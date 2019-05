Cum a evoluat cel mai titrat BMW

Seria 3 este cel mai vândut model al producătorului bavarez de mașini premium. Din 1975 până acum au ieșit pe porțile uzinelor germane peste 15 milioane de exemplare. Versiunea 2019 este cea de a șaptea din istoria seriei și marchează un pas important în tehnologizarea care va constitui coloana vertebrală a viitoarelor automobile autonome. Vorbim de o mașină aproape cu totul nouă, mai lungă, mai inteligentă, mai dinamică și mai puternică decât precedenta. Iar diferența la prețul de bază între cele două generații este de câteva sute de euro, însă, la final, cea de a șaptea generație ar putea să fie simțitor mai scumpă pentru că oferă o paletă mai largă de opționale. Unele de-a dreptul SF. Am testat cinci zile, atât pe circuit, cât și în vârful muntelui, noul BMW pentru a vedea cât de mult poate oferi.

Arată mai bine decât seria precedentă. Nu este părerea mea, ci a celor care cunosc fenomenul BMW. Mai lung, mai lat și chiar un pic mai înalt decât precedentul model, sedanul ajunge acum la 4,7 metri. Ampatamentul a fost mărit și el, cu 41 mm, și atinge 2,85 metri, ceea ce duce la mai mult spațiu la interior, în special pentru ocupanții locurilor din spate. Modificările dimensiunilor au fost folosite și pentru mărirea ecartamentului, cu 43 de mm pe față și 21 mm pe spate. Această schimbare contribuie la mărirea stabilității mașinii și a agilității. Pentru a crește eficiența modelului, coeficientul dinamic a fost scăzut de la 0,26 la 0,23 printr-o serie de elemente de caroserie și o redesenare a modului în care este dirijat aerul, mai ales la viteze mari. Eficiența energetică este mai bună decât cea a seriei precedente, având în vedere că greutatea la o motorizare identică a fost redusă pe partea de caroserie cu 55 de kg, iar centrul de greutate a fost coborât. În plus, avem o distribuție a maselor în proporție de 50:50. Rigiditatea caroseriei a fost crescută. Toată această înșiruire de elemente care privesc modificările la nivel structural este făcută pentru a scoate în evidență faptul că avem de-a face cu un model mai sportiv decât seria a șasea.

Suspensie progresivă

Am parcurs mai multe etape de drum la volanul Seriei 3. Prima dată am făcut cunoștință cu o echipare în versiune 330i, un motor de 258 de cai-putere scoși dintr-un twin turbo de doi litri. Am testat în principal abilitatea de a ocoli jaloane și de a răspunde rapid la miscări bruște de direcție. Stabilitatea a scos în evidență noua suspensie cu amortizoare cu funcţie de ridicare care este inclusă standard la noua Serie 3. Controlul variabil continuu îi permite să ajusteze fermitatea amortizorului în mod progresiv, în funcţie de schimbarea cursei arcului. La mişcări reduse, amortizarea uşoară asigură confortul. Pe măsură ce cursa creşte, amortizoarele se rigidizează şi dau un răspuns sportiv al suspensiei. Rezultatul este un drum lin, dar ferm în orice condiții. Am condus clasicul 320d atât pe autostradă, cât și pe porțiuni de drum aproape forestier, până în vârful muntelui de la Șirnea. Vremea a fost capricioasă așa că am prins atât porțiuni abrupte acoperite cu noroi, cât și zone în care temeperatura a coborât rapid sub limita de îngheț, iar ploaia s-a transformat în zăpadă. N-am observat nicio clipă vreo schimbare a comportamentului mașinii, grație tracțiunii integrale xDrive micile obstacole fiind depășite fără vreo emoție.

La drum lung am testat 320d, BMW-ul cu cea mai largă răspândire din punctul de vedere al motorizării. Propulsorul de doi litri ajunge la 190 de cai-putere în varianta twin power turbo și asigură un sprint până la 100 km/h în 6,9 secunde în combinație cu tracțiunea xDrive și cutia automată Steptronic cu opt trepte. Viteza maximă garantată de producător este atinsă la 233 km/h. Ținta BMW a fost de a combina sportivitatea cu confortul pe care trebuie să-l asigure o limuzină. Versatilitatea modelului este dată și prin cele patru moduri de condus, șoferul putând alege de la stilul Eco, la cel Confort, sau poate intra în zona roșie dacă vrea să cupleze modul Sport sau chiar Sport+ atunci când vrea să-și testeze limitele fără pragurile impuse de unele dintre sistemele mașinii, cum este ESP-ul. Odată cu schimbarea programului prin care se modifică plaja de turație a motorului, tăria direcției sau modul în care răspunde suspensia, se schimbă atât grafica bordului, cât și modul de afișare pe head-up display. Impresionant este din nou consumul, pentru că avem de-a face cu o mașină care are un gabarit de 1,5 tone și este capabilă de un consum pe care eu l-am măsurat la 5,3 litri în regim mixt, la o viteză medie de 44 de km/h, traseu ce a inclus autostradă, serpentine, drum forestier și trafic ușor de București. Pentru un parcurs strict pe autostradă, la viteze ceva mai mari ce au dat o medie de 120 km/h, consumul a fost de 5,6 litri. Maximul măsurat a fost în trafic bară la bară, când la o viteză medie de 18 km/h, după 38 de km, am atins un consum de 9,6 litri/100 km. Consumul mediu omologat de producător, de 4,5 litri/100 km, se traduce printr-o poluare de 118 grame de CO2/km, ceea ce face ca 320d xDrive să fie eligibil pentru tichetul Rabla în varianta 2019, unde limita de poluare este stabilită la 120 g CO2/km.

