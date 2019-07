Ce s-a schimbat la noul Koleos

Koleos este nava amiral a Renault. Cel mai mare SUV din gamă, lansat în 2017, a primit deja o nouă versiune. Upgrade-ul a fost făcut pentru a ține pasul cu tehnologia galopantă, mai ales în materie de siguranță. Francezii au umblat puțin și la design. Koleos se vinde, în continuare, în aceeași configurație care cuprinde un motor diesel bine dotat și o tracțiune integrală capabilă de aventură. Am testat aproape 400 de kilometri noua variantă a pentru a vedea dacă este capabil să acopere sarcinile pentru care a fost gândit, aceea a unui SUV cu dotări premium.

Faceliftul este o metodă folosită de producători pentru a menține apetitul clientului pentru nou. Chiar dacă nu are loc o evoluție spectaculoasă a produsului, acesta este îmbunățit de la un model la altul și astfel își crește valoarea. Mai ales dacă prețul de vânzare nu diferă foarte mult de la un salt la altul. Avantaje sunt de ambele părți, Renault își extinde clientela cu un nou produs, iar prețul modelului anterior, chiar dacă nu diferă foarte mult de cel din showroom, este sensibil mai mic pe piața second-hand. Noul Koleos a primit, odată cu noua versiune, sisteme care sporesc siguranța în trafic. Și nu pentru că nu s-ar fi descurcat la testele EuroNCAP, pentru că versiunea 2017 a atins punctajul maxim de cinci stele, dar pentru că noile tehnologii sunt capabile să reducă semnificativ probabilitatea unui accident. În versiunea 2019 a apărut Active Brake Assist cu sistem de avertizare la coliziunea frontală și protecție pentru pietoni. Aceste evită un accident atunci când șoferul nu este atent în trafic sau nu are timp să reacționeze. Funcționează însă la viteze urbane, nu la cele de croazieră de pe autostradă. Sistemul este mai rapid decât orice reacție umană posibilă, dar, atenție, pentru aceasta este necesar ca senzorii să funcționeze. În caz că există obturații ale acestora, șoferul primește avertismente în bord și trebuie să-i curețe sau să meargă în service dacă problema persistă. Altfel, mașina funcționează normal, dar nu mai pune la dispozițiile sistemele de siguranță pe deplin. Noul Koleos este dotat acum și cu un Cruise Control adaptativ. Acesta este capabil să păstreze automat distanța față de mașina din față, tot pe baza unor senzori radar. Sistemul nu funcționează însă la viteze mai mici de 50 de km/h și, în momentul în care se dezactivează, emite și un semnal sonor. Visio System funcționează ca un copilot pentru șofer. Sistemul este capabil să recunoască automat semnele de circulație și să emită o alertă de depășire a vitezei pe segmentul de drum monitorizat. Tot Visio System emite avertizări atunci când se depășește involuntar, fără semnalizare, banda de circulație. Un alt ajutor oferit șoferului este comutarea automată de pe faza lungă a farurilor Led pure vision pe lumina de întâlnire, pentru a nu-i orbi pe ceilalți șoferi de la o distanța de minim 600 de metri. Versiunea nouă a primit și un sistem de monitorizare a oboselii șoferului și de avertizare în caz de somnolență. Sistemul se bazează pe depistarea unei traiectorii imprecise care se abate de la modele descrise de inginerii Renault și avertizează șoferul că nu mai e atent la drum sau e gata să ațipească. O altă tehnologie este cea de hill assist care imoblilizează parțial motorul la pornire după ce se detectează înclinația pantei pentru a nu mai fi necesare manevre specifice la demararea de pe plan înclinat.

Cât consumă dieselul

Koleos are o singură variantă de motorizare, de doi litri diesel și 175 de cai putere. Pentru piețele din China și Rusia, acolo unde standardele emisiilor de noxe nu sunt atât de stricte ca în UE, există și variante de motorizare pe benzină de 2 litri și 2,5 litri de 140 și 170 de cai putere. Varianta de motorizare care se vinde în România este cea mai puternică și pune cel mai bine în valoare capabilitățile SUV-ului. Cuplul diesel de 380 Nm asigură un sprint de circa 9,6 secunde până la sută în varianta 4x4 şi de 9,4 secunde pentru cea doar cu tracţiune pe puntea faţă. Diferenţa de timp este dată de faptul că versiunea doar cu tracţiune faţă este ceva mai uşoară. Deşi nu am atins viteza maximă, producătorul dă ca sigură cifra de 204 km/h. Consumul mediu a ajuns la 8,8 litri la suta de kilometri la o viteză medie de 39 de km/h, după un traseu care a inclus toate tipurile de drum și un parcurs de 350 de km. Pe un parcurs strict de autostradă, consumul la o viteză medie de 120 km/h este de 8,6 litri la sută. Pentru oraş, unde viteza medie a fost de 18 de km/h, Koleos ajunge să consume și 11 litri la sută. Vorbim de un parcurs făcut în cea mai mare parte în modul de tracţiune automată 4x4. Pentru un consum real ceva mai redus se poate recurge la folosirea butonului ECO, care ajustează anumiţi parametri ai maşinii pentru un consum ceva mai eficient, dar oricum e greu de obţinut cifra de catalog. Vorbim însă de o maşină care este comod de condus graţie faptului că transferul de putere se face prin intermediul unei cutii cu trepte variabile camuflată într-o cutie automată cu 7+1 (maşarierul) rapoarte, botezată X-tronic. Deşi tehnic este vorba de o infinitate de trepte de viteză şi o schimbare lină a puterii transmisie, în realitate, prin artificii tehnice, s-a recurs la implementare a unor trepte de viteză pentru a da senzaţia că maşina „schimbă”. Chiar există o turare a motorului urmată de o scădere a turaţiei pentru o imagine cât mai naturală a funcţionării. Cutia X-tronic, cu tehnologie CVT, se mișcă destul de lent la început. Pentru a primi acel impuls caracteristic dieselului fiind necesară o apăsare mai serioasă a pedalei de accelerație. Sistemul start-stop nu a fost schimbat și are aceeași latență la intrarea în funcțiune care te mai reține pentru câteva zecimi de secundă la stop.

