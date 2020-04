Cine mai cumpără și mai vinde mașini pe criză

Industria auto a tras pe dreapta. Multe fabrici de mașini sunt închise, muncitorii au fost trimiși momentan în șomaj tehnic, dar dacă situația nu se va îndrepta în următoarea perioadă, concedierile masive sunt foarte previzibile. Planurile pentru 2020 par gata făcute, pentru că organizatorii au anulat Salonul Auto de la Paris care trebuia să se desfășoare în octombrie, iar în Formula 1 Marile Premii s-ar putea reporta chiar și pentru anul viitor. Între timp, pentru cine dorește să-și schimbe mașina comanda se poate face online, prezentarea în spațiul virtual, iar statul, în România, vine în 2020 cu cele mai mari bonusuri Rabla. Totul depinde de cât sunt băncile disponibile să mai finanțeze rate și leasinguri. Unele mărci au inventat și soluții inedite de a asigura service-ul automobilelor fără ca proprietarul și mecanicul să intre în contact.

Salonul Auto de la Paris, cel mai longeviv auto expozițional, va fi anulat. Anunțul a fost făcut de organizatori, deși evenimentul trebuia să aibă loc tocmai în perioada 1-10 octombrie. Cauza principală este pandemia provocată de COVID-19, dar și criza economică previzibilă. Pe de altă parte, atâta vreme cât lacătul e pus pe fabricile de automobile, pe centrele de proiectare și design sau de dezvoltare tehnologică, e greu de crezut că anul acesta vor apărea toate modelele anunțate. "Având în vedere gravitatea crizei sanitare care afectează industria auto, suntem forțați să anunțăm că nu vom fi capabili să păstrăm Salonul Auto de la Paris în actuala formă la centrul de expoziții Porte de Versailles pentru ediția din 2020", menționează organizatorii într-un comunicat de presă. Parisul era foarte important pentru Dacia, producătorul din Mioveni urmând să prezinte noile generații de Sandero și Logan.

Noul Sandero

O idee despre cum ar putea arăta noul Sandero a fost deja "scăpată" pe net. Varianta ar urma să fie prezentată în cea de a doua jumătate a anului în Rusia sub brandul Renault, o variantă low-cost a noului Clio pentru că va împrumuta elementele de la acesta și va folosi platforma CMF-B pe care sunt ridicate Captur și Juke. Rușii de la Kolesa.ru au prezentat câteva imagini și informații cu ceea ce pretind că ar fi următorul Sandero. Noutatea absolută pentru Dacia este că, sub capota noului Sandero, și foarte probabil și a viitorului Logan, va exista chiar și un motor hibrid de 1,6 litri E-Tech, care dezvolta 138 de cai putere. Asta, pe lângă turbo 0.9 TCe, aspiratul de un litru și dieselul de 1.5 litri. Salonul de la Paris era gândit anul acesta sub o altă formă față de versiunea inițială, mai mult sub cea a unui spectacol pentru că varianta clasică a fost un fiasco în 2018. Pentru ediția din acest an, organizatorii Salonului Auto de la Paris anunțaseră că vor include și o serie de evenimente specifice, inclusiv Movin'On pentru mobilitate și Smart City pentru proiecte dedicate orașelor inteligente. Pentru moment, aceste evenimente nu au fost încă anulate, mai ales că nu sunt dedicate neapărat publicului larg. "Evenimentele Movin'On, Smart City și cele din afara orașului nu sunt, cel puțin pentru moment, anulate. Analizăm toate soluțiile alternative împreună cu partenerii noștri", se mai precizează în comunicatul citat. Nici Salonul american de la Detroit, care era programat pentru 9 - 20 iunie, nu mai are loc. "Sănătatea și bunăstarea cetățenilor din Detroit și Michigan sunt primordiale. TCF Center este locul perfect pentru a prelua această funcție (n.r. - spital provizoriu) importantă în acest moment critic", a declarat Rod Alberts, directorul executiv North American International Auto Show. Agenția Federală pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență a decis ca, pentru următoarele șase luni, TCF Center, spațiul în care evenimentul din Detroit avea loc, să fie transformat în spital pentru îngrijirea cazurilor infectate cu coronavirus SARS-CoV-2. Salonul Auto de la Detroit va fi reluat în 2021 în intervalul 15 - 26 iunie, au anunțat organizatorii.

