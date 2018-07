Cel mai mare Renault de clasă mică

Ce faci atunci când ești înnebunit după Clio, dar ai nevoie de o mașină ceva mai încăpătoare pentru că familia ți s-a mărit? Faci un upgrade la Megane rupând tradiția micului Clio sau renunți la o parte din bagaje. Renault oferă consumatorului fidel al mărcii Clio o alternativă care-i satisface gusturile: varianta Estate. Adică o mașină de clasă mică cu un portbagaj mai mare decât cea din clasa superioară – Megane – cu o rampă de încărcare accesibilă și posibilitatea de a face combinații de mai multe culori la interior și exterior. În plus, dacă-i pui și-un diesel euro 6, ai posibilitatea să atingi aproape 1.000 de kilometri cu un sigur plin de 45 de litri de motorină.

Clio Estate este ultimul intrat în familia Renault. În lipsa lui Twingo, care nu se află la comercializare în România, Clio este cel mai mic membru al producătorului francez. Estate are câteva atuuri față de varianta de bază. Primul dintre ele este portbagajul de 445 de litri. Adică cu 145 de litri mai mult decât la versiunea Clio hatchback și cu aproape 11 litri mai mare decât la Megane. Portbagajul este împărțit în două volume, existând un spațiu special sub podea în care pot fi depozitate separat lucurile care necesită protecție sau trebuie ascunse. Cel de-al doilea avantaj al variantei Estate este ușurința la încărcare prin faptul că avem de-a face cu o platformă fără prag și un haion care se deschide 1,47 de metri. În plus, lungimea de încărcare în spatele banchetei este de 830 de mm și ajunge la 1,61 de metri dacă rabatăm locurile din spate, cu peste 20 de centimetri mai mult decât în varianta hatchback. Cei 26 de centimetri cu care Estate este mai lung față de hatchback îi regăsim, așadar, în special în spațiul destinat portbagajului, ampatamentul fiind identic în cazul celor două versiuni. Diferența de preț dintre cele două versiuni este de 550 de euro, dar Clio Estate nu este disponibil în varianta de echipare GT Line, fiind posibilă doar pentru un Clio clasic.

Mai puțin sporitv

Un GT Line ar fi fost în cazul Estate-ului un fel de tichie de mărgăritar, pentru că, la acest Clio alungit, dispare senzația sport pe care o oferă micul hatchback. Clio Estate este o mașină mai cuminte, un mic familist trecut de prima tinerețe. Motorul este cel mai puternic diesel montat pe gama cea mai mică a Renault, cel de 1,5 litri. Cuplul de 260 de Nm furnizat de pe puntea față se traduce printr-o putere de 110 cai. S-ar zice că pentru masa de 1,2 tone ar fi arhisuficient ca să miște rapid mașina. Însă senzația în trafic nu este una la fel de sportivă cum este cea întâlnită la hatchback. Sprintul până la 100 de km/h se face în mai mult de 11 secunde, chiar dacă viteza maximă atinge 190 de km/h. Mașina mai lungă se traduce printr-o așezare mai bună la drum întins și-o echilibrare ceva mai bună a maselor pe cele două punți, dar la viraje strânse apare mai frecvent fenomentul de supra sau subvirare, amintindu-ți încă o dată că nu e un hatchback sportiv. Suspensiile sunt, în schimb, reglate parcă pentru varianta unui Clio mai agresiv, pentru că sunt tari, iar în combinație cu anvelope cu talon mai mic transmit șocurile șoselelor bucureștene pline de gropi.

Cât consumă

Consumul înregistat a fost peste cel din cifrele optimiste de catalog anunțate înainte de introducerea normelor de măsurare WLTP. În București, la un trafic de coșmar cu o viteză medie de 17 km/h, am ajuns la un consum de 8 litri de motorină la 100 de km. Dacă prindem o zi mai bună în weekend și viteza medie urcă la 22 de km/h, consumul scade la 7 litri la 100 de km. Bunicel, dar totuși peste cei 3,8 litri la sută anunțați de producător, care măsoară consumul neluând în calcul aerul condiționat. Consumul scade drastic când ieșim din oraș. Eu am reuşit să scot un consum mixt de 3,8 litri la 100 de km la o viteză medie de 59,3 km/h, destul de apropiată de ceea ce anunţă producătorul, de 3,5 litri/100 de km, ceea ce situează Clio la un nivel de poluare de sub 100 de grame de CO/km, în condiţiile în care la cifra de catalog de 3,3 litri/100 de km emisia de noxe e de 90 de gramde de CO2/km. Acestea sunt însă valori greu de măsurat cu exactitate în condiții normale de exploatare. Oricum, noul motor diesel de pe Clio pare pregătit să înfrunte vicisitudinele unei piețe auto care pune drastic și din ce în ce mai des propulsorul diesel la colț. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu motorizarea diesel odată cu introducea obligatorie a măsurătorilor reale din ciclu WLTP. Una peste alta, dieselul de pe Clio Estate asigură o autonomie de aproape 1.000 de km la drum lung și o capacitate de încărcare care ajunge la aproape jumătate de metru cub, ideal pentru o vacanță de familie. O aventură off-road nu este indicată, garda la sol fiind de doar 12 centimetri, iar primul care intră în contact cu orice obstacol înalt este frumosul spoiler din față. În plus, în afara unui hold-hill – care este folositor mai mult la pantele din oraș – Clio nu are alte dotări pentru drumuri neasfaltate.

