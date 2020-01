Cele mai sigure mașini în 2019

EuroNCAP a realizat un top al celor mai sigure mașini testate în 2019. Au fost supuse testelor de siguranță 55 de noi modele, iar cifrele arată că 41 dintre acestea au obținut calificativul maxim de 5 stele după ce au fost analizate efectele produse la nivelul ocupanților adulți, al copiilor, al pietonilor și asistența oferită la nivel de siguranță. Șapte vehicule au fost desemnate Best in class la opt categorii, pentru că Tesla Model 3 s-a situat pe primul loc la Large Family Car și Hybrid & Electric, cu un grad de protecție de 96% la nivelul adulților, 86% la cel al copiilor, 74% în cazul pietonilor și de 94% la capitolul Safety Assist. Tesla a mai cucerit un loc și la Large off-road cu Model X. La Small Off-Road/MPV, câștigător a fost desemnat Subaru Forester. BMW Seria 3 s-a situat și el pe prima poziție, la egalitate cu Model 3 în clasa Large Family Car. Și la nivelul Supermini există doi câștigători, Renault Clio și Audi A1. În top se mai află Mercedes-Benz CLA la Small Family Car. Cele mai slabe rezultate au fost de trei stele adjudecate de cinci modele în 2019: Jeep Renegade, Skoda Citigo, Seat Mii, WV Up! și chinezăria Aiways U5.