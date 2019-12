Cum câștigi bani cu mașina personală

Automobilul nu mai e azi doar un mijloc de locomoție. Necesitatea de a reduce traficul s-a transformat într-o afacere pentru cei care au o mașină în proprietate personală și sunt dispuși să o pună, contra cost, la dispoziția altora. Câștigurile de pe urma unui automobil oferit ca mijloc de locomoție altora sunt proporționale însă în raport cu ceea ce ești dispus să faci în afară de închiriere. Există cinci mari tipuri prin care se pot câștiga bani de pe urma deținerii unei mașini despre care vom vorbi în cele ce urmează.

Cea mai mare afacere în domeniul închirierii de mașini este cea clasică și în care marile firme, cum sunt Avis sau Hertz, funcționează la nivel global. Acesta este cazul rent-a-car-ului classic, în care de obicei există mari flote de mașini care se închiriază fără șofer. Chiar dacă sistemul este mai puțin cunoscut în România, el adresându-se în special străinilor care ne vizitează țara, este larg răspândit în UE. Funcționează de la micile afaceri de familie pe care le-am întâlnit și folosit în special în vacanțele prin Grecia sau Turcia și ajung la flote gigantice puse la dispoziție de marii operatori, în special în preajma marilor aeroporturi europene. Șoferul care închiriază trebuie să aibă carnet valabil pentru categoria respectivă, plătește o taxă de închiriere care de obicei include și o poliță de asigurare tip Casco. Prețul acesteia variază în funcțiile de daunele asigurate și de existența sau nu a franșizei care se plătește în caz de eveniment rutier. Firmele mari percep și o garanție sau un card de credit drept garanție de pe care imobilizează o sumă de bani de ordinul sutelor de euro. Cea mai veche și mai răspândită categorie de raide-sharing funcționează cu mult înainte de a apărea termenul care o definește și chiar înainte de apariția automobilului și se numește Taxi. În acest caz avem de-a face cu firme care dețin atât flote de mașini, dar oferă odată cu mașina și șoferi. Clientul plătește, de obicei, la cursă. Transportul de persoane în acest caz a apărut practic în secolul al XVII-lea la Paris și la Londra, iar primele vehicule motorizate destinate acestui serviciu și-au făcut apariția în 1899 în capitala Franței și apoi în 1903 în cea a Imperiului Britanic.

Car sharing

Cea de a treia categorie este similiară cu închirierea clasică, dar este de dată recentă și funcționează puțin altfel grație noilor tehnologii. Este vorba despre car-sharing în care există firme care dețin flote de mașini, dar fără șoferi, pe care le pun la dispoziție celor intersați de transportul urban într-un fel de regim de taxi. Pe piața din România funcționează deja firme precum getPony, Caby, BCReGo. Altele închiriază trotinete electrice - Lime, Wolf-E - după același principiu. Esența afacerii este că plătești atât cât conduci. Combustibilul, parcarea și asigurările sunt incluse. Contractul este semnat odată ce persoana care închiriază mașina folosește aplicația de pe telefon de care practic depinde toată afacerea. Iei mașina din locul în care te afli și o lași la locul în care vrei să ajungi fără alte bătăi de cap. Automobilul se deschide tot cu ajutorul aplicației de pe mobilul de pe care se face și plata. Principalul inconvenient al acestui tip de închiriere este costul, pentru că taxarea se face la minut. GetPony cere, de exemplu, 1,4 lei pe minut, 56 de lei pe oră și 336 de lei pe zi pentru folosirea unui Smart. Dacă vrei un MINI, prețul crește la 1,6 lei pe minut, iar pentru un Mercedes A180 se ajunge la 2,5 lei pe minut. Automobilele disponibile pot fi folosite în cadrul unui perimetru bine stabilit, pe teritoriul Bucureștiului sau Clujului, în acest stadiu de dezvoltare a afacerii. Prețul este dinamic, în sensul că dacă viteza de deplasare scade sub 15 km/h, tariful se înjumătățește. Cursa care depășește 40 de minute se taxează la oră, iar tariful pe zi se activează automat după 6 ore de la începerea unei curse, cu 200 km incluși/zi.

