Cum se mișcă cel mai longeviv Opel

Corsa a ajuns la cea de a șasea generație. În 37 de ani s-a vândut în peste 13,6 milioane de exemplare și este cea mai longevivă marcă din portofoliu Opel care este în producție la această oră. Noua Corsa deschide drumul unui alt design al mărcii germane, care acum e deținută de francezii de la PSA. Marea noutate este faptul că de anul acesta Corsa este vândută și în varianta full-electrică, sub denumirea de Corsa-e, la un preț de sub 20.000 de euro, dacă ținem cont de bonusurile pe care le acordă statul român.

Istoria a început în 1982. Corsa A avea 3,62 de metri, pasaje ale roţilor evazate ca ale unui autovehicul de raliu, dar un coeficient aerodinamic extrem de scăzut, de doar 0,36. Cu toate acestea, se baza pe un motor de 100 de cai putere diesel, odată cu lansarea GSi. S-a vândut în 3,1 milioane de exemplare. Succesorul Corsa B a reușită să atingă pragul de 4 milioane de exemplare în doar 7 ani, din 1993 până în 2000. Era cu zece centimetri mai lung și mult mai spaţios la interior față de predecesorul său. A introdus, de asemenea, standarde mai ridicate în materie de siguranţă, printre care posibilitatea de frânare şi virare în acelaşi timp, protecţie la impacturi laterale şi airbagurile frontale. Designul blând a fost gândit țintind clientela feminină. Corsa C s-a aflat în producție până în 2006. A mai crescut cu zece centimetri în lungime, a fost lățit, i s-a lungit ampatamentul și i s-a schimbat motorul pe benzină cu un ECOTEC Euro 4. Din 2006 până în 2013 a fost momentul lui Corsa D. Mașina capătă aspecte sportive, lungimea aproape că atinge 4 metri, motoarele devin mai eficiente. Versiunea 1.3 CDTI ecoFLEX consuma doar 3,3 l/100 km în regim mixt şi avea emisii de CO2 de doar 88 g/km, iar topul era un OPC de 210 cai putere, „Nürburgring Edition”, care era capabil să ajungă la 230 km/h. Corsa E a rezistat pe piață cinci ani și a ajuns la 1,2 milioane de clienți. Dimensiunile au crescut foarte puțin, dar au apărut sisteme de siguranță și conectivitate multimedia în ton cu vremurile.

Sub o tonă

Corsa E vine cu o nouă înfățișare. Acum are o lungime de 4,06 metri și este cu 108 kg mai ușoară decât predecesoara sa, ajungând la 980 kg. Linia acoperişului, asemănătoare unui coupé, este cu 48 mm mai coborâtă față de versiunea anterioară. Șoferul are o poziție de ședere cu 28 mm mai joasă, iar centrul a fost coborât pentru o mai bună sportivitate. Bazându-se pe aceste noi linii de design, constructorul a montat și un buton special, care trece mașina într-o treaptă sportivă. Am remarcat, în primul rând, un alt zgomot la țeava de eșapament, mai agresiv, mai gutural. Apoi, reacția accelerației este mai rapidă. Pilotată pe cutia manuală în șase trepte, mașina devine mai agresivă și îi simți și mai mult manevrabilitatea. La fel de bine îți dai seama că ai de-a face cu un automobil mai ușor, fără însă ca aceasta să afecteze stabilitatea la viteze mari sau la trecerea pe lângă TIR-uri pe autostradă, când există tendința unui baleiaj lateral din cauza curenților formați. În ciuda faptului că este ușoară, Corsa stă lipită de șosea. Am testat noul motor pe benzină 1,2 litri turbo în trei cilindri, care ajunge la 100 de cai putere. Acest propulsor este singurul oferit pe Corsa, dar în trei variante. În versiunea aspirată are 75 de cai putere, iar în cea turbo upgradată atinge 130 de cai putere. Pentru iubitorii de diesel, există un motor de 1,5 litri de 102 cai putere. În versiunea testată nu am simțit că ar mai fi fost necesar un plus de putere, mai ales că butonul de Sport, prezent însă doar pe echiparea GS-Line, schimbă simțitor comportamentul mașinii. Pentru că am testat autovehiculul pe vreme de izolare și criză cauzată de coronavirus, traficul a fost destul de lejer. Consumul în regim de autostradă, la o viteză medie de 116 km/h, a fost în jur de 5,1 litri/100 km. În regim de trafic ușor de oraș am atins 9 litri/100 km, dar cu reprize sportive, unde au fost posibile. Pe bord am găsit o medie de 7,3 litri/100 km la o viteză medie de 36 km/h, după un parcurs de 1.434 km. Inginerii germani au optimizat caracteristicile aerodinamice ale noului Corsa în tunelul aerodinamic al Universității din Stuttgart și au obținut un coeficient aerodinamic de 0,29 și o zonă frontală redusă față de modelul anterior, de numai 2,13 m2, Corsa fiind astfel unul dintre cele mai aerodinamice din clasa sa. Viteza maximă a motorului de 100 de cai putere este de 188 km/h, iar sprintul până la sută se face în 9,9 secunde în varianta cutiei manuale și în 10,8 secunde în a celei automate cu opt trepte. Pentru motorul de 130 de cai putere, sprintul coboară la 8,7 secunde, dar prețul urcă cu 3.000 de euro. Toate motorizările sunt Euro6d, iar emisiile pentru motorul de 100 de cai putere benzină sunt de 96–98 grame Co2/100 de km.

