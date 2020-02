Cum se mișcă cel mai exclusivist BMW

The 8 poate să atingă suta în 3,2 secunde. O piesă de inginerie germană semnată de BMW care ajunge la 290 km/h. O mașină care oferă un confort deosebit, pentru că are peste 5 metri lungime, dar se mișcă pe curbe strânse precum un minicar. Un automobil care nu are cum să treacă neobservat în trafic, pentru că formele lui sunt ieșite chiar și din tiparele conservatoare ale bavarezilor. The 8 are totuși un preț care îl face să se adreseze unui cerc destul de restrâns de clienți, cei care sunt dispuși să plătească pe o limuzină sportivă 100.000 de euro, fără a mai pune la socoteală opționalele de câteva zeci de mii de euro. Am testat timp de șase zile un 840d, singura motorizare diesel a Seriei 8, regretând că nu am bani pentru a lega o prietenie pe viață.

Seria 8 este o noutate pe șosele. De fapt, a doua încercare a BMW de a impune pe piață un coupe sportiv de mari dimensiuni, în varianta Grand Coupe sau Cabrio. Seria 8 a mai existat acum 30 de ani. Producția a durat 9 ani, timp în care au fost construite la uzinele din Dingolfing 30.621 de exemplare. A fost un Grand Tourer Coupe cu motoare V8 și V12 de 4 și 5 litri care au ajuns la o putere maximă de 381 de cai și care au atins în varianta de top, CSi, suta în 5,9 secunde. Prețul de bază pleacă de la 136.000 de dolari raportat la puterea de cumpărare de acum. După 29 de ani de la prima versiune, BMW lansează din nou provocarea Seria 8 în plină epocă expansionistă a mașinilor electrice. Atunci când lumea aproape că tinde să treacă la religia ecologistă și-o privește pe Greta ca pe un apostol, BMW are curajul de a propune un model luxuriant, puternic și exclusivist, pe care îl prezintă ca pe o panoplie a întregului arsenal tehnologic pe care îl posedă la această oră. Atunci când intri în contact cu Seria 8 realizezi că te afli în fața unei mașini la care unul dintre cei mai titrați producători de mașini de lux nu a făcut niciun rabat. O limuzină de peste cinci metri, cu alură supersportivă, un grand coupe frumos. Prima dată te impresionează gabaritul mașinii, pentru că cei cinci metri sunt proporționați cu o lățime de doi metri și o înălțime care ajunge la doar 1,4 metri. Alura supersportivă este completată de elementele de aerodinamică prezente din abundență pe noua Serie 8. Grila mare, specifică BMW, este un sistem automat de admisie a aerului, care urmărește nevoia de răcire a motorului. Ea se deschide la viteze mari sau atunci când sarcina e crescută. Spoilerul este Sport M și are rolul de a reduce rezistența la frecarea cu aerul prin dirijarea fluxului către exteriorul roților. În partea din spate, există un difuzor care are rolul de a ține mașina pe șosea în special la viteze mari și în combinație cu spoilerul sculptat în haion exercită o forță de apăsare pe puntea spate. Evacuările simetrice și de mari dimensiuni sunt un detaliu exclusiv pentru Seria 8 și scot în evidență forța motorizărilor. Blocurile optice integrează faruri cu laser, care în cazul fazei lungi bat până la 600 de metri, cu o intensitate luminoasă dublă față de cea a unui far convențional.

