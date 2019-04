Cum contribuie românii la mașinile viitorului

S-au dus vremurile când la un automobil contau doar caii-putere și frumusețea. Oferta gigantică din ziua de azi îi face pe producători să pună la bătaie mulți bani pentru a găsi tehnologii care să transforme mașina într-un complex aproape autonom în care caii-putere, mișcările și simțurile sunt vegheate și controlate de inteligența artificială. Multe dintre astfel de componente sunt fabricate chiar în România, cu soluții gândite și proiectate de ingineri și IT-iști români. BMW și Continental au vrut să demonstreze ziariștilor auto cât de departe a ajuns tehnologia și au pus la bătaie noul Z4 și noul Seria 3 - dotate cu sisteme Continental produse la noi - în cadrul unor teste de viteză și îndemânare desfășurate pe circuitul Titi Aur.

Testele de pe circuitul de la Crevedia au început cu noul Z4 M40i. 340 de cai-putere proveniți dintr-un motor de 3 litri, o bijuterie cu tehnlogie M Performance TwinPower Turbo, turbocompresor TwinScroll, injecție High Precision Direct Injection, valve variabile și enumerarea ar putea continua. O piesă de inginerie auto, ascunsă sub capota unui roadster de o frumusețe răpitoare, colorat într-un gri frozen mat care te duce cu gândul la un amăsar pursânge ce nechează nervos înainte de marea cursă. Scopul lui este unul singur - să se dezlănțuie pe un circuit care cuprinde șicane, ace de păr, linii drepte și viraje largi. Ziaristul, deghizat pentru o zi în pilot, trebuie să scoată cât mai mult din cei 340 de cai. N-a mai contat nici câtă benzină consumă bestia, nici cât de mult se tocesc frânele, nici cât țin gumele speciale puse la bătaie de Continental. Totul a fost să scoți cât mai mult din mașină. Prima cursă am făcut-o în calitate de copilot, cu Radu David la volan, pentru a face o recunoaștere a circuitului. Apoi am luat contact direct cu bolidul și cu valurile de adrenalină, o anomalie pentru o zi de luni dimineața. Și m-am dat de vreo zece ori. A părut că totul s-a petrecut într-o clipă. Prima dată am abordat precaut virajele, după indicațiile lui Radu. Apoi, din ce în ce mai inundat de adrenalină, întorcând volanul, înfigându-mă în frână, apăsând cu sete accelerația și, lăsându-mă purtat de forțele centrifuge și centripete, m-am făcut una cu scaunul sport și m-am ales cu o febră musculară la piciorul stâng, proptit în podeaua lui Z4. Atunci când duci mașina de 1,5 tone la limită, toate sistemele care merită cei 73.000 de euro lucrează pentru ca bolidul să urmeze în siguranță cursa așa cum o vrei tu. Vezi cum te repezi dezlănțuit către o margine a circuitului, ca apoi să frânezi violent și să schimbi direcția pentru a accelera atunci când roțile sunt drepte, pentru că abia atunci pui în valoare întregul potențial al cuplului de 500 Nm. Întreaga putere împinge mașina de pe puntea spate, unde este dirijată de cutia automată cu opt rapoarte printr-un diferenţial M Sport controlat electronic. După un ultim viraj larg, urmează linia dreaptă. Acolo poți apăsa pedala în voie pentru a simți întreaga forță G de care e capabil Z4 M40i. Cei 340 de cai duc Z4 la 100 de km/h în doar 4,6 secunde și sunt struniți electronic la 250 de km/h. Pe linia dreaptă, eu am ajuns la 160 de km/h probabil în 7-8 secunde, după care a venit momentul să testez frânele proiectate de divizia M a BMW. Forța de frecare este atât de puternică, încât după un circuit de zece tururi, frânele trebuie lăsate libere pentru că riscă să se lipească de discuri.

Plăcere sub cerul liber

Z4 este o sportivă coupe decapotabilă din segmentul premium a cărei istorie începe în 1989. În ciuda faptului că are o lungime de 4,32 metri, Z4 se comportă ca și cum ar fi un roadster scurt. Structura caroseriei şi suporturile şasiului au o rigiditate foarte mare, în timp ce noul design al punţilor faţă şi spate conferă maşinii o tentă mult mai sportivă şi, în acelaşi timp, cresc semnificativ nivelul de confort. Poziţionarea centrală pe lungime a scaunelor celor doi ocupanţi, centrul de greutate coborât, masa redusă şi distribuţia ideală 50:50 a maselor reprezintă factori care determină un dinamism crescut. Garda la sol este de doar 11,4 centimetri. Direcţia Sport este variabilă, cu o rată de demultiplicare variabilă, în funcţie de unghiul volanului, dar şi servoasistare variabilă, în funcţie de viteză, iar suspensia M Sport este adaptivă. Cockpitul e orientat către conducător. Detaliile sunt electroplacate, iar conducătorul şi pasagerul au scaune sport specifice modelului, cu tetiere integrate. Paravanul poate fi plasat la acelaşi nivel între roll-barurile fixe, iar spaţiul de depozitare din spatele scaunelor, suporturile pentru pahare de sub capacul cotierei central adaugă alte caracteristici practice. Capacitatea portbagajului este de 281 litri, indiferent dacă soft-topul este deschis sau închis. Soft-topul e acţionat electric şi poate fi deschis sau închis în zece secunde, la viteze de până la 50 km/h, adică inclusiv pentru momentele în care te prinde ploaia pe autostradă și nu ai unde să oprești.

