Clio al V-lea

Renault a lansat în România a cincea generație a modelului său de referință Clio. Acesta este disponibil cu 4 niveluri de echipare - Life, Zen, Intens și R.S. Line - iar prețul de plecare este de 11.900 de euro cu TVA pentru varianta de benzină de 65 de cai. Cel mai scump model este un turbo pe benzină de 130 de cai putere și cutie automată care în varianta R.S. Line ajunge la prețul de 19.100 de euro. Pentru cei care preferă dieselul prețurile variază între 14.800 de euro pentru motorul de 85 de cai și ajunge la 17.550 pentru cel de 115 cai și echipare Intens. Noul Clio are un design redesenat, atât la exterior, cât și la interior. Faruri LED Pure Vision vin în echiparea standard. Siguranța activă are un sistem activ de frânare de urgență cu detectarea cicliștilor și a pietonilor, recunoașterea indicatoarele rutiere, alertă privind distanța de rulare, asistență la menținerea benzii de rulare, aprinderea automată a farurilor cu sistem adaptativ pentru faza lungă și apel de urgență la 112. La interior, SmartCockpit are o navigație cu ecran tactil 7 inchi, tableta fiind folosită și pentru mltimedia, iar bordul se bazează pe un TFT tot de 7 inchi.