Rapid și precis

Atunci când te gândești la un BMW, primul lucru pe care vrei să-l afli despre el este cum se comportă la drum. Pentru că BMW este sinonim cu dinamicitatea, înainte de a exprima luxul. Am testat cea mai „potolită” variantă a Seriei 8. Unicul motor diesel de 3 litri și 320 de cai putere care echipează această serie. Mai există un motor de 3 litri turbo pe benzină, care ajunge la 340 de cai putere și unul de 4,4 litri care ajunge la 530 de litri, precum și versiunea M a celui mai mare motor pe benzină din care sunt scoși nu mai puțin de 625 de cai putere. Dar dieselul, deși nu atât de nervos ca benzina, are două avantaje: un consum mai mic și un cuplu impresionant care ajunge la un maxim de 680 Nm. Șoferul are la dispoziție astfel o mașină de două tone, lungă de cinci metri, care dispune de o tracțiune integrală și-o face capabilă să răspundă la orice fel de provocare. Atât cât garda la sol de 12,1 cm i-o permite. Pentru ca totuși să nu fie distrus accidental la prima bordură, spoilerul este echipat cu senzori de proximitate, completați de imagini de pe sistemul de camere 360 de grade în care sunt indicate și potențialele puncte de impact. Imediat sub spoiler este montată o bandă cauciucată care are rolul de a-l atenționa pe șofer că se află sub limita impusă de gardă. La prima apăsare de buton, motorul se supraturează ușor cu un zgomot gutural de întâmpinare. Este impresionantă poziția foarte joasă de condus, sportivă, dar și comoditatea cu care te așezi rapid într-un fotoliu atât de atipic. Pentru o intrare cât mai comodă, volanul se ridică automat la oprire și se reașază pe poziție la pornire. Șoferul are la dispoziție un head-up display cu laser - cel mai mare la această oră pe piață - care își schimbă grafica în funcție de setarea de condus aleasă - Sport, Confort, EcoPro sau Adaptativ. În spatele volanului există două padele care pot fi folosite pentru pilotajul manual, deși cutia automată în șapte trepte își poate face treaba foarte bine. Evident, cea mai impresionantă stare este cea Sport. Iar aici șoferul poate alege între Super, Standard sau Individual. La fiecare dintre setările de condus se schimbă modul în care reacționează suspensia, direcția, motorul, cursa accelerației, dar și sunetul de la evacuare. Așa se face că în modul Sport în habitaclu se aude un zgomot specific mașinilor supersport. Accelerația bruscă îți produce un gol în stomac și îți presează coloana în fotoliul moale din piele. Până la sută ajungi în cinci secunde și simți cum totul se întărește pe BMW-ul tău. Apoi te impresionează modul în care negociază virajele, pentru că pe lângă tracțiunea integrală există un sistem care mișcă roțile din spate în compensație cu cele din față și simți cum spatele mașinii devine mult mai scurt. Frânele sunt și ele speciale. Discurile gigantice și etrierele M de mari dimensiuni fac parte din designul sportiv și străbat vizual prin jantele de aliaj de 20 de inchi. Eficiența se poate intui și din prețul lor, pentru că ajung să coste cât o mașinuță, ceva peste 9.000 de euro. BMW 840d este capabil să atingă suta în 5,2 secunde și este limitat la o viteză maximă de 250 km/h. Consum înregistrat de mine după un traseu de 450 km în regim de autostradă, serpentine, trafic urban și extraurban a fost de 8,7 litri/100 km la o viteză medie de 78 km/h.

Conduce singură

Seria 8 este pregătit pentru era autonomiei, pentru că dispune de un cruise control adaptativ și de un asistent pentru șofer capabil să păstreze mașina pe centrul benzii de rulare. Este nevoie ca mașina să fie setată pe sistemul confort și să fie acționate cele două butoane din stânga volanului. Sistemul este capabil să funcționeze până la 210 km/h și prin intermediul unei pictograme și al unor leduri montate pe volan, poate să comunice cu șoferul atenționându-l când este cazul să preia frâiele. Altfel, sistemul este capabil să păstreze traiectoria pe curbe care depășesc 60 de grade și în cazurile în care marcajele de pe șosea sunt mai puțin vizibile. Senzorii și camerele video de pe mașină scanează nu doar marcaje, ci și obiectele și mașinile aflate în preajma lui The 8, ghidând sistemul după mișcările acestora. Pentru parcare există un asistent care este capabil nu doar să ofere o imagine 360 de grade a mașinii, dar să dea singur și cu spatele la o viteză maximă de 35 km/h și o distanță de maximum 50 de metri pe ultimul traseu parcurs.

Sunet și culoare

BMW a pus mult accent la noua Serie 8 pe interiorul luxuriant oferit clientului. Spațiile sunt de top, pentru că ampatamentul depășește trei metri. Asta dă posibilitate celor doi pasageri din spate să se simtă ca în limuzina Seria 7. Au la dispoziție încălzire în fotolii, porturi pentru încărcarea telefoanelor și climă cu reglaj propriu. Există și posibilitate de a transporta un al cincilea călător, dar pentru distanțe scurte și cumva încălecând consola centrală a părții din spate. Mai bine nu. Șoferul are la dispoziție un bord care se lăfăie pe 12.3 inchi de display integral digital. Tableta centrală este de 10,3 inchi și are pe lângă o multitudine de funcții și o viteză foarte mare de răspuns. Senzațional este sistemul de sunet. Costă circa 5.600 de euro ca opțional, dar este proiectat și realizat de Bowers & Wilkins, are 16 incinte acustice din care cele pentru sunete medii cu membrană de kevlar și cele pentru înalte cu membrane de diamant, iar amplificatorul este pe 10 canale special setate pentru interiorul Seriei 8. Sistemul multimedia poate fi comandat și prin gesturi. Există inserții de carbon, inclusiv la nivelul plafonului panoramic în două volume, cel din față fiind o trapă electrică, iar cel din spate aflându-se la dispoziția pasagerilor de acolo. Caracterul luxuriant este accentuat de inserțiile de cristal pe pe schimbătorul de viteze, butonul de iDrive sau cel de pornire. Există și valet personal care este capabil să învețe din interacțiunea cu șoferul și poate să-l degreveze pe conducător de sarcini simple cum ar fi căutarea unui restaurant, a unei cazări, parcări sau informații pe care le poți afla nagivând pe Google.

Seria 8 Gran Coupe este o mașină dotată cu inteligență artificială, capabilă să conducă singură și să discute cu șoferul

Dezavantaje

- prețul cu opționale

- vizibilitatea în dreptul montantului A

- are 4 locuri

Avantaje

- sportivă

- confortabilă

- design exclusivist

CIFRE

- 680 Nm, cuplul lui 840d

- 5,2 secunde până la sută

- 440 litri, mărime portbagajului