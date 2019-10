Cum se comportă la limită cel mai capabil Jeep

Jeep este o legendă a off-roadului. Această marcă a dat denumirea generică a unei întregi categorii de mașini. Originalul inventat în 1941 pentru a susține eforul de război al SUA a evoluat până la un automobil capabil să abordeze obstacole extreme, și nu preparat special pentru evenimente de off-road, ci în varianta standard. Am testat pe circuitul de off-road TCS de la Ciolpani mărcile produse la acest moment de Jeep - Compass, Grand Cherokee, Renegade și Wrangler.

Pante de peste 30 de grade înclinare, vârfuri care au pus la încercare scuturile mașinilor, vaduri de apă de peste trei sferturi de metru, nisip afânat care acopereau talonul unei roți sau înclinări de 40 de grade au fost probele pe care Jeepurile aduse de Autoitalia pentru teste au trebuit să le treacă pentru a-și dovedi capabilitățile în off-road. Pentru că, de ce ai vrea să-ți cumperi o legendă a acestui tip de aventură auto dacă nu să ieși de pe șosea să te aventurezi acolo unde nu prea mulți poți ajunge. Jeep oferă de la un punct de plecare exprimat prin Compass sau Renegade, până la extrema Wrangler. Trebuie subliniat că testele au fost făcute nu cu anvelope speciale pentru off-road, ci cu gume de șosea pentru vară sau all-season. Și nu e mai puțin adevărat că în anvelope stă o mare parte din dovada pe care ți-o poate oferi un astfel de vehicul. Cu alte cuvinte, am avut de-a face cu limita de jos a ceea ce ar putea să facă. Pentru că atunci când ne-am blocat a intrat în funcțiune un Jeep de generație mai veche special preparat pentru aventură off-road cu roți de 30 de inchi. Am intrat pe circuitul special amenajat pentru off-road asistând de pe bancheta din spate cum un coleg din presa auto - secondat de un cunoscător al terenului și al mașinii, membru al clubului Wrangler - urcă și coboară pe pantele abrupte acoperite cu nori sau pietre, cum înclină mașina la unghiuri care m-a făcut să mă prind serios de mânerul de deasupra portierei. La volan experiența s-a schimbat. Atunci când șoferul simte motorul și este stăpân pe direcție siguranața e mai mare. Ce-i drept am avut în minte faptul că noul Jeep Wrangler a obținut o singură stea la testele EuroNCAP, dar nu pentru siguranța pe care o oferă în off-road, depunctarea făcând-se pentru că după noile reglementări introduse de organizația europeană sunt foarte importante siguranța pietonilor și sistemele de prevenire a accidentelor. Testul desfășurat pe TCS a avut însă scopul de a dovedi ce poate noua tehnologie folosită de Jeep.

Arsenalul 4x4

Jeep Wrangler are acum două sisteme de tracțiune Command-Trac, pe modelele Sport și Sahara și Rock-Trac, pe Rubicon. Ambele sisteme dispun de o cutie nouă de transfer full-time Selec-Trac cu două rapoarte pentru o monitorizare și o gestionare permanentă a cuplului trimis către roțile din față și spate. Sistemul funcționează în patru moduri de operare. În 2H merge o singură punte motoare High, fără amplificarea cuplului la reductor. Opțiunea 4H Auto oferă o tracțiune integrală permanentă la cerere High. În 4H Part-Time tracțiunea integrală este nepermanentă, tot fără amplificarea cuplului la reductor. Amplificarea cuplului la reductor apare atunci când optăm pentru 4L, tracțiune integrală Low. Tehnologia shift-on-the-fly permite schimbarea între modurile 2WD și 4WD High la viteze pe până la 72 km/h. Command-Trac funcționează în modul 2WD și transferă 100% către puntea spate, dar, prin cuplarea levierului dedicat în poziția 4WD High, șoferul poate trece în modul 4x4 special gândit pentru a reacționa la nisip, noroi, zăpadă sau gheață fără pierderea aderenței. Pentru traseele off-road grele, există modul 4WD Low cu raport de demultiplicare de 2,72:1 care asigură amplificarea cuplului motor. Diferențialul spate Trac-Lok cu alunecare limitată oferă extra cuplu și aderență în situațiile limită. Wrangler Rubicon are în panoplie sistemul 4x4 Rock-Trac. Acesta este dotat cu o cutie de transfer cu raport de demultiplicare de 4:1, punți solide față-spate Dana 44 și diferențiale blocabile electric Tru-Lok față-spate. Rubicon oferă o mai bună capacitate de articulare și o cursă mai generoasă a suspensiei cu ajutorul barei stabilizatoare cu deconectare electronică care la nevoie se poate deconecta pe puntea din față pentru o cursă mai bună a roților la traversarea celor mai dure trasee off-road. Cu privire la limitările tehnice, unghiul de atac este de 36,4 grade pentru versiunea Rubicon cu două uși, unghiul de rampă ajunge la 25,8 grade, cel de degajare la 30,8 grade, iar garda la sol depășește 25 cm. Vadul maxim de apă pe care îl poate trece noul Wrangler ajunge la 76 de cm. Capacitatea de tractarea este de 2,5 tone pentru modelul în patru uși, în vreme ce pentru cel în două uși este de 1,5 tone. Configurația body-on-frame a noului Wrangler oferă suspensie de tip multi-link cu cinci brațe de prindere. Masa totală a fost redusă prin utilizarea unor materiale ușoare, precum aluminiul pentru uși, balamale, bosaje și cadrul parbrizului sau magneziul - pentru portiera spate cu deschidere laterală. Rezervorul, cutia de transfer și baia de ulei a cutie de viteze automate dispun de patru scuturi protectoare și bare de protecție. Pentru protecția în off-road în mod special, Rubicon oferă un sistem de protecție construit din bare tubulare din oțel pentru protecția caroseriei.

