Cum a evoluat un roadster legendar

Nu-ți trebuie un milion de euro ca să te simți ca un milionar. Îți sunt de ajuns puțin peste 20.000 de euro ca să stârnești invidie și să sucești capetele celorlalți. Dar pentru asta trebuie să-i investești într-un roadster care oferă multă distracție și adrenalină, dar nu și spațiu pentru familie sau într-un vehicul pentru vacanțe în mai mult de două persoane. MX5 a ajuns la cea de a patra generație cu vânzări de Guinness Book și o construcție clasică cu motor aspirat și tracțiune spate, un tip de vechicul cum rar mai găsești în ziua de azi când, oamenii aleargă după turbo și mașini electrice.

Mazda MX5 are o siluetă uşor de recunoscut în trafic. În 30 de ani de existență, roadsterul japonez s-a vândut în peste 1,1 milioane de exemplare, o performanţă intrată în Cartea Recordurilor. A impresionat de-a lungul vremii prin conservatorismul de care constructorul a dat dovadă câștigând de la generație la generație din ce în ce mai mulți adepți. Dacă lumea auto a evoluat spectaculos în ultimele trei decenii, MX5 a rămas aproape neschimbată în principiile de bază: motor aspirat, tracțiune spate, masă proporționată în raport de 50:50. Aşa s-a păstrat aceeași senzație unică pe care o oferă roadsterul. Pentru că lumea s-a schimbat, în pas cu noile tendințe, MX5 s-a updatat și oferă acum o siluetă care o încadrează în liniile Mazda și un interior accesorizat după ultimele norme în materie de siguranță și comunicare. Dar nu trebuie să vă așteptați să găsiți multitudinile de brizbrizuri care însoțesc o mașină nouă în zilele noastre, însă nici nu trebuie să vă bateți capul cu lipsa acestora, pentru că senzația pe care o inspiră MX5, încă de la prima cheie, captează toată atenția.

Primul contact

La primul contact, MX5 salută turând gutural motorul aspirat de doi litri. Zgomotul evacuării este scurt, dar puternic, fiind suficient să toarne în venele șoferului stropul de adrenalină și să atragă atenția trecătorilor. Poziția la volan este extrem de joasă. Ai senzația că atingi asfaltul, iar toate celelalte mașini sunt undeva, sus. Stai ca într-un bolid de curse, iar scaunul este unul sport, cu susținere laterală pronunțată și poziție care să atenueze șocurile accelerației sau ale unor frânări bruște. Motorul toarce și pare foarte sensbil la simpla apăsarea a pedalei de accelerație. Schimbătorul de viteze este cu levier scurt, cu nucă rotundă, acoperită cu piele, care-ți umple ideal podul palmei. Clasic înseamnă o cutie manuală cu șase trepte, care permite șoferului să dirijeze roadsterul după dorință. Este o mașină care promite mult, pentru că este scurtă, doar 3,9 metri lungime, și o masă proporționată perfect pe cele două punți. Motorul ocupă o mare parte din automobil și dezvăluie o întreagă uzină. Din doi litri aspirați, inginerii japonezi au reușit să obțină 184 de cai putere și un cuplu de 205 Nm. Nu par mulți la prima vedere, în raport cu motoarele turbo de azi, care se luptă pe cifre, dar sunt angrenați la o mașină care are o greutate de 1.030 kg. Cu acest raport putere-masă, MX5 este capabilă de performanțe strălucite. Vorbim de un sprint până la 100 km/h în doar 6,5 secunde și o viteză maximă de 219 km/h. Garda la sol de doar 14,1 cm ajută mașina la păstrarea unei ținute de drum foarte sportive. Suspensia este tare, specifică pentru o mașină sport, dar poate face față și unor treceri peste calea ferată sau unor gropi românești fără un disconfort mare pentru șofer sau pasager.

Cu vântul în plete

Pentru a simți cât mai bine spritul unui roadster este bine să mergi cu el decapotat, dacă vremea o permite. Varianta cu acoperiș din material textil presupune operarea manuală a acestuia. Prin comutarea unui buton și acționarea unei manete soft-top-ul este eliberat și se pliază în spatele scaunelor într-un spațiu dedicat. Știi că l-ai securizat în momentul în care auzi un zgomot de închidere a unei clapete. Capotarea urmează drumul invers și este facil de făcut chiar și în mers la viteze mici. Pentru siguranță însă, aceasta trebuie operată în mers de către pasager. Cu soarele în cap și vântul în plete, MX5 oferă distracție fără a perturba spațiul din habitaclu. Elementele constructive sunt gândite în așa fel încât aerul este dirijat pe deasupra capetelor pasagerilor. Practic, jetul curge ca și cum ar ocoli un plafon imaginar. Poți simți diferența de cum scoți o mână afară pentru a testa puterea curenților. La fel se întâmplă și cu sunetul. Până la viteze de 130 km/h, sunetul emis de sistemul care reunește 9 incinte Bose de înaltă fidelitea se aude clar și limpede, poți purta convorbiri telefonice sau discuții în habitaclu fără să fie necesar să țipi. După 140 km/h, zgomotul fluxului de aer începe să se intensifice, la fel și cel scos de motor. Dacă plouă, poți capota soft-topul, dar obții o mașină cu un spațiu interior destul de redus, neindicat pentru claustrofobi. Vizibilitatea scade și ea și mergi cu gândul că odată cu soarele vei prinde din nou aripi.