Inteligență artificială

Asistenții incluși pe noua Serie 3 transformă mașina într-un model cu ușoară autonomie din punctul de vedere al mișcărilor pe care computerul de bord le preia din sarcina șoferului. De efect este Reversing Assistant, introdus în versiunea standard. Acesta este capabil să copieze cu fidelitate în marșarier traseul parcurs de șofer pe ultimii 50 de metri. Astfel, ai posibilitatea nu doar să ieși dintr-o parcare unde ai intrat prin manevre complicate, ci și să parcurgi cu spatele locuri mai înguste sau curbe întortocheate. Șoferul trebuie să apese pe un buton și să asiste mașina ca un spectator. Programul îl atenționează când este cazul să preia controlul frânei și să oprească automobilul. Tot în echiparea standard este inclusă avertizarea de coliziune şi de pietoni, cu funcţie de frânare, care acum include și detecția bicicliștilor. Cruise Control este cu funcţie de frânare, la fel și sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare, acesta funcționând între 0 şi 210 km/h dacă este completat de Stop & Go. Timpul maxim până la care automobilul poate staţiona cu pornire automată este de 30 de secunde. Pentru intervale mai mari, automobilul porneşte numai la apăsarea pedalei de acceleraţie, pentru ca şoferul să nu fie surprins de startul maşinii. Tot ca opționale există un Driving Assistant, care include protecţie în caz de tamponare şi avertizare la trafic transversal, precum şi sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare prin monitorizarea unghiului mort de la viteze mai mari de 20 km/h. Șoferul are la dispoziție, odată cu noua generație, un head-up display cu 70% mai mare decât cel anterior, care vine cu o grafică nouă, dar și mai multe elemente afișate cu ajutorul hologramei proiectate pe parbriz. Asistentul de parcare poate face automat operațiunile parcării laterale și a garării printr-o simplă apăsare de buton.

Ecrane mai mari

Schimbări semnificative, având în vedere conservatorismul de care a dat dovadă BMW de-a lungul timpului, au fost operate și la interior. În primul rând, au fost schimbate afișajele. BMW Live Cockpit Professional include un panou de instrumente complet digital, de 31,24 cm, și un Control Display pe planșa de bord, care ajunge la 26,04 cm, aceste afişaje fiind gândite pentru a permite o puternică personalizare. Pe Control Display poate fi proiectată o navigație profesională care este capabilă să integreze starea traficului în timp real, o funcție similară cu cea oferită de Waze, prin intermediul unei legături permanente la internet. Noul Asistent Personal Inteligent BMW este o personalitate digitală inteligentă integrată în automobil, care poate răspunde la întrebările șoferului atât cu privire la starea mașinii, cât şi la modul în care funcționează diverse module, cum ar fi, de exemplu, faza lungă automată. Există trei zone de climatizare, una dintre ele fiind dedicată pasagerilor din spate. Telefonul poate fi încărcat și prin wireless, iar sunetul oferit printr-un sistem personalizat de Harman Kardon pentru interiorul Seriei 3 este îmbunătățit prin folosirea sticlei acustice la parbriz și geamurile laterale. Farurile LED integrale sunt echipare standard, iar opțional se pot achiziționa farurile Laserlight pentru faza lungă adaptivă, cu rază de acţiune care ajunge la 530 de metri. Prețul de bază pleacă de la 35.819 euro pentru 318d și ajunge la 46.469 de euro pentru 330d.

- 0,23 coeficientul dinamic al noii Serii 3.

- 480 de litri volumul portbagajului.

- 6,9 secunde până la 100 km/h în varianta 320d XDrive.

Avantaje

- tehnologii autonome

- sportiv

- dotări premium

Dezavantaje

- opționalele pot crește prețul mașinii cu 50%

- xDrive, disponibil doar pe modelul 320d

- suspensii sportive