Cum se mișcă cel mai longeviv Hyundai

Elantra este cea mai longevivă marcă din portofoliul Hyundai. Constructorul sud-coreean comercializează berlina sub această denumire de 30 de ani, timp în care a fost vândută în peste 10 milioane de exemplare. Vorbim despre o mașină care aduce dotări premium pe un segment de preț foarte accesibil, accentul punându-se pe obținerea unui raport cât mai bun calitate/preț. Am testat trei zile varianta facelift 2019, care în acest an va cunoaște, din nou, mici îmbunătățiri.

Elantra se identifică, practic, cu Hyundai printre fanii mărcii. Mașina care odinioară era văzută ca un low-cost a reușit să se ridice până la un nivel de confort și de dotări care o face să nu fie cu nimic mai prejos decât automobile cu 10.000 de euro mai scumpe. Cea de-a șasea generație renunță puțin la liniile sculptate și limbajul fluid, adoptând pentru berlina în trei volume un aspect de coupe, dar în cinci uși. În partea frontală apar schimbări la capotă, spoiler, grilă și forma farurilor. Elantra de are o lungime apreciabilă, de 4,62 metri, și un ampatament care ajunge la 2,7 metri, demn de mașini din clasa premium. Asta se traduce la interior printr-un spațiu foarte generos pentru picioarele pasagerilor din spate, care au la dispoziție și o priză de aer condiționat. Lungimea mare face ca portbagajul să ajungă la o capacitate de 458 de litri, în condițiile în care Hyundai oferă în standard roată de rezervă de dimensiuni normale, o raritate în ziua de azi.

Interior spațios

Interiorul este un punct forte al mașinii. Am avut parte de o combinație de culori care a inclus o tapițerie bej, care accentuează spațiul din habitaclu și îi dă o tentă de mașină scumpă. Interiorul este bine lucrat, iar materialele nu sunt din cele mai ieftine, cum ar fi de așteptat la un automobil care pune mare accent pe prețul de vânzare. Din contră, există ceva plastice cauciucate moi, care vor ști să treacă proba timpului și să preia din scârțâielile care vor apărea. Instrumentarul de bord poartă numele de Supervision și este proiectat pe ecran color TFT LCD de 3,5 inchi, care afișează o mulțime de date. Ergonomia consolei centrale a fost îmbunătățită în comparație cu versiunea anterioară, au fost repoziționate comenzile sistemului audio, ale climatizării și gurile de ventilație. Sistemul infotainment ajunge până la 7 inchi și este combatibil cu Android Auto și Apple CarPlay. Elantra nu este oferită în prea multe variante de echipare, dar cea de bază include, printre altele: senzor pentru aprinderea automată a farurilor, comenzi audio pe volan, sistem audio cu ecran tactil și conexiune Bluetooth. Sistemul audio mi s-a părut incredibil de bun, pe măsura boxelor oferite de Infinity. Legătura cu telefonul se face ușor, dar pentru siguranță, operațiunea de împerechere presupune staționarea mașinii și punerea levierului în poziția de parcare. Lungimea mașinii ar putea fi o problemă pentru parcarea în locurile mai puțin accesibile, în acest caz, este de ajutor camera video, care vine adițional cu senzori audio. Pentru pasagerii din spate există scune încălzite, în vreme ce șoferul are la dispoziție un buton care îi încălzește și volanul, o adevărată binecuvântare în zilele geroase.

Motorul

Hyundai oferă pentru Elantra un singur motor. Acesta este pe benzină, aspirat, de 128 de cai putere și cuplu de 155 Nm. A mai existat un diesel de 1,6 litri CRDi de 136 CP, dar a dispărut după lansare, odată cu noile norme de poluare. Motorul face față onorabil greutății de 1,3 tone a mașinii, dar nu trebuie să ne așteptăm la cine știe ce performanțe. Puterea maximă de 128 de cai putere este atinsă abia pe 6.300 de rot./min., iar cuplul de 155 Nm pe la 4.850 rot./min. În cazul cutiei manuale se poate scoate ceva mai mult din motor, dar la varianta automată în șapte trepte etajarea este gândită mai mult pe obținerea confortului, așa că timpul până la sută diferă între cele două transmisii, fiind de 10,1 secunde în versiunea manuală și abia de 11,6 pentru cutia automată. Și viteza maximă este diferită și atinge 200 km/h pentru cutia manuală și 195 km/h pentru cea automată. De altfel, aceasta din urmă este oferită doar într-o singură variantă de echipare, Exclusive, care ajunge la 17.951 de euro cu TVA. Varianta de bază are un preț de plecare de 13.620 de euro cu TVA. Elantra încântă prin confort și prin izolarea fonică bună. Și am avut ocazia să petrec ore bune în ea, așteptând în trafic de coșmar într-o vinere ploiasă prin București în care viteza medie a atins 6,5 km/h după trei ore de mers. Consumul în acest caz cu totul atipic a atins 14 litri/100, un maxim poate istoric, pentru că este un fel de mers al piticului. Însă media pentru acest motor pe care am găsit-o pe bord atunci când am urcat în mașină a fost de 8,6 litri/100 km după un mix de 2.954 km parcurși. La capitolul siguranță există un sistem de asistență la pornirea în rampă, un pilot automat, sistem de management al stabilității și șapte airbaguri.

cifre

- 11,6 secunde până la 100 km/h

- 458 de litri, capacitatea portbagajului

- 128 cai putere, singura motorizare

Avantaje

- spațioasă

- confortabilă

- raport calitate/preț

Dezavantaje

- un singur tip de motorizare

- cutie automată pe o singură echipare

- consum urban