Ride sharing

Cea de-a patra variantă este ride-sharig-ul cu șoferi fără flote deținute. Vorbim despre deja celebrele Uber, Bolt, Yango sau Clever. În acest caz, șoferul își pune la dispoziție propria mașină. Câștigul este mai substanțial, dar implică timpul proprietarului precum și o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinească conform noilor prevederi legislative. Pe scurt, automobilul trebuie să nu aibă mai mult de 5 locuri, să aibă inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni, la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei, să nu fie mai vechi de 15 ani, șoferul să dețină automobilul în proprietate, în leasing, închiriere sau comodat și să existe o autorizaţie pentru transportul alternativ emisă pentru acel automobil. Cel care conduce mașina trebuie să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani, să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română, să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani, să nu aibă condamnări pentru infracțiuni, să dețină aviz medical și aviz psihologic.

Peer to Peer

Cea de a cincea variantă, nou apărută pe piața din România, este Peer to Peer Car Sharing, adică fără șoferi și fără flote deținute. Mai pe scurt, o închiriere de mașini între persoane fizice prin intermediul unei platforme online și a unei aplicații pe mobil. Perpetoo este la această oră singura pe piața din România, un start-up românesc care s-a lansat de curând și care are ca țintă în primul an de afacere 3.000 de automobile listate și 25.000 de închirieri. Perpetoo nu face decât să intermedieze închirierea mașinii ocupându-se nu doar să întâlnească cererea cu oferta, ci și să asigure substraturile legale ale unei astfel de tranzacții, inclusiv în ceea ce privește partea cea mai spionoasă, de asigurare CASCO. Pentru cel care închiriază nu există altă condiție în afară de cea a deținerii unui permis valabil. Spre deosebire de firmele clasice de închirieri, în acest caz platforma vine în întâmpinarea celor care sunt dispuși să câștige bani de pe urma mașinii pe care o ține nefolosită în parcare și care, pe lângă ratele lunare, implică și costuri de întreținere cel puțin anuale. Un automobil care este folosit doar o zi pe săptămână se traduce financiar printr-un randament de 14,3% raportat la timp, pentru că 85,7% acesta este irosit. Conform studiilor, între 9 și 13 mașini ies pe drum pentru fiecare automobil partajat, iar partajarea în regim peer to peer reduce amprenta utilizatorului asupra mediului cu 43%. Cel care dorește să închirieze un automobil caută după destinație, perioadă de timp și tipul de mașină. Odată întrunite condițiile face rezervare pentru una sau mai multe mașini. După ce primește acceptul proprietarului o alge pe care mai convenabilă. Odată ce confirmă rezervarea prin efectuarea plății, primește detaliile de contact ale proprietarului. Ultimul pas este predarea-primirea automobilului și stabilirea detaliilor pentru înapoiere.

Cât costă

Proprietarii și șoferii au posibilitatea să-și acorde stele pentru calificative, care vor fi afișate pe site în completarea ratelor de acceptare ale proprietarilor. Serviciul funcționează la acest moment în București, Timișoara, Cluj și Iași, urmând să se extindă în Craiova, Constanța, Brașov, Sibiu, Oradea. Pe site există spre închiriere circa 50 de automobile, prețurile variind de la 12 euro pe zi pentru Skoda Octavia din 2013 și 70 de euro în cazul unui Mercedes GLE 2018. La costul afișat de închiriere se adaugă garanția/franșiza de 100 sau 300 euro, care va fi restituită după închiriere. Taxarea se poate face și la oră. Perioada minimă de închiriere este de 3 ore, iar cea maxima, de 30 de zile. Pentru proprietari condițiile sunt de listare a unei mașini asupra căreia are drept de proprietate, iar automobilul nu are o vechime mai mare de 10 de ani. De asemenea, trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice. În privința combustilului acesta se face după regula plin la primire, plin la predare sau diferența în cazul în care nu s-a putut face plinul. Proprietarul mai trebuie să dețină și o firmă care are ca obiect de activitate închirirea de mașini pentru a putea emite factură. Comisionul firmei care intermediază tranzația este de circa 5 euro la o cursă de 25 de euro și îi este perceput proprietarului.

- 500.000 de automobile din România au mai puțin de 10 ani

- 95% din timp mașinile mai noi de 10 ani sunt parcate

- 5 euro, comisionul firmei de intermediere la o închiriere de 25 de euro

Avantaje

- câștigi bani cu mașina

- reduci traficul

- reduci emisia de noxe

Dezavantaje

- dai mașina altui șofer

- trebuie să ai firmă

- mașina să nu fie mai veche de 10 ani