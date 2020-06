Ce mașini vor mai rămâne după pandemie

Criza COVID trece ușor, ușor, însă în urma ei rămân semnele adânci răzuite pe o economie care nu era pregătită pentru un asemenea șoc. Zecile de miliarde pierdute sau cheltuite pentru a menține uzinele și oamenii pe linia de plutire în timpul pandemiei trebuie recuperate acum prin diverse căi. Unii aleg restrângerea cheltuielilor prin reorientări pe diverse mari piețe de desfacere, alții fac concedieri masive, mai toți așteaptă ajutor de la state cărora le-au plătit în vremurile bune taxe și impozite importante, directe sau indirecte. Cert este că după ce piața se va reașeza, clientul nu va mai avea aceeași paletă largă de automobile de unde să aleagă, iar multe dintre modele vor fi concepte comune ale unor mărci până mai ieri rivale. Totul în industria auto are, la această oră, un singur deziderat: stângerea curelei.

Grupul Renault vrea să micșoreze costurile cu două miliarde de euro în următorii trei ani. Planul implică și concedierea a 15.000 de angajați. Proiectul de „ajustare a forței de muncă” se va baza pe „măsuri de recalificare, mobilitate internă și plecări voluntare”. Sunt vizate 4.600 de posturi în Franța și alte peste 10.000 de locuri de muncă în restul lumii. Totodată, capacitatea de producție la nivel mondial va scădea de la 4 milioane de vehicule în 2019, până la 3,3 milioane în 2024. În ceea ce privește uzinele din România, Renault a luat decizia de suspendare a oricărui proiect de creștere a producției, pe o durată care nu a fost stabilită. Dacia avea un proiect de 100 milioane de euro pentru creșterea cu 15% a capacității de producție, o parte din el s-a făcut, iar restul se suspendă. Proiectul ar fi trebuit să ducă la 406.000 de mașini pe an capacitate de producție, față de 350.000 cât era înainte de criză. Ar putea avea de suferit și producția de cutii de viteze din România, fiindcă Renault vorbește despre un studiu pentru „raționalizarea activităților de fabricație a cutiilor de viteze în lume”. În ciuda previziunilor nu tocmai îmbucurătoare, oficialii Renault, citați de LifeNews.ro, au declarat că deși investițiile în majorarea capacității de la Mioveni au fost suspendate, „alte investiții pentru produse noi ar putea fi luate în considerare”. „Când vorbim despre activitățile de inginerie (n.n. – Renault Technologie Roumanie), dorim să folosim mai bine centrele noastre tehnologice din întreaga lume, ceea ce ne va aduce și mai aproape de clienții noștri din întreaga lume", a declarat Clotilde Delbos, CEO-ul interimar al grupului Renault, potrivit sursei citate. Stoparea investițiilor are în vedere și uzinele Renault din Maroc.



O nouă strategie



Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi a luat decizia de reîmpărți lumea pe mărci în cadrul unei noi strategii denumite „leader-follower”. Potrivit noii strategii, Nissan va fi „leader” pentru China, America de Nord și Japonia, Renault va fi referința în Europa, Rusia, America de Sud și Africa de Nord, iar Mitsubishi se va ocupa de sud-estul Asiei și Oceania. Asta înseamnă că europenii nu vor mai avea acces direct la multe modele Nissan sau Mitsubishi, trebuind să se mulțumească cu ceea ce dezvoltă Renault pe platformele comune. Alianța trebuie să se asigure că „vehiculele leader și follower pentru fiecare marcă sunt produse utilizând cea mai competitivă configurație, inclusiv prin gruparea producției, după caz”, potrivit anunțului oficial. După 2025, înnoirea SUV-urilor de segment C (compacte) va fi condusă de Nissan, în timp ce Renault se va ocupa de viitoarea înnoire a SUV-urilor de segment B (subcompacte). Pentru America Latină, platformele de segment B vor fi reduse de la patru la o singură variantă pentru modelele Renault și Nissan. Această platformă va fi utilizată în două uzine care produc atât mașini Renault, cât și Nissan. Mitsubishi va dezvolta sistemul plug-in hybrid pentru segmentele C și D, în timp ce Nissan va conduce dezvoltarea tehnologiilor de conducere autonomă. Parte de conectivitate va fi în portofoliul Renault. Prin această strategie se estimează că vor fi reduse investițiile în modele cu până la 40% „pentru vehiculele integrate pe deplin în schemă”. Aproape 50% din modelele Alianței vor fi dezvoltate și produse în conformitate cu această schemă până în 2025. Mitsubishi a anunțat că are nevoie de mai mult timp pentru a stabili noua strategie comercială pentru Europa, după ce partenerii de alianță de la Renault și Nissan și-au trasat principalele obiective pe termen mediu. „Pentru moment, nu este foarte clar pentru noi. Încă avem nevoie de mai mult timp pentru a stabili direcția de viitor în Europa", a declarat Osamu Masuko, președintele Mitsubishi. Nissan a contractat un credit de circa 6,6 miliarde de dolari pentru a depăși criza COVID-19, o treime din sumă fiind garantată de statul japonez. Nissan se afla într-o situție dificilă și înainte de criză, pentru că în ultimii 11 ani a mers în pierdere. Planul Nissan include reducerea producției totale cu 20%, la 5,4 milioane de unități, și închiderea fabricii de la Barcelona. Spania a anunțat, pe de altă parte, că va depune toate eforturile pentru ca Nissan să nu închidă fabrica din Barcelona, potrivit declarațiilor ministrului de Externe din Peninsula Iberică. Potrivit ministrului Arancha Gonzalez Laya, Nissan ar trebui să plătească penalități de un miliard de euro pentru închiderea fabricii, conform contractului. Gonzalez Laya susține că, pentru Nissan, ar fi mai ieftin să „rămână”. Uzina numără 3.000 de angajați, însă spaniolii spun că 25.000 de oameni ar fi afectați indirect de plecarea Nissan din țară. Cu toate frământările, Nissan plănuiește să lanseze 12 noi modele sau facelifturi în următorul an și jumătate.

