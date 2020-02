Ce este un CUV

Moda SUV-ul a trecut. Acum lumea aleargă după hibride, electrice și mașini cu motoare clasice care să se descurce prin jungla urbană. Pentru a îndeplini dorința celor care vor altceva decât un automobil care să fie dedicat aventurii în natură, dar să facă față și unei astfel de provocări dacă e cazul, care să aibă mai mult accente sportive, decât robustețea unei mașini de teren, s-a inventat CUV-ul urban, adică Crossover Utility Vehicle. Gardă înaltă, design agresiv, accesorizat și tehnologizat după ultima modă. Timp de patru zile am testat varianta coreeană a unui astfel de vehicul pe care Kia l-a construit pe platforma Ceed-ului, made în UE de la prima trăsătură de creion, până la țipla care a acoperit produsul finit.

Kia XCeed vrea să fie altceva decât tradiționalul SUV. În primul rând, există o mică revoluție la nivel de design exterior. Avem de-a face cu un automobil care are semnătura unui coupe - dacă privim din lateral, a unui SUV - dacă ne uităm la garda la sol și la poziția de la volan, cu aer agresiv dacă judecăm după zona frontală sau un atac direct la clasa premium reprezentată de GLA - dacă îl privim în trafic, de la spate. „Kia XCeed se adresează dorinței crescânde pentru automobile care oferă mai multă emoție și dinamism decât un SUV, atât în ceea ce privește modul în care arată automobilul, cât și modul în care se conduce. Totuși, cumpărătorii nu doresc să piardă nivelul de practicitate oferit de automobilele mai mari. Noul nostru CUV îndeplinește aceste nevoi datorită unui design distinct și modern, aplicat pe o caroserie spațioasă și versatilă”, declara Emilio Herrera, Chief Operating Officer al Kia Motors Europe cu prilejul lansării modelului. XCeed face parte din segmentul C, al doilea cel mai mare de pe piața europenă, și este fabricat la uzina din Zilina, Slovacia, pe aceeași bandă de producție de pe care ies hatchback-urile Ceed, de Ceed Sportswagon și de ProCeed. Capota a fost alungită pentru a da senzația se sportivitate, astfel că în varianta CUV, Ceed-ul are un spațiu extins cu 25 mm în față (la 905 mm) și 60 mm în spate (la 840 mm), dar, în același timp, ampatamenul rămâne neschimbat, de 2,65 de metri. De asemenea, haionul a căpătat un unghi ascuțit, iar puntea spate a fost înălțată cu 60 mm. Pentru mai multă sportivitate, XCeed este echipat cu jante din aluminiu de 18 inchi. Arată bine, dar din punct de vedere al consumului care se reflectă în emisii de noxe și în consecință în calificare pentru tichetul rabla, jantele de 16 sunt mai eficiente. Grila frontală cuprinde o suprafață mai mare cu „guri” de admisie mai deschise. Semnăturile luminoase au fost păstrate la „ice cube”, dar blocurile optice au fost redesenate. Luminile LED față și spate fac parte din echiparea standard. Aspectul de lat și stabil este subliniat atât de spoilerul de pe spate, cât și de liniile care curg de-a lungul haionului.

Revoluție în habitaclu

La interior avem de-a face cu un spațiu care califică mașina pentru o clasă superioară. Materiale bune, cauciucuri moi, plastice lucioase negru piano, inserții metalice, cusături la culoarea caroseriei pentru tapițeria scaunelor. Interesant este faptul că aceste combinații au fost alese nu de un segment compus din genuri combinate, ci de un grup în care au fost predominante femeile, semn că aceasta este o mare parte din clientela țintită de Kia alături de publicul tânăr, ușor înclinat către trendul hipster. Există 12 tipuri de finisaje de vopsea, cu particularitate unei nuanțe exclusive lui XCeed, care se numește Quantum Yellow. Cele 12 culori se asortează la caroserie cu gurile de ventilație a aerului, inserții pe fețele ușilor sau cusături pe scaune. Poziția comodă a șoferului nu se datorează doar unui ținute înalte la volan, specifice unui SUV, ci și unui fotoliu ergonomic care este încălzit, reglabil electric, cu suport lombar la fel de electric și cu setarea poziției, astfel că la oprirea motorului scaunul se dă în spate pentru a permite o ieșire comodă, iar la pornire te așază în poziția memorată. Bordul este afișat pe un dispaly digitat de 12,3 inchi, denumit Supervision. Rezoluția de 1.920x720 pixeli permite un afișaj cu o acuratețe mare și este folosit turometru, vitezometru, navigație, meniu audio, apeluri telefonice, lista de contacte din smartphone, consumul de combustibil instant, dar și informații legate de notificările despre diversele tehnologii de siguranță activă și de asistență.

