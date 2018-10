Ce a schimbat Mazda la SUV-ul său compact

Clasa SUV-urilor compacte este cel mai fierbinte punct al industriei auto în acest moment. Dincolo de mult lăudatul automobil electric, râvnit de producători pentru reducerea cotei de noxe, și de ipoteticul autovehicul autonom care dă bine în panoplia marilor concernuri, SUV-ul rămâne principalul cal de bătaie. Cu precădere cel din segmentul compact, adică SUV-ul urban cu abilități off-road. Mazda a lansat recent noul CX3. Am testat vreme de trei zile versiunea 2018 pentru a vedea ce au schimbat japonezii odată cu noua mașină.

CX3 a apărut în 2015 și a făcut senzație. Renașterea mărcii japoneze de la Hiroșima a fost bine primită de clienți, iar inovațiile originale în materie de tehnologie au adunat repede o serie de fani ai curentului Kodo, sufletul mișcării. În 2015, CX3 uimea prin design, prin modul în care era lucrată la interior și prin agilitatea cu care se mișca. După trei ani a venit vremea unui nou model. De fapt, Mazda aduce pe piață un facelift cu ușoare modificări, bazându-se probabil pe ideea că, dacă un lucru merge bine, nu trebuie schimbat prea mult. Faceliftul din 2018 al noului CX3 se regăsește în principal într-o nouă grilă frontală, dar foarte asemănătoare cu cea anterioară. Producătorul spune că a vrut să imprime mașinii mai multă sportivitate. Pentru a completa acest curent, acum CX3 vine cu jante de 18 inchi care beneficiază de un nou design. În plus, montanții laterali sunt colorați în nuanța negru piano. Există și praguri laterale cromate și asortate cu partea de jos a spoilerului frontal. O altă noutate sunt stopurile care beneficiază de tehnologia LED, fiind mai vizibile în trafic. Și vizual stradal modificările se opresc aici.Chiar și cu un design puțin modificat, CX3 a reușit să ajungă între cei trei finaliști ai World Car Design Award. În rest, proporțiile SUV-ului compact rămân neschimbate. Adică, o lungime de 4,27 metri, o lățime de 1,76 metri și o greutate de 1,3 tone fără pasageri pentru varianta cu motorizare pe benzină de 121 cai-putere și cutie manuală, precum cea pe care am testat-o. Ampatamentul rămâne și el neschimbat, la 2,57 metri, ceea ce se traduce prin același confort interior dacă ne referim mai ales la spațiul pentru picioarele pasagerilor din spate. Totuși, există destul de mult loc.

Cum e la interior

Interiorul beneficiază de tapițerie și materiale noi pe bord, pe panourile portierelor și la mânere, spune producătorul. Eu am încercat să fac o comparație cu ceea ce oferă concurența - Nissan Juke, C4 Cactus, Peugeot 2008, Renault Captur, Seat Arona, Opel Crossland X etc. - și am observat destul de mult plastic negru și tare. Practic, bucățile de plastic sunt împiedicate să scoată în timp acele sunete enervante doar de o bandă din material moale care imită pielea și care este încastrată în planșa de bord. Prizele de aer rămân pe poziții asimetrice, într-o combinație de forme rotunde și liniare. A apărut o cotieră care se integrează în consola centrală. Pasagerii din spate au și ei la dispoziție o astfel de dotare pentru mai mult confort. Mi-a plăcut faptul că există spațiu pentru telefon, precum și cele două porturi USB prin care se poate încărca mobilul. Tot la îndemână pe panoul central există o priză auxiliară și un slot de card SD. Lucru din ce în ce mai rar, există și un CD player capabil să redea și mp3. Noutatea faceliftului este integrarea compatibilității cu sistemele Apple CarPlay și Android Auto în sistemul infotainment. Nu există schimbări față de versiunea anterioară nici la tabloul de bord, nici la tableta centrală. În varianta de echipare Revolution, există și un head-up display care funcționează prin proiectarea pe o bucățică de plastic transparent. O altă noutate este frâna de parcare, care este electrică și se deblochează fără intervenția șoferului odată ce mașina este pusă în mișcare. Pentru pasagerii din față există scaune încălzite, iar șoferul are la dispoziție senzori de perimetru care îl ajută să efectueze parcarea în spații mici ghidându-se după sunete. Există, tot ca noutate, grație frânei electrice de parcare, și un auto hold, util în mod deosebit în cazul unei transmisii automate, sau, în cazul unei cutii manuale, la plecare din rampă.