Colaborare VW-Ford



Volkswagen a aprobat un plan de colaborarea cu Ford care vizează o investiție de peste trei miliarde de euro. Consiliul de supraveghere al grupului german a aprobat mai multe proiecte care vor fi dezvoltate împreună cu americanii. Producătorul auto german a informat că diverse contracte între cele două companii sunt aproape de finalizare şi vor fi semnate curând. Printre proiectele comune specificate de VW se află o camionetă care va fi dezvoltată de Ford, o maşină pentru livrări în oraş, care va fi dezvoltată de VW, un vehicul comercial mai mare, care va fi dezvoltat de Ford şi un nou model electric pentru divizia Ford Europa, care va fi construit folosindu-se platforma VW. „Aşteptăm cu nerăbdare să dăm în curând publicităţii o actualizare a informaţiilor privind cooperarea comună", a declarat purtătorul de cuvânt al Ford. „Vor urma noi proiecte, cum ar fi investiţia în Argo AI", compania care regrupează operaţiunile Ford din domeniul vehiculelor autonome şi care ar putea fi controlată în comun cu grupul german, se mai anunță în comunicatul VW. Companiile Volkswagen şi Ford sunt presate să lanseze mai multe vehicule electrice în Europa, unde normele de poluare sunt înăsprite după scandalul Dieselgate, în care a fost implicat VW



Concedieri la BMW și McLaren



Concedieri importante au fost anunțate și de alți producători. BMW vrea să renunțe la circa 5.000 de angajați, iar lipsa unor suficienți „voluntari” i-a determinat pe germani să pregătească oferte suplimentare pentru persoanele dispuse să părăsească producătorul bavarez. BMW a spus că planul inițial nu și-a atins ținta cu măsuri precum concediul fără plată sau reducerea orelor de lucru din contract. Constructorii auto sunt nevoiți să reducă nivelul costurilor într-o perioadă în care vânzările sunt afectate sever de pandemia de coronavirus. Producătorii germani speră la ajutoare de stat sub forma unor stimulente financiare pentru achiziția de mașini noi. Germania propune un buget de 5 miliarde de euro pentru un program „Rabla” care să relanseze vânzările de mașini noi. Ministerul Economiei vrea ca bonusurile la achiziție să fie acordate pentru toate modelele care costă cel mult 77.350 de euro. În cazul mașinilor electrice, bonusul ar urma să ajungă la 7.500 de euro. Nici în Marea Britanie situația nu e mai fericită. McLaren a anunțat că va concedia 1.200 de angajați din cei 4.000, în urma unui program de restructurare, mai mult de un sfert din totalul forței de muncă, din cauza crizei COVID-19. „Am muncit din răsputeri să evităm acest lucru. Am luat deja măsuri dramatice de reducere a costurilor, dar nu avem de ales și trebuie să reducem forța de muncă”, a spus Paul Walsh, președintele McLaren.



- 3,1 miliarde euro, investiții în planul comun VW-Ford

- 15.000 de concedieri vor avea loc la Renault în următorii 3 ani

- 7.500 de euro, bonusul pentru mașini electrice în Germania

Salonul Auto de la Geneva s-ar putea să nu mai aibă loc nici în anul 2021, din cauza crizei COVID. Unii constructori fac presiuni pentru ca următoarea ediție să aibă loc în 2022