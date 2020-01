Ce automobile merită să cumpăraţi în 2020

Anul 2020 va fi unul în care accentul se va pune pe reducerea poluării. Noul șef al Comisiei Europene a pus pe primul loc acest obiectiv. Ursula von der Leyen a prezentat Parlamentului European Pactul Ecologic pentru combaterea schimbărilor de climă și protecția mediului care prevede reducerea emisiilor de dioxid de carbon. În industria auto, deja din 2021 norma de poluare maximă trebuie să fie de 95 de grame per kilometru pentru 95% din autoturisme faţă de media actuală de 120,5 grame per kilometru. Asta înseamnă o electrificare masivă a automobilului, taxe și restricții draconice pentru reducerea poluării. Însă, până atunci, clientul va continua să ceară mașini puternice și SUV-uri, segmentele care au vânzări indiferent de vremuri.

Strategiile politice și taxele dau direcția în industria auto, însă e greu de înlăturat principiul economic de bază al cererii și ofertei. Atâta vreme cât vor exista clienți care vor să fie siguri că pot parcurge 400 km - pe orice tip de vreme fără teama că nu vor găsi la timp o priză de reîncărcare rapidă -, motoarele pe combustie vor domina piața auto. Motoarele vor trebui să devină mai eficiente și mai puțin poluante, ceea ce va duce la creșterea prețurilor. O altă direcție este cea a reducerii numărului de accidente și a costurilor enorme pe care acestea le generează, mai ales pe piața asigurărilor. De aceea sistemele care vor fi baza mașinilor autonome vor fi folosite pe din ce în ce mai multe modele. De altfel, din 2025, mare parte dintre acestea vor deveni obligatorii pentru automobilele puse în vânzare pe teritoriul UE. Inevitabil, asta înseamnă maşini mai scumpe. Toți producătorii, în goana după profit, vor continua să scoată cât mai multe modele, să facă două subclase până unei ieri era una singură, pentru a satisface apetitul cât mai mare al clientului cu bani după originalitate. Acolo unde nu apar noi modele, faceliftul va fi la ordinea zilei. Și aproape toate mărcile vor primi versiuni hibride, cu încărare la priză sau pur electrice. "În 2020 vom veni cu 11 noi modele electrice şi 15 plug-in hybrid şi vom acoperi întreaga gamă de preţuri între 20.000 şi 100.000 de euro, fără a lua în calcul vreun bonus de la stat. În plus, venim cu o reţea de 100 de puncte de încărcare în cadrul reţelei de dealeri“, a declarat șeful Porsche România, Brent Valmar. Opel are și el o mare campanie de electrificare. Prima vedetă a anului care își va face apariția în România va fi Corsa electrică. Bateria va permite o autonomie de până la 330 de kilometri în ciclu WLTP1 pe baza unui model care va dezvolta 136 de cai putere. Corsa are deja recunoaștere pe piața europeană, după ce a obținut premiul Autobest și a fost desemnată Mașina anului pentru flote comerciale. Bateria de 50 kWh poate fi încărcată rapid până la 80% din capacitate în 30 de minute. Modelul Corsa-e este pregătit pentru toate opțiunile de încărcare – prin cablu, stație de încărcare sau încărcare de mare viteză – în timp ce bateria beneficiază de o garanție de 8 ani. Nivelul de încărcare poate fi consultat cu ajutorul aplicației „myOpel”, pentru a putea optimiza în orice moment timpii și costurile de încărcare. Modelul Corsa-e are nevoie de numai 2,8 secunde pentru a accelera de la zero la 50 km/h și de numai 8,1 secunde2 de la zero la 100 km/h, la fel ca autovehiculele sport.

Rivali pentru Tesla

2020 este anul în care va fi lansat pe piață și Polestar, brandul de performanță al Volvo, rivalul lui Tesla Model 3. Modelul folosește două motoare sincrone montate pe fiecare ax pentru a oferi tracțiune integrală, în total circa 408 cai putere și un cuplu de 660 Nm. Bateria are o capacitate de 78 kWh și oferă o autonomie de 500 de kilometri. Mercedes va arunca în luptă EQA, crossoverul compact cu propulsie electrică, care va concura cu VW ID.4 și Audi Q4 e-tron. Hatchbackul are o lungime de 4,29 metri, ceva mai scurt, dar mai lat și mai înalt, decât modelul Clasa A. Cea mai puternică versiune va livra mai mult de 275 CP, cu un cuplu maxim de 500 Nm, va avea o autonomie de 400 km și un sprint până la sută de 5 secunde. Și BMW vine cu o flotă întreagă de hibride și electrice, la care se vor adăuga și alte surprize. iX3 este primul SUV al mărcii și producția lui va începe în 2020. Autonomia anunțată este de 440 km pe baza unei baterii de 74 kWh. Tehnologia folosită pentru iX3 va fi utilizată și în 2021 pentru i4 și iNEXT și incude un sistem de propulsie complet redezvoltat şi o baterie de înaltă tensiune. X5 M şi X6 M, dar şi X1 şi X3 plug-in hybrid sunt doar câteva din lansările care vor avea parte în prima parte a anului. Seria 2 Gran Coupé este și el o apariție a anului 2020. Preţurile de plecare din Germania vor fi de la 31.950 de euro cu TVA. Tracţiunea va fi pe puntea faţă, aceeași pe care o regăsim și pe Seria 1. Grila se extinde mult în ambele părţi, barele grilei sunt conturate, oferind un efect tridimensional. Noul BMW Seria 2 Gran Coupé va fi disponibil de la lansare cu trei motorizări (una diesel şi două pe benzină) cea mai puternică fiind de 306 CP. În divizia MINI, BMW anunță un nou John Cooper Works GP , cel mai rapid model al mărcii britanice, care va avea 306 CP și va accelerea de la 0 la 100 km/h în doar 5,2 secunde. Tot din 2020 își va face apariția și noua generație Cooper SE.

Lux şi putere

Noul Aston Martin DBX își va face și el aparția pe șosea în 2020. La prețul de 165.000 euro, fără TVA, clienții vor avea parte de un SUV exclusivist dotat cu un motor V8 de 4 litri, dublu-turbo, prezent şi pe DB11 și Vantage, de 550 de cai putere. Sprintul până la 100 km/h se face în 4,5 secunde, iar viteză maximă este de 291 km/h. Ampatamentul depășește 3 metri, ceea ce înseamnă un spațiu foarte mare pentru pasagerii care sunt răsfățați cu ornamente din lemn, compozit sau metal rafinat, țesături din lână sau fibră de carbon. Spațiul de încărcare ajunge până la 632 litri. În partea opusă, avem, de pildă, Toyota GR Yaris, un Hot Hatch care are 250 de cai putere dintr-un motor de 1,6 litri cuplat la o tracțiune integrală. Mașinuța de patru metri va sta la baza viitorului model pentru WRC