Formula 1, în aer

Coronavirsul a dat peste cap și cursele automobilistice. Proprietarii Formulei 1 încearcă în prezent să găsească o soluție potrivită pentru a salva sezonul 2020 după ce cursele de la Monte Carlo și Melbourne au fost anulate, iar alte șase premii au fost amânate fără a fi anunțată o dată clară. În caldendarul acestui an mai sunt anunțate 14 curse, prima urmând să aibă loc Montreal între 12 și 14 iunie. Ferrari, unul dintre cei zece competitori, susține că echipele ar fi de acord cu un sezon care să aibă Mari Premii de numai două zile. "Suntem implicați într-un dialog constant. Putem avea weekenduri de cursă de două zile, cu antrenamentele mutate sâmbătă dimineață, pentru a gestiona logistica în cazul în care unele etape sunt apropiate. În plus, închiderea actuală a uzinelor ne oferă posibilitatea să concurăm în august, dacă vor exista condiții", a declarat șeful echipei Ferrari, Mattia Binotto. O altă opțiune este ca sezonul 2020 să fie prelungit până în ianuarie 2021. "Dacă această mutare ne garantează un sezon 2020 mai bogat, atunci multe echipe vor fi de acord cu asta, întrucât sezonul următor ar începe în martie", a mai spus Binotto.

Pierderi gigantice

Fabricile auto din Europa rămân sub lacăt. Toyota a anunțat că uzinele sale din Franța, Marea Britanie, Cehia, Polonia, Turcia și Portugalia vor continua să fie închise până la o notificare ulterioară, restartul producției fiind programat cel mai devreme în data de 20 aprilie. Excepție face Rusia, unde uzinele s-ar putea deschide după 3 aprilie. “A fost șocant cât de mult s-a putut schimba lumea într-un timp atât de scurt”, au declarat oficialii Toyotya care sunt de părere că nu se poate estima, deocamdată, care va fi impactul acestei crize. Pentru liderul industriei auto din 2019, Volkwagen, situația se arată și mai rea. Șeful VW Herbert Diess a declarat, la un post german de televiziune citat de automarket.ro, că grupul ar putea recurge la concedierea unui anumit număr de angajați dacă criza COVID-19 nu va ajunge “sub control”. Cheltuielile săptămânale se ridică la două miliarde de euro, în condițiile în care VW nu are venituri și vânzări decât în China. Herbert Diess a declarat că producția trebuie “regândită”, întrucât fabricile din Germania nu au “disciplina” uzinelor din China. “Numai dacă noi, precum China sau Coreea de Sud, reușim să punem problema sub control, vom putea să traversăm această criză fără pierderea unor joburi. Sunt necesare intervenții drastice,” a spus Diess. VW are 671.000 de angajați și 124 de fabrici, dintre care 72 în Europa și 28 doar în Germania. Cele mai optimise previziuni, făcute în cazul actualei desfășurări a pandemiei, spun că vânzările de mașini din Europa vor scădea cu 20% în acest an. Analiștii de la IHS Markit sunt de părere că scăderea la nivel global din cauza COVID-19 va fi de cel puțin 12%. Această criză este considerată cel mai mare “factor de risc” cu care industria auto s-a confruntat în ultimele decenii.

Service la distanță

Și totuși, statul continuă să stimuleze reînnoirea parcului auto, chiar dacă băncile nu prea se mai înghesuie să crediteze în condițiile în care multe dintre contractele de muncă sunt în incertitudine. Săptămâna trecută s-a dat starul la programul Rabla Plus care acordă 10.000 de euro pentru cumpărarea de mașini electrice. Pe de altă parte, producătorii au găsit diverse metode adaptate distanțării sociale pentru a acoperi partea de service. De exemplu, BMW a introdus în România un serviciu de preluare și livrare de automobile fără interacțiune directă între clienți și angajați. Serviciul va fi disponibil pe toată perioada stării de urgență din țară și presupune preluarea/livrarea gratuită pentru toți clienții cu lucrări de service de peste 1.200 de lei. Preluarea/predarea mașinii se poate face atât în service, cât și la domiciliul clientului, iar comunicarea dintre personalul mărcii și client va fi realizată telefonic și în format digital. Conform producătorului, automobilul va fi curățat conform noilor norme de prevenire a răspândirii coronavirusului. În plus, prin serviciul Smart Video Communication clienții vor primi informații complete despre operațiunile de întreținere/reparații, clienții putând accesa informațiile on-line. În timpul inspecției, tehnicianul realizează un clip explicativ, prezentând defecțiunile și problemele identificate.

- 8 Mari premii de Formula 1, anulate sau amânate

- 20%, scăderea preconizată a vânzărilor auto în UE

- 2 miliarde de euro, costurile fixe săptămânale ale VW