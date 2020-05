Cum scapi de COVID-ul din mașină

Automobilul personal este calea cea mai sigură de deplasare în vreme de izolare. În curând, restricțiile vor fi mai relaxate, dar călătoriile de plăcere la munte sau la mare rămân încă prohibite. Pentru ca o deplasare cu mașina să se facă în condiții de siguranță, mai ales dacă în habitaclu au fost mai multe persoane sau autoturismul a fost folosit de către altcineva - fie chiar și de un membru al familiei care a părăsit domiciliul pentru anumite treburi - sunt necesari de urmat câțiva pași pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus. Cum se face această operațiune și ce produse sunt permise aflați în cele ce urmează.

Un automobil poate fi privit ca o unitate mobilă de izolare ce vă permite să reduceți la minimum contactul cu alții în călătoriile necesare, precum cele pentru a face cumpărăturile de alimente, medicamente sau alte bunuri de primă necesitate, călătoriile cu mașina nu sunt totuși lipsite de riscuri. ”Varianta ideală este să nu mergeți niciunde. Dacă trebuie totuși să mergeți undeva, mergeți singur. Nu călătoriți în mașină cu altcineva. Dacă totuși trebuie să mergeți însoțit, asigurați-vă că respectiva persoană nu prezintă simptome acute de afecțiune respiratorie. Folosiți o mască de protecție avansată sau măcar o mască medicală. Asigurați-vă că aveți datele de contact ale tuturor celorlalți pasageri, pentru a-i putea contacta în cazul în care aflați că sunteți infectat”, explică Jana Parmová, medic-șef la Skoda. “Dezinfectați toate suprafețele pe care le atingeți, înainte și după călătorie, mai ales dacă folosiți mașina în comun cu alte persoane sau dacă ați transportat pe cineva cu mașina”, adaugă doctorul producătorului de mașini. Elementele expuse în genere la noul coronavirus care pot transforma în puncte de transmitere sunt: volanul, maneta schimbătorului de viteze, levierul frânei de mână, mânerele ușilor, butoanele sistemelor radio și de infotainment, manetele pentru semnalizare, ștergătoarele de parbriz, cruise controlul, cotierele, butoanele și levierele pentru ajustarea poziției scaunelor, ramele ușilor și mânerele de la exterior și mânerul portbagajului. Aceste aspecte sunt și mai importante pentru șoferii de taxi și alți șoferi care transportă pasageri.

Cu ce dezinfectăm

Soluțiile cu minimum 70% alcool sunt eficiente împotriva noului coronavirus. La fel de eficient este și alcoolul izopropilic. Acesta are marele avantaj că nu va afecta principalele suprafețe din mașină. E drept, un litru de alcool izopropilic e ceva mai scump, costă în jur de 60 de lei litrul, dar are multiple întrebuințări. Producătorii de automobile și dealerii îl folosesc pentru a dezinfecta componentele mașinii. Consumer Reports spune că puteți folosi alcool medicinal și pentru a șterge tapițeria scaunelor și alte suprafețe moi din automobil, doar să aveți grijă să nu le îmbibați prea tare. Alcoolul medicinal nu ar trebui să deterioreze tapițeria din piele și nici pe cea din imitație de piele, dar curățarea intensă și excesivă cu alcool poate decolora materialul. Cu alte cuvinte, nu frecați prea tare scaunele și celelalte suprafețe din piele. După curățare, suprafețele din piele ar trebui tratate cu produse de protejare a pielii. Nu folosiți niciodată apă oxigenată (perhidrol), deoarece este foarte probabil ca această substanță să deterioreze suprafețele automobilului. Consumer Reports recomandă să nu folosiți substanțe de curățare be bază de amoniu pe ecranele tactile ale mașinii. Lavetele din microfibră sunt ideale pentru curățarea tuturor suprafețelor și pentru toate metodele de curățare.

