleiadă de 12 boxe Bose, care sunt conectate la un player audio omonim. Lungime de 4,39 de metri permite un ampatament de 2,65 de metri și, chiar dacă este mai mic cu 7 centimetri decât cel al Mazdei 3, oferă suficient spațiu pentru pasagerii din spate și un portbagaj care ajunge la 422 de litri, destul de mare, dar nu foarte ofertant pentru bagaje mai late de un metru. Prețul de plecare al lui CX-30 este de 21.190 de euro cu TVA pentru echiparea de bază și motorul pe benzină de 122 de cai putere, cutie manuală.

- 17 cm, garda la sol

- 48 de litri, capacitatea rezervorului

- 9,2 secunde până la 100 km/h

Avantaje

- motorizare inovativă, puternică

- confort

- sisteme inteligente de siguranță

Dezavantaje

- consumul urban

- tracțiunea integrală nu e accesibilă șoferului

- lățimea portbagajului