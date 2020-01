Ce s-a schimbat la cel mai vândut SUV mic

Renault Captur este un SUV bazat pe platforma lui Clio. Vechea generație a reușit să obțină, în anii trecuţi, titlul de cel mai vândut SUV în Europa. L-a ajutat versatilitatea modelului în combinație cu prețul oferit. Noua generație Captur are câteva atuuri prin care încearcă să-și păstreze clientela și să atragă una nouă. În special una tânără. Vine cu noi motorizări mai puternice, materiale mai bune și un feeling mai nervos, adaptat nevoilor noilor cumpărători, care judecă totul dintr-un clic. Am participat la testele naționale și am putut să simt de ce e în stare noul Captur.

Ca și fratele Clio, Captur impresionează încă de la prima vedere. Este o apariție cu o siluetă aparte, garda la sol mare - de 17,4 cm (ceva mai mare decât la vechea generație) -, protecțiile din plastic rezistent la zgârieturi, înălțimea de 1,57 metri duc imediat cu gândul la un SUV. Dar unul mai mult urban, pentru că, în ciuda aspectului, nu există tracțiune integrală care ar face facilă mișcarea în afara drumului asfaltat. Dar dispoziție pentru drumuri mai grele există grație și sistemelor inteligente de asistență a șoferului. Captur este bine accesorizat și îndeplinește normele care din 2024 vor fi obligatorii pe mașinile noi. Există un sistem de frânare automată în situații de urgență cu funcție pentru detectarea pietonilor și a bicicliștilor, asistent pentru menținerea benzii de rulare, sistem pentru monitorizarea unghiului mort, avertizor privind traficul din spate, asistent pentru fază lungă și sistem de recunoaștere a semnelor de circulație. Cu toate aceste sisteme, noul Captur a reușit să obțină cinci stele la noile teste EuroNCAP.

Schimbi mașina de la buton

Captur vine în trei variante de motorizare pe benzină, toate turbo, și două diesel, toate noi. Există un turbo de 1 litru în trei cilindri, care oferă 100 de cai putere și două propulsoare de 1,3 litri, turbo, în patru cilindri, care oferă 130 și 155 de cai putere. Variantele diesel sunt de 95 și 115 cai putere. Șoferul are la dispoziție modificarea modului de pilotare și poate alege, printr-o simplă apăsare de buton, între Sport, Eco și My Sense (configurabilă). Astfel, se poate modifica atât răspunsul accelerației pentru un pilotaj mai sportiv, mai ales atunci când avem de-a face cu transmisia automată EDC, cât și feedbackul direcției. Suspensiile par ceva mai tari în comparație cu vechea generație, ceea ce ajută la o ținută de drum mai precisă, în special la viteze mari sau curbe pronunțate. Chiar și cu o suspensie mai tare, există confort suficient și gropile din asfalt nu se fac simțite în coloana pasagerilor. Captur poate urmări cu destulă acuitate cerințele șoferului, care se poate bucura atât de sprinturi sportive, mai ales la varianta de 155 de cai putere, cât și de o eficiență mai mare, dacă alege modul Eco de condus. Consumul pentru cea mai puternică variantă a fost de circa 7,6 litri/100 km la drum lung. Motorul de 155 de cai putere este capabil de un sprint de 8,6 secunde până la 100 km/h și atinge o viteză maximă de 202 km/h.

Un nou habitaclu

Interiorul noului Captur este spectaculos. Combinație de culori, materiale bune, moi, o tabletă care poate ajunge până la 9,3 inchi. Renault introduce pe Captur o serie de accesorii de interior pentru planșa de bord și fețele ușilor, fabricate dintr-un material plastic moale, care e umplut cu spumă. Există multe spații de depozitare care ajung la interior la 27 de litri, inclusiv unul mai adânc în cotieră. Portbagajul este de 422 de litri și poate ajunge la 536 de litri, pentru că banchetele pot culisa 16 centrimetri. Cu banchetele retrase, spațiul pentru picioare ajunge la 22 de centimetri pentru pasagerii din spate. Șoferul are o poziție înaltă de condus. El are la dispoziție un loc în care poate încărca telefonul prin wireless, alături de porturi USB pentru cei care au nevoie de cablu clasic. Renault oferă un sistem de camere cu vedere la 360 de grade, senzori audio de proximitate, dar și un asistent pentru parcare, capabil să realizeze atât parcări laterale, cât și parcări perpendiculare. Sistemul infotainment bazat de tableta care ajunge la 9,3 inchi are la bază un sistem de operare care se poate dovedi ușor greoi dacă îl luăm prea repede, dar este capabil de o bună legătură cu telefonul și poate reda cu fidelitate fișiere audio. Instrumentarul de bord este complet digital și poate furniza informații despre navigație, viteză, restricții de circulație, setarea mașinii sau convorbirile telefonice. Prețul de plecare pentru noul Captur este de 15.900 de euro pentru echiparea Life și motorul de 100 de cai putere și ajunge la 22.200 de euro varianta Intense, cu motor de 155 CP.

Cifre

- 155 de cai putere, cel mai puternic motor

- 174 mm, garda la sol

- 90 de combinaţii posibile la exterior

Avantaje

- motorizări noi

- sisteme de siguranță

- setări multiple

Dezavantaje

- tracțiune doar pe puntea față

- zgomotul în habitaclu la viteze de peste 130 km/h

- rezoluția camerelor 360 de grade