4x4 lock

Koleos e dotat cu un sistem de tracţiune integrală preluat de la partenerul Nissan. Tracţiunea oferă şoferului posibilitatea de a alege între modul automat 4x4, doar tracţiune faţă sau 4x4 lock, adică atunci când tracţiunea este repartizată, în orice condiţii, în raport 50-50 pe cele două punţi. Tehnologia ALL MODE 4x4-i asigură monitorizarea constantă a aderenței pentru a oferi o tracțiune care să fie şi eficientă, şi economică, adaptată tipului de carosabil. În modul „4WD AUTO“ sistemul ALL MODE monitorizează constant schimbarea condițiilor și tracțiunea de conducere și apoi procesează informații provenite de la senzori pentru a transmite până la 50% din cuplu la roțile din spate, dacă este necesar. Şoferul poate vedea în timp real cum este distribuită forţa prin intermediul unui indicator care apare în bord. În mod obişnuit se ajunge la o tracţiune pe puntea spate de până la 15% şi asta doar la plecarea maşinii de pe loc. La viraje mai strânse, procentul de putere transmis pe puntea spate variază între 5 şi 10%, această forţă fiind folosită pentru a păstra cât mai fidel maşina pe traiectorie şi a evita supravirarea. În situaţia în care aderenţa este slabă pe zăpadă, noroi, nisip sau atunci când se iese de pe drumul public pentru o aventură în off-road, se poate trece pe modul „4WD LOCK“. Sistemul păstrează proporţia de tracţiune 50-50 atâta timp cât viteza nu depăşeşte 40 km/h. La viteze de peste 40 km/h și la fiecare repornire a motorului, această opțiune este debifată automat. Pentru porţiuni off-road, Koleos se descurcă cu pante pentru care are un unghi de atac de 19 grade şi unul de degajare de 26 de grade. Maşina stă bine pe viraje strânse în ciuda faptul că suspensiile sunt mai mult setate pentru a fi comode. Asta înseamnă suspensii mai moi, deşi le-aş fi preferat puţin mai tari, mai ales că vorbim de maşină cu o greutatea apreciabilă de aproape 1,7 tone fără pasageri sau bagaje.

Interior generos

Odată cu faceliful, a fost crescută izolația fonică, astfel că motorul pare mai silențios, deși își face simțită prezența în continuare în habitaclu. O altă funcționalitate este aceea a posibilității deschiderii ușilor din interior fără acționarea butonului unlock. Koleos oferă în continuare un spațiu interior generos cu dotări la nivel premium. Pentru pasagerii din spate există încălzire în scaune și un loc mare la picioare grație ampatamentului de ampatamentului de 2,7 metri şi spaţiului pentru picioare de 90 de centimetri măsuraţi de la spătarul din spate până la scaunul din faţă. Pot, de asemenea, să-și regleze independent fluxul de aer pe care îl primesc de la instalația de climă. Şoferul are la dispoziţie posibilitatea de a încălzi volanul, de a regla automat poziţia scaunului şi de a parca cu ajutorul unui sistem de asistenţă la parcare „mâini libere”. Portbagajul lui Koleos este de 538 litri şi poate ajunge la 1770 de litri dacă se rabateză şi scaunele din spate. Sistemul de sunet Bose cu 13 incinte acustice oferă o claritate bună chiar la volum maxim. Multimedia este asigurată de tableta de 7 inci şi R-Link2 care include navigaţie cu harta României. Un lucru mai puțin plăcut sunt spațiile mici și suporturile pentru pahare și sticle de pe cotiera centrală, care nu sunt capabile să asigure stabilitatea recipientelor, însă au posibilitatea de ventilare. Prețul noului Koleos pleacă de la 32.200 de euro cu TVA pentru varianta Life 4x2 și ajunge la 39.200 euro cu TVA pentru Intense 4x4.

Noua versiune Koleos beneficiază de proiectoare de ceață cu LED și spălător de faruri

Avantaje

- tehnologii noi de siguranță

- capabilități off-road

- interior premium

Dezavantaje

- o singură motorizare

- spațiu pentru pahare

- latență start-stop

CIFRE

- 21 cm garda la sol

- 50 km/h, viteza de la care funcționează cruise controlul adaptativ

- 9,6 secunde, sprintul până la 100 de km/h