Două motoare noi

Pe scurtul traseu am testat și cele două noi motoare pe care le-a primit Wrangler. MultiJet II turbodiesel de 2,2 litri livrează 200 CP la 3.500 rpm și 450 Nm la 2.000 rpm. Propulsorul este suficient de puternic pentru a abord pante abrupte fără cea mai mică emoție. Despre consum, datele sunt irelevante într-un test în off-road, astfel ca nu are rost să le înșir. Noile materiale folosite sunt mai ușoare astfel că este de aștepat ca mașina să consume mai puțin decât varianta anterioară. În plus, avem de-a face cu o nouă tansmisie automată în opt rapoarte și un sistem start-stop. Emisiile sunt reglate printr-un nou sistem EGR de tip multiway cu răcire. Aerul este răcit printr-un sistem de răcire cu apă pentru a reduce emisiile și a îmbunătăți răspunsul motorului. Motorul pe benzină este un turbo de doi litri capabil de 272 CP la 5.250 rpm și 400 Nm la 3.000 rpm și el cuplat la transmisia automată cu opt rapoarte. Ca o premieră pentru acest nou propulsor pe benzină, construcția include două axe cu came și un sistem răcit de recirculare a gazelor.

Design clasic

Wrangler păstrează la nivel de design elementele care l-au consacrat: farurile rotunde, bosajele trapezoidale ale roților până la cârligele de amarare lăsate la vedere, parbrizul pliabil, sistem de protecție Sport Bar, portierele detașabile și plafon - hard top sau soft top. Parbrizul este înclinat la un unghi optim de asemenea pentru o aerodinamică îmbunătățită și dispune de patru bolțuri de fixare în partea de sus a ramei ce permit plierea cu ușurință a parbrizului. Noua bară structurală pe care se sprijină rama superioară a parbrizului unește acum montanții A și rămâne în poziție fixă chiar și atunci când parbrizul este pliat. Noile portiere sunt confecționate din aluminiu ultra-rezistent și sunt prevăzute cu chingi compatibile cu trusa de scule Torx care permite detașarea rapidă a ușilor. Posibilitățile de detașare a plafonului fac relativ ușor de transformat un Wrangler într-un SUV cabrio. Noul plafon Sky One-Touch este acționat electric și este completat de alte două soluții de capotare: Zipperless Premium Sunrider, un sistem ce include un plafon textil, și Freedom Top, o soluție ce are la bază un plafon solid format din trei panouri detașabile. Inconvenientul major este iarna, când temperatura scade. „Folosesc niște panouri speciale pe care le pun peste plafon”, mi-a spus un posesor de Wrangler soluția pe care a găsit-o pentru vremea rece.

Mai mult confort

Interiorul păstrează stilul caracteristic al mărcii, dar adaptat nevoilor acutale de confort și legătură cu telefonul mobil și internetul. Consola centrală este inspirată de modelele precedente, dar cu un nou design. Instrumentarul de bord este îmbrăcat în piele. Pe tunelul median sunt amplasate levierul cutiei de viteze, cel al cutie de transfer și frâna de mână. Ca noutate, apare un buton de pornire/oprire a motorului înconjurat de un element decorativ rezistent la apă. Instrumentarul de bord se bazeză pe un display de 3,5 inch sau 7 inch și poate fi configurat în peste 100 de moduri. Consola centrală integrează în standard un display tactil care poate ajunge la 8,4, compatibil cu Android Auto și Apple CarPlay. Torpedoul este acum capitonat și poate fi încuiat pentru a proteja obiecte de valoare atunci când plafonul este demontat. Un spațiu de depozitare amplasat sub nivelul podelei în spatele banchetei oferă o soluție de stocare ferită de priviri pentru obiecte de mici dimensiuni. Printre cele 60 de sisteme de siguranță folosite pe Wrangler se numără: Avertizarea pentru unghiul mort, Detectarea obstacolelor din lateral și spate, cameră pentru marșarier, sistem electronic de control al stabilității, asistență la frânare. Prețul noului Wrangler pleacă de la 50.159 euro cu TVA și ajune la 60.274 de euro cu TVA.

- 2.000 de bari, presiunea în sistem de injecție al noului motor diesel

- 84 de centimetri, diametrul anvelopei care poate fi montată pe Wrangler

- 60 de sisteme de siguranță

Avantaje

- un 4x4 veritabil

- motoare puternice

- se poate decapota

Dezavantaje

- prețul cu opționale pentru varianta de top

- izolarea termică pe timp de iarnă

- doar două motorizări