Cât consumă

Motorul oferă un sunet de excepție încă de la prima cheie. Zgomotul lui este gândit să imprime nu doar putere, ci și senzație acustică de sportivitate. Motorul aspirat de doi litri are, în varianta lui MX5 versiunea 2019, o putere de 184 de cai. Cu 26 de cai putere mai mult decât în versiunea anterioară și un cuplu mai mare cu 4 Nm. Este un Skyactive la care constructorul japonez a lucrat nu doar pentru a-i îmbunătăți performanțele, ci și pentru a-i reduce consumul și a-i reduce masa. Eu am obținut un mix de 8,1 litri la o viteză medie de 56 km/h în regim de condus cât am putut de sportiv, pentru că nu vrei să pilotezi un roadster cu gândul la economie de combustibil. În regim de autostradă, consumul a fost de circa 7 litri, cifră foarte bună, dacă ne gândim că avem de-a face cu un motor de doi litri și 184 de cai cu performanțe strălucite la sprint. Direcția este tare și precisă, specifică mașinilor sport. Senzația de tărie și putere este dată și de cursa ambreiajului sau cursele schimbătorului de viteze. Pedala de accelerație este foarte sensibilă preluând fiecare impuls al piciorului șoferului. Pentru efecte de senzație este indicat ca motorul să fie păstrat puțin turat, după 3.000 de rot./min., pentru a avea în fiecare moment disponibil cuplul maxim. Propulsorul poate fi dus ușor în 7.000 de rot./min., aproape de limita de 7.500, unde dispozitivul de siguranță taie gazul. Mișcarea pe trasă este precisă, iar virajele strânse sunt o adevărată încântare pentru că mașina împinge cu roțile din spate, în vreme ce puntea față este lăsată doar pentru direcție.

Ce încape în portbagaj

Chiar dacă MX5 este unul dintre cele mai spartane modele ca capitolul de asistenți, ea nu a putut ocoli sisteme care la ora actuală fac parte dintr-o pleiadă aproape obligatorie. Odată cu versiunea din 2019 au fost incluse sisteme de asistență precum: asistentul avansat de frânare inteligent pentru oraș, cu funcție de monitorizare și la deplasarea în marșarier, sistemul de avertizare a șoferului, sistemul de recunoaștere a semnelor de circulație și cameră video pentru mersul cu spatele. Interiorul este simplu, dacă facem comparație cu o limuzină clasică. Fiecare loc este atent calculat pentru maximum de eficiență. Suportul pentru pahare este amplasat în spate, după umerii șoferului, acolo unde există și un spațiu care poate fi închis cu cheia și care poate adăposti mici obiecte, actele sau portofelul. Portbagajul are un spațiu de încărcare de 130 de litri. Mai există un spațiu infim pe cotieră și unul sub consola centrală, acolo unde există și două porturi de usb, dar niciunul nu oferă încărcare rapidă. Materialele sunt din cea mai bună calitate, gândite să reziste și în cazul unui rafale de ploaie care prinde șoferul în imposibilitatea de a capota mașina. Sistemul multimedia oferă conectare Apple CarPlay sau Android Auto. Confortul a fost crescut față de versiunea anterioară prin modificări aduse sistemului de rabatare a spătarelor și mecanismelor de deschidere a portierelor. Superbă este culoarea care se regăsește parțial și pe portiere la interior, însă pentru minunatul Roșu Soul Crystal clientul trebuie să plătească suplimentar 670 de euro. Prețul lui MX5 pleacă de la 20.190 de euro cu TVA pentru soft top cu motor de 1,5 litri și 132 de cai putere, echiparea Emotion, și ajunge la 31.690 de euro cu TVA pentru acoperiș metalic retractabil electric, 184 de cai putere și echipare Revolution Top.

- 5 noi sisteme de siguranță la versiunea 2019

- 6,5 secunde până la sută

- 219 km/k viteza maximă a variantei de 184 de cai putere

Avantaje

- distractivă

- atrăgătoare

- cel mai ieftin roadster de pe piață

Dezavantaje

- vizibilitate

- spațiul interior

- necesită timp frumos