Cine se luptă pentru Mașina anului 2020

Șapte automobile se vor lupta pentru titlul de Mașina anului 2020. Decizia va fi luată până la debutul Salonului Auto de la Geneva, în urma unei decizii a juriului compus din 60 de membri, reprezentând 23 de țări europene. Cele șapte finaliste sunt: BMW Seria 1, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 și Toyota Corolla. Avem așadar două mașini din clasa premium, două electrice, trei mașini de volum și singurul hibrid înscris în cursă, produs Made in Romania. Lista competitorilor a cuprins 48 modele, din care preliminar s-au ales 35. Dacă ar fi să ne luam după succesul la clientelă, atunci Telsa Model 3 are toate șansele să surclaseze concurența. Electrica produsă în SUA de Elon Musk a atins un punct de cotitură în istoria automobilelor electrice, fiind prima mașină electrică din istorie care se luptă de la egal cu automobilele pe combustie clasică. Model 3 are o autonomie de 530 km, un sprint până la 100 km/h în 3,4 secunde pentru modelul Performance, care ajunge să coste în Germania 56.390 de euro. Porsche Taycan este cel de al doilea concurent electric rămas în cursă. Taycan este mașina ale cărei forme și sunete au fost folosite pentru naveta spațială din ultimul Star Wars, cea care o duce pe Rey în bârlogul Împăratului. Taycan Turbo costă 157.318 euro, dar are 680 de cai putere, atinge suta în 3,2 secunde și are o autonomie de 450 km și o tensiune de încărcare de 800 de Volți, ceea ce-i permite o încărcare pentru 100 km în doar cinci minute. Ford Puma este singurul mild-hibrid din cursă care a ajuns pe lista scurtă tocmai pentru noua tehnologie oferită. Puma este produsă la Craiova și este cea mai sigură mașină fabricată vreodată în România, luând cinci stele la testele EuroNCAP. Este un SUV subcompact de 4,1 metri, cu o putere de 155 de cai dintr-un motor multipremiat de un litru. Puma mild-hibrid se vinde la un preț care pleacă de la 20.500. BMW Seria 1 este un premium de clasă compactă care adună o serie de tehnologii de înaltă performanță. Noua Serie 1 vine cu un pachet sofisticat de tehnologii, inclusiv cu un nou sistem Head-Up Display, control prin gesturi, comenzi vocale cu Intelligent Personal Assistent sau sisteme asistenţă pe care le găseam, până de curând, pe Seria 5 sau Seria 7. Urmează două mașini de oraș și de volum, Clio și 208. Cele două au autuul prețului redus. Clio al V-lea are un preț de plecare de 11.900 de euro cu TVA pentru varianta de benzină de 65 de cai. Cel mai puternic Peugeot 208 are un preţ de lansare de 12.800 de euro cu TVA pentru modelul de bază de 75 de cai putere. Toyota Corolla în noua variantă a fost lansată Salonul Auto din China. Corolla Sedan va propune două motorizări pe bezină, cu un maxim de 136 de cai putere, niciun diesel și o cutie CVT care va consuma circa 6 litri/100 km.