Noutăți în habitaclu

Interiorul lui Corsa este confortabil pentru șofer și pasagerul din față. În spate, ampatamentul de 2,53 metri permite un spațiu pentru picioare acceptabil. Scaunul conducătorului auto este comod, are susținere laterală și este încălzit, ca și cel din dreapta. Am observat destul de mult plastic tare, dar există îmbinări cu materiale moi care vor atenua eventualele scârțâieli care apar odată cu maturizarea mașinii. Există un torpedou foarte atânc, care permite un stocaj mare, iar portbagajul ajunge la 306 litri, un volum bun, având în vedere clasa mașinii. Șoferii și pasagerii Corsa sunt conectați la un sistem de infotainment Multimedia Navi, cu ecran color tactil de 7", care poate ajunge la ecran color tactil de 10", în varianta de top. Corsa oferă opțional și noul serviciu „Opel Connect”, cu funcții precum navigație live, cu informații în timp real din trafic și prețuri actuale ale carburantului, legătură directă cu serviciul de asistență rutieră și apel de urgență, șoferii și pasagerii se pot bucura de călătorii mai relaxante. Varianta GS Line - care are un preț de plecare de 16.410 de euro cu TVA fără tichet rabla - vine cu un scaun sport pentru șofer și pasagerul din față, pedalele sport din aluminiu, capitonajul plafonului de culoare neagră și elementele decorative roșii de pe panoul de instrumente subliniind aspectul sportiv.

Te ține pe bandă

Ca orice automobil produs în aceste zile, Corsa dispune de sisteme de siguranță indispensabile pentru un punctaj bun la testele de siguranță EuroNCAP. Există un sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere, tempomatul automat, sistem de protecție la impact lateral controlat de senzori. Acesta din urmă avertizează dacă părțile laterale ale autovehiculului sunt în pericol să intre în contact cu obstacole - stâlpi, ziduri - în timpul manevrelor efectuate la viteze mai mici de 10 km/h. Mai există apoi un sistem de monitorizare a unghiului mort, dar și unul care asigură asistența la parcare. Un debut pe Corsa este sistemul care oferă asistență pentru menținerea benzii de circulație. Dacă sistemul detectează o părăsire accidentală a benzii, acesta avertizează șoferul printr-un semnal vizual și un impuls ușor pentru a corecta direcția. Tot în premieră pentru această clasă, există faruri adaptive IntelliLux LED matrix, cu funcție anti-orbire. Cele opt segmente de LED-uri sunt controlate de camera frontală și adaptează în mod continuu și automat fasciculul luminos la fiecare situație din trafic și din mediul înconjurător. Prețul de plecare fără tichet Rabla este de 12.560 de euro pentru motorizarea aspirată de 1,2 litri echiparea Corsa și ajunge la 19.135 de euro pentru cel mai puternic motor și echiparea Elegance. Corsa se comercializează și în versiunea full electrică. Prețul este de 29.600 de euro cu TVA, din care se scade eco-bonusul de 10.000 de euro și tichetul rabla. Autonomia reală cu un „plin” pentru Corsa-e ajunge la 330 km, iar puterea oferită este de 136 de cai putere și un sprint de 8,1 secunde până la sută. Consumul anunțat este de 17 kWh/100 km, adică echivalentul a 1,9 litri de benzină.

CIFRE

- 1,2 tone, capacitatea de tractare

- 108 kg mai ușor decât versiunea precedentă

- 8,7 secunde până la sută, sprintul motorului de 130 de cai putere

Avantaje

- design

- motoare mici și puternice

- raport calitate/preț

Dezavantaje

- buton de sport doar într-o singură versiune

- spațiul pentru pasagerii din spate

- prețul motorizării de 130 de cai putere