Un clasic aspirat

Varianta testată de mine timp de trei zile, în special în mediul urban, a avut sub capotă un motor de 2 litri și 121 cai-putere. Un motor Skyactive G aspirat capabil să producă un cuplu de 206 Nm la o turație de 2.800 rot/min. Cei 121 de cai-putere mișcă fără prea mare efort cele 1,3 tone. Asta și datorită sistemului G-Vectoring Control, care acum, odată cu noua generație CX3, funcționează într-o variantă îmbunătățită. La nivel de confort, sistemul se traduce printr-un tangaj lateral mult mai mic la curbe. În cazul unor serpentine, pasagerii nu mai au parte atât de pronunţat de acele deplasări laterale. Implicit, se elimină o parte din cauza răului de maşină. În ceea ce privește siguranţa, G- Vectoring Control înseamnă o păstrare mult mai bună pe trasă a maşinii şi o atenuare a subvirării. Cu cât viteza este mai mare, cu atât eficienţa lui G-Vectoring este mai pronunţată. În plus, roţile directoare trebuie bracate cu un unghi mai mic decât la direcţia clasică, la fel şi mişcările volanului pentru păstrarea chiar a unei traiectorii în linie dreaptă. Sistemul funcţionează prin ajustarea permanentă a cuplului motor în funcţie de comenzile date de volan concomitent cu optimizarea sarcinii verticale la nivelul tuturor anvelopelor. Computerul reduce automat în curbă turaţia şi mută încărcarea maşinii pe roţile din faţă, executând un transfer spre partea frontală a centrului de masă, pentru ca la ieşirea din curbe să accelereze maşina şi să ducă sarcina pe roţile din spate. În privința consumului, CX3, în varianta de tracțiune pe puntea față și motorul de 2 litri pe benzină, a avut undeva la 10 litri/100 de km în oraș și a atins o medie de 8 litri în sistem combinat. Grație raportelor scurte ale cutiei manuale, treptele pot fi schimbate rapid, astfel că CX 3 este capabilă să atingă 100 km/h în numai 9 secunde, lin și fără să simți șocul specific unei turbine, fie că vorbim de un motor pe benzină sau unul pe motorină. Chiar dacă cifra este aproape admirabilă, sentimentul simțit de șofer la volan nu este atât de păstrunzător precum cel pe care îl indică sprintul teoretic. Viteza maximă ajunge la 192 de km/h.

Pilot automat de pe loc

Mazda CX-3 2018 prezintă un pachet extins de sisteme de siguranță. i-ACTIVSENSE include în noua variantă asistentul inteligent de frânare în oraș îmbunătățit, care poate detecta pietonii și pe timp de noapte și poate frâna automat pentru evitarea unui eveniment rutier neplăcut. Advanced SCBS are senzori plasaţi pe parbriz în dreptul oglinizii retrovizoare. Sistemul funţionează prin emiterea unor bipuri înainte de impactul iminent cu obstacolul şi frânarea automată pentru evitarea coliziunii. În cazul în care şoferul frânează insuficient, sistemul completează cu o forţă suplimentară, dacă este cazul, pentru a opri maşina înainte de momentul impactului. Pentru variantele de echipare Revolution sau Revolution Top există şi posibilitea ca sistemul Advanced SCBS să funcţioneze şi în cazul mersului cu spatele. CX3 are în standard un sistem de avertizare la unghi mort care apare sub forma unor simboluri led inserate în oglinzile laterale şi care atenţionează şoferul că din spate se apropie un alt vehicul. Noul sistem de evitare automată a coliziunilor folosit de Mazda funcţionează la viteze de până la 80 de km/h. Totodată, unghiul de detecţie a obstacolelor a fost lărgit față de sistemul precedent. În cadrul sistemului extins i-ACTIVSENSE, ca opţionale, maşina mai poate fi dotată cu asistență la menținerea benzii de circulație, care avertizează în caz de părăsire a acesteia, monitorizare şi alertare a şoferului în cazul în care se impune o pauză în condus, sistem de control al vitezei de croazieră cu păstrarea automată a distanței față de vehiculul din față. Pilotul automat adaptiv actualizat este capabil să miște automat mașina în raport cu cea din față, iar noutatea este că funcționează de la 0 km/h. Dar pentru această opțiune este nevoie ca CX3 să fie echipată cu transmisia automată. Prețul noului CX3 pleacă de la 15.390 de euro cu TVA pentru echiparea de bază și motor de 121 de cai-putere și ajunge la 28.690 de euro cu TVA pentru full option cu piele albă, motor diesel de 115 cai-putere și tracțiune 4x4.

Schimbări mici la nivel de design la noul CX3. Cu toate acestea, a reușit să fie printre finalistele de la World Car Design Award 2018

350 litri volumul portbagajului, 1.260 litri în variantă extinsă

9 secunde, sprintul până la 100 de km/h

Avantaje

- sistemul G-Vectoring Control

- tehnologii în materie de siguranță

- design

Dezavantaje