Conectare în timp real

Central există un dispaly touchscreen de 10,25 inchi care face parte din sistemul telematic UVO Connect. Acesta are drept scop conectarea mașinii în timp real cu lumea prin intermediul internetului mobil provenit dintr-o cartelă sim dedicată sau share-uit de pe telefonul mobil. Astfel pot fi furnizate informații în timp real din trafic, previziuni meteo, puncte de interes și detalii despre locurile de parcare de pe stradă sau din spații special amenajate, incluzând prețuri, locații și disponibilitate. Pe mine, sistemul m-a întrebat, atunci când becul de benzină s-a aprins, dacă vreau să-mi caute cea mai apropiată stație de alimentare existentă și să mă dirijeze către ea. Sistemul UVO Connect oferă și informațiile de diagnostic despre automobil și despre călătoriile pe care le face acesta, permițând configurarea unor rute viitoare sau verificarea localizării automobilului. O altă noutate este posibilitatea conectării prin Bluetooth a două telefoane simultan. Sistemul audio este un JBL cu tehnologie Clari-Fi, care permite o redare foarte bună și ușor de accesat inclusiv de pe telefonul mobil. Există multe spații de depozitare, iar pentru telefon, un sertăraș dedicate, plasat sub consola central, permite inclusiv încărcare wireless. Scaunele din față sunt încălzite și ventilate, iar cele din spate sunt încălzite. Volanul poate fi și el încălzit, iar pasagerii din spate au la dispoziție o priză de aer dedicate, plasată în spatele cotierei. Spațiul pentru picioarele celor din spate este suficient, la fel și portbagajul, care ajunge la 426 de litri.

Buton de sport

XCeed se menține bine pe drum și se mișcă ușor grație puterii de care dispune. Există trei variante de motorizare pe benzină, turbo, de 1 litru, 1,4 și 1,6 litri și un diesel de 1,6 litri, care poate furniza 115 sau 136 de cai putere. Eu am testat motorul de 1,4 litri și 140 de cai putere, cuplat la o cutie automată care poate fi dirijată și cu ajutorul unor padele așezate în spatele volanului. Sprintul este bun și ajunge la 9,5 secunde până la 100 km/h, în vreme ce viteza maximă este de 200 km/h. Pentru varianta de 204 cai putere, în cazul motorului de 1,6 litri, suta este atinsă în 7,5 secunde, dar în acest caz XCeed iese din raza bonusului de 1.350 de euro al tichetului rabla. Consumul a fost de 8,2 litri/100 km în regim mixt de autostradă, trafic urban și serpentine, la o viteză medie de aproximativ 45 km/h. Pentru un parcurs extraurban, la o viteză medie de 80 km/h, consumul a coborât aproape de 7 litri/100 km, iar pentru trafic urban greu, la o medie de 18 km/h, ajunge să sară de 10 litri/100 km. Există două moduri de condus - normal și sport. Acestea se aleg dintr-o simplă apăsare a unui buton plasat chiar lângă schimbătorul de viteze. În varianta sport se modifică display-ul, răspunsul accelerației - care devine mai rapidă, direcția - care se întărește. Chiar dacă garda la sol a fost sensibil crescută în comparație cu cea a lui Ceed - cu 42 mm, ajungând la 174 mm - manevrabilitatea a fost păstrată prin coborârea centrului de greutate și o structură ceva mai ușoară. Inginerii Kia au lucrat și la suspensie, care a devenit ceva mai puțin rigidă, cu 4 până la 7%, dar păstrând mașina în spectrul care să elimine orice tentativă de ruliu. În plus, există sistemul „hydraulic rebound stoppers” pe puntea față. „Opritoarele” de cauciuc plutesc în lichidul hidraulic din amortizoare și ajută suspensia să absoarbă șocurile mai puternice. Garda la sol poate ajunge, în cazul jantelor de 18 inchi, la 184 mm, dar capabilitățile off-road sunt limitate pentru că nu există varianta de tracțiune integrală.

Autonomie 2

Tehnologiile de asistență a șoferului cuprind Smart Cruise Control cu system Stop & Go, BCW - Blind-spot Collision Warining, FCA - Forward Collision-Avoidance Assist, ISLW - Intelligent Speed Limit Warning, Sistemul inteligent de asistență la parcare, Lane Keeping Assist și High Beam Assist. Sistemul Lane Keeping Assist menține automobilul pe bandă prin ușoare corecții ale direcției. Sunt foarte utile mai ales la un drum lung și obositor, când acuitatea vizuală a șoferului poate scădea. În plus, în combinație cu crusie controlul adaptativ, XCeed ajunge la un nivel de autonomie 2, care permite urmărirea automobilelor din față și detectarea marcajelor rutiere pentru a menține automobilul pe banda sa. Sistemul controlează accelerația, frânele și direcția, folosind senzori radar pentru a menține o distanță sigură față de automobilul din față. Prețul de bază pleacă de la 17.400 de euro cu TVA, tichet rabla și discount promoțional pentru motorizarea de 1 litri și echiparea City și ajunge la 24.184 de euro cu TVA și discount pentru dieseul de 136 de cai, cutie automată și echipare Style+.

În 2020 va apărea și varianta XCeed plug-in hybrid, care va permite o autonomie electrică de 60 km

Dezavantaje

- doar tracțiune 4x2

- consum în trafic aglomerat

- prețul în varianta de top

Avantaje

- design

- tehnologie

- garda la sol

- 174 mm garda la sol

- 7,5 secunde, sprint până la 100 km/h

- 426 litri, capacitatea portbagajului