Jaloane cu spatele

Proba de îndemânare a presupus supunerea noii Serii 3 de la BMW la teste extreme care au cuprins jaloane, șicane și frânare la punct fix. Totul contra cronometru. Regina testului pentru noul BMW Seria 3 a fost sistemul Reversing Assistant, care face parte și din pleiada de asistenți de pe Z4. Reversing Assistant este un sistem pe cât de spectaculos, pe atât de necesar în situații dificile. Cine nu a avut vreodată probleme la mersul cu spatele, atât la parcare, cât mai ales la un parcurs mai lung. Inginerii BMW s-au gândit că 50 de metri sunt suficienți, aceasta fiind limita maximă impusă de Codul Rutier. Așa că au gândit un sistem bazat de camere, laseri, radare și senzori care să ducă mașina cu spatele exact pe trasa pe care a parcurs-o automobilul pe ultimii 50 de metri cu fața sub controlul șoferului. Altfel cum ai putea să faci jaloane cu spatele sau să trasezi un cerc perfect după care să ieși din el fără a lovi ceva? E drept că poți executa astfel de manevre, cu multă prudență, cu ajutorul senzorilor montați pe perimetrul mașinii și a camerelor video cu indicator de coliziune. Fără astfel de asistenți, ar fi aproape imposibil. Chiar și cu toți acești asistenți, te trec toate sudorile până reușești s-o scoți la capăt, cu tot cu un antrenament la bază. Dar să ne închipuim că la volan se află un șofer începător sau o șoferiță care vrea să folosească oglinda retrovizoare pentru a-și aranja o șuviță rebelă. Partea interesantă este că mașina se ocupă în totalite de procedură. Tot ce trebuie să facă șoferul este să apese pe un buton și să se lase în voia computerului, a senzorilor și a miilor de linii de cod scrise scrise de IT-iști, unii dintre ei chiar români. Automobilul se ocupă singur de mișcarea volanului, de frână și de accelerație. Viteza maximă de deplasare cu spatele este de 36 de km/h, iar înainte de a termina cursa, Reversing Assistant îl avertizează pe șofer că este momentul să preia frâiele mașinii, mai ales frâna. În situația de zi cu zi, un astfel de asistent ne ajută să ieșim dintr-un spațiu foarte îngust în care am intrat și nu putem întoarce, dintr-un loc de parcare foarte dificil, sau să executăm manevre la care nici nu ne-am fi gândit. Despre cum se mișcă noul BMW Seria 3 voi avea ocazia să vorbesc mai pe larg în urma unui test drive mai lung.

Made in Romania

Continental este recunoscută îndeobște pentru anvelopele premium. Însă, dincolo de celebrele gume, concernul german face o groază de multe alte lucruri. Cum ar fi componente pentru BMW, care sunt proiectate și construite special pentru Z4 și Seria 3. Multe dintre ele purtând chiar eticheta Made in Romania. Continental este cel mai mare angajator privat din România, cu peste 20.000 de persoane. Peste 6.500 dintre aceștia sunt ingineri și tehnicieni care sunt specializați în industria auto și își desfășoară activitatea în cele cinci divizii integrate ale concernului german prezente la noi în cadrul a șapte unităţi de producţie și patru centre de inginerie în Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Brașov şi Iaşi. Continental a investit din 1999 până în 2018 peste 1,6 miliarde de euro în activitățile pe care le desfășoară pe teritoriul României. Senzorii, modulele, camere de înaltă definiție, programele pentru computerele dedicate, toate acestea sunt dezvoltate cu ajutorul specialiștilor români și fac parte din sistemele care integrează automobilul către următorul obiectiv, cel al mașinii autonome. Există, de asemenea, divizii care se ocupă de tehnologiile de siguranță activă și pasivă sau de dinamica unui vehicul, pe care am avut ocazia să le încercăm pe circuitul de curse. Nu în ultimul rând, am aflat că există o divizie la Continental care proiectează și produce tălpi pentru Adidas, o legătură peste timp cu celebrul căluț de pe marca firmei. Pentru că așa a început Cotinental acum 146 de ani, cu încălţăminte, dar nu pentru oameni, ci pentru cai.

CIFRE

- 4,6 secunde, sprintul lui Z4 M40i până la sută.

- 36 km/h viteza maximă a asistentului de mers înapoi.

- 20.000 de angajați Continental în România.