Modul Eco

Bordul se adaptează stilului de condus Eco. Un buton plasat lângă frâna de mână trece maşina într-un mod de conducere economic, când computerul de bord încearcă să minimizeze pierderile, cum ar fi cele rezultate din folosirea exagerată a climei. Nu am observat vreo schimbare majoră a comportamentului maşinii. Cel mai probabil acesta trebuie adaptat de către şofer, având la dispoziţie un indicator luminos în bord care îşi schimbă culoarea în funcţie de modul de condus, de la verde, la galben sau roşu. Şoferul mai are la dispoziţie şi un indicator de schimbare optimă a treptelor de viteză, setat pentru obţinerea unui consum cât mai bun şi, implicit, a unor noxe cât mai reduse.

Sunet cristal

La interiorul noului Clio am remarcat un upgrade al materialelor folosite, de calitate mai bună, și o atenţia sporită pentru finisaje. Plasticul negru şi prăfuit de pe bord a fost înlocuit un unul moale şi plăcut la atingere. Dar asta e doar pentru zona care sare cel mai mult în ochi. Pentru că pe măsură ce ajungi în locuri mai puţin vizibile, plasticul se întăreşte, revenind la materialul despre care credeam că am scăpat odată cu noul model. Sunetul este marca Bose. Şapte incinte acustice special proiectate pentru noul Clio reuşesc să creeze în interior un spaţiu acustic demn de o maşină premium. Bass-refelex-ul şi amplificatorul sunt plasate în portbagaj în locul unde odinioară era roata de rezervă. Sistemul Bose este unul opţional, costă 900 de euro și scade 45 de litri din capacitatea portbagajului. Inosonorizarea la care au recurs proiectanţii reuşeşte să păstreze un sunet clar emis de sistemul audio chiar şi la un nivel mare al muzicii. N-am auzit niciun zdrăngănit sau vreo vibraţie suplimentară. Sistemul audio este completat de sistemul R-LINK Media Nav Evolution. Tableta cu ecran tactil de 7 inchi este folosită pentru a afla starea mașinii sau stilul de condus, legătura cu telefonul prin bluetooth, dar şi programe dedicate capabile să ruleze pe baza internetului furnizat de smartphone. Navigaţia lui Clio, bazată de TomTom, are harta Europei, sistem de navigaţie pentru care Renault cere opţional 100 de euro pentru a cartografia şi Europa de Est.

Suporturi incomode

Dacă suportul pentru telefonul mobil este plasat chiar în proximitatea portului de usb sau a celui auxiliar, cel pentru pahare are o poziţie greu de digerat. Cele două sloturi, foarte puţin adânci, sunt puse lângă frâna de mână, chiar sub cotieră. Practic, pentru a ajunge la un pahar de cafea trebuie să-ţi calculezi cu grijă traiectoria mâinii ca să nu verşi recipientul. Mai la îndemână există un spaţiu de formă pătrată, destul de inutil, care se presupune că ar fi pentru monede. Locurile de pe portiere destinate recipientelor sunt şi ele destul de mici. Pasagerii din spate au la dispoziţie un singur slot pentru pahare, dar pentru a avea acces la el trebuie să se aplece destul de mult.

Parcare automată

Pentru cei care au probleme cu manevrele de parcare există nu doar senzori audio de proximitate afişaţi şi pe tableta R-Link, dar şi o cameră cu ghidare pentru marşarier. Mai mult, un sistem de asistenţă la parcare capabil să caută şi să găsească locul ideal şi să manevreze singur volanul pentru a executa o parcare din care toată lumea scapă cu maşina intactă. Tot în seria tehnologiilor noi implementate pe Clio se înscrie şi sistemul de faruri cu LED, pure vision, care este capabil să se aprindă automat pe timp de noapte, întuneric temporar sau pe timp de ploaie.

Avantaje

- capacitatea portbagajului

- autonomia în varianta de motorizare diesel

- plafon panoramic

Dezavantaje

- suportul pentru pahare

- mai puțin sportiv

- prețul ridicat în varianta top

- 445 de litri, capacitatea portbagajului

- 12 cm, garda la sol

- 3,8 litri/100 km, consumul real mediu