Curățarea aerului condiționat

După curățare, habitaclul trebuie aerisit bine pentru ca vaporii de alcool să dispară. Un alt element ce trebuie curățat este instalația de aer condiționat. Filtrul de polen al mașinii nu poate reține particula de COVID, iar aceasta poate fi împrăștiată în habitaclu. Aceasta nu înseamnă că trebuie să vă duceți mașina la service, acum nefiind deloc momentul potrivit pentru așa ceva. Dar puteți cumpăra (on-line, de exemplu, sau de la benzinării) spray-uri specializate pentru curățarea sistemului de aer condiționat al mașinii și a sistemului de ventilare. Deși acestea nu sunt la fel de eficiente ca o curățare profesionistă, pot ajuta totuși la reducerea riscului: spray-ul dezinfectant probabil că nu va elimina coronavirusul, dar un sistem de încălzire și de aer condiționat mai curat înseamnă reducerea riscului de atașare a virusului în aceste sisteme. Dacă efectuați deplasare alături de alte persoane purtați mască, de preferință de la FFP2 în sus, pentru că spațiul din habitaclu este limitat. De remarcat că unele truse medicale pot conține o astfel de mască pentru că ea este obligatorie în anumite state europene.

Cum alimentăm

Pentru că pandemia este de durată, în cazul în care folosiți mașina pentru cumpărături și deplasări la locul de muncă este foarte probabil că, mai devreme sau mai târziu, veți fi nevoit să alimentați. Nu uitați să fiți foarte atent cu igiena la stațiile de alimentare. Reduceți la minimum contactul cu angajații. Alegeți o stație cu self-service, dacă puteți. După ce ați alimentat mașina, spălați-vă imediat mâinile sau măcar dezinfectați-le cu o soluție de dezinfectare a mâinilor. Trebuie să aveți suficientă soluție în mașina dumneavoastră. În mod ideal veți folosi apoi una dintre metodele moderne de plată pentru combustibilul alimentat: plata în sistem contactless cu cardul sau cu telefonul mobil, de exemplu. Anumite stații de alimentare vă permit poate chiar să plătiți contactless direct la pompă, astfel încât să nu fiți nevoit să intrați în magazin. Un alt aspect care vă poate ajuta să reduceți cât mai mult riscul este să umpleți complet rezervorul, astfel încât să nu fiți nevoit să mergeți foarte des la stațiile de alimentare.

Problema cu service-ul

O problemă poate apărare în cazul în care trebuie să faceți ITP, revizii care, dacă sunt sărite, pot atrage pierderea garanției sau reparații la mașină. Tot mai mulți producători au început să ofere servicii care presupun ridicarea automobilului din parcare, transportul cu platforma până la service și returnarea din locul ridicării. Doar că astfel de servicii sunt costisitoare pentru că la factura obișnuită, și așa destul de usturătoare pentru prestațiile la reprezentanță, se mai adaugă câteva sute de lei. Dacă preferați o variantă self-service, mai ales în situația unui automobil care nu sare de câteva mii de euro, este bine să lăsați mașina în grija mecanicului, să staționați cât mai puțin în locație. Și nu uitați la preluarea mașinii să urmați cu strictețe pașii descriși mai sus pentru igienizarea habitaclului.

AVANTAJE/DEZAVANTAJE

Sfaturi de călătorie



1. Dacă trebuie să plecați cu mașina, călătoriți singur.

2. Dacă nu puteți merge singur, protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți pasageri cu măști de protecție sau măcar măști medicale. Asigurați-vă că aveți datele de contact ale tuturor celorlalți pasageri.

3. Dezinfectați-vă bine mașina. Concentrați-vă asupra locurilor pe care le atingeți cel mai des. Nu uitați să vă spălați pe mâini.

4. Folosiți materiale de protecție: măști medicale și măști de protecție. Este posibil să găsiți o mască medicală și în trusa de prim ajutor.

5. Alimentați în siguranță. Folosiți metode de plată contactless și aplicații mobile, ori de câte ori e posibil.