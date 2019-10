Cum se mișcă cel mai mare SUV Kia

Sorento a depășit nivelul unui SUV care este dedicat aventurii în afara șoselei. Nava amiral a producătorului auto coreean Kia este o executivă cu tracțiune integral, care poate aborda orice tip de carosabil și oferă spațiu și confort la nivel premium. Avantajul este că pentru un preț la care se poate cumpăra un entry-level al unei limuzine premium, de 40.000 de euro, Kia oferă un top al mărcii sale.

Sorento a ajuns, odată cu cea-a de-a treia generație, un SUV impunător. Versiunea 2019 are o lungime de 4,8 metri, o lățime de 1,89 metri și o înălțime de 1,68 metri. Gabaritul impunător se regăsește, în primul rând, în spațiul interior. Poziția de condus este înaltă, scaunele, încăpătoare, bordul, dominat de un cadran gigantic care, pe lângă viteză, conține date despre limitele din trafic, modul în care e setată mașina, informații despre consum sau temperatura exterioară. Interiorul nu e doar spațios, ci și bine dotat. Există scaune reglabile electric pe zece direcții, ventilate și încălzite, pentru ocupanții din față, iar cei din spate au la dispoziție un spațiu regal pentru picioare, grație unui ampatament de 2,78 metri, încălzire, posibilitatea de a regla spătarul și o cotieră de mari dimensiuni, rabatabilă, care conține spațiu pentru pahare. Varianta testată avea sub podeaua portbagajului două scaune rabatat, care permit extinderea la un total de șapte locuri. Interiorul este atent lucrat și cuprinde plastice moi, dar și părți tari din acel material care dă senzația de ieftin; noroc că sunt amplasate în special în partea inferioară a habitaclului. Un display de 8 inchi afișează, pe lângă informațiile legate de călătorie sau de starea mașinii, partea de sistem multimedia, conexiunea cu telefonul mobil sau navigația. Partea de climă este un pic învechită ca aspect, deși funcționează la un reglaj din jumătate în jumătate de grad. Am simțit lipsa unui head-up display, care-și putea găsi locul la o mașină pentru care se cer aproape 40.000 de euro, cum de altfel nu există nici cruise control adaptativ. În schimb, avem parte de multă lumină, grație unui plafon panoramic de mari dimensiuni, de porturi USB cu încărcare rapidă și pentru ocupanții din față, dar și pentru cei din spate, precum și de sloturi pentru alimentarea cu 12 V și o putere de 180 W. Faceliftul din 2019 aduce la exterior o nouă grilă a radiatorului, specifică mărcii, stopuri redesenate și noi blocuri optice.

Agil

În ciuda proporției și a masei care poate ajunge până la 2,5 tone, SUV-ul este destul de agil. Sorento este propulsat de un motor diesel de 2,2 litri care poate livra până la 200 de cai putere. Cuplul este și el serios și ajunge la 450 de Nm, disponibil încă de la 1.750 de rot./min. Întregul cupul este livrabil, inclusiv pentru manevrele la viteze mici și la turație mai redusă, cum sunt cele făcute în off-road. Cu un astfel de propulsor sub capotă, Sorento poate atinge 100 km/h în 9,2 secunde. Viteza maximă constructivă comunicată de producător este de 205 km/h. Consumul mixt după 280 km în regim de autostradă, DN1 și serpentine a fost de 7,4 litri de motorină la 100 km și o viteză medie de 67 km/h. În regim de autostradă, acesta crește ușor și ajunge la 9 litri/100 km. În oraș, media a fost de 11 litri, dar într-un trafic de București aglomerat este de așteptat să ajungă și la 13 litri/100 km. Consumul este obținut cu o tracțiune integrală permanentă controlată electric și de o cutie automată cu opt trepte. Sorento în versiunea 2019 părăsește senzația de la modelele anteriore de mașină de teren și merge spre zona de executive. Și asta se regăsește și în modul în care sunt setate amortizoarele. Suspensiile sunt construite sub tehnologia „High Performance Damper”. Ele sunt proporționate astfel încât să împace confortul unui SUV premium cu tăria necesară la viteze mari sau viraje strânse. Și finețea cu care s-a lucrat la reglaje s-a văzut și în cazul vânturilor laterale de pe autostradă, care nu au reușit să clatine SUV-ul nici la viteze mari, în ciuda înălțimii mașinii și a suprafeței laterale expuse, care este apreciabilă.

Moduri de condus

Șoferul are la dispoziție câteva stări presetate care schimbă modul în care trage motorul, cum reacționează pedala de accelerație sau cum este distribuită puterea prin cutia de viteze. Există modul standard Confort, unul Eco, unul Sport și un altul Smart. Dacă alegi modul Smart, pe bord poți vedea cum treci dintr-o setarea în alta, în funcție de cum apeși pedala de accelerație. Șoferul poate trece schimbătorul de viteze pe modul manual și poate pilota mașina într-un stil care se apropie de cel al unei cutii clasice. Start-stopul funcționează ceva mai greoi, intra rapid la orice oprire, dar are o latență la pornire care face să există o sincopă la demaraj, comportament care pe mine m-a făcut să-l dezactivez. Dincolo de aspectul executiv pe care îl afișează, Sorento păstrează pedigree-ul care l-a consacrat, cel al unei mașini cu un comportament bun în drumuri desfundate sau macadam. Sorento nu doar că are un 4x4 permanent controlat electronic, dar are și posibilitatea blocării diferențialului spate pentru cazul în care situația devine serioasă și ar necesita interveție de specialitate pentru scoaterea din noroi. Funcția 4x4 lock care poate fi acționată printr-o simplă apăsare de buton face ca puterea să fie distribuită la toate cele patru roți. Sistemul este foarte bun pe porțiuni acoperite de bălți cu noroi afânat. Sistemul funcționează la viteze reduse, adaptabile unui regim off-road. Dacă se depășește o anumită viteză-limită, 4x4 lock se decuplează automat. Tot pentru păstarea aderenței în situații-limită, există și o funcție care permite coborârea în pantă fără apăsarea pedalei de frână. Martorul de bord începe să pâlpâie atunci când Downhill Brake Control își face treaba. Garda la sol a lui Sorento este de 185 mm, nu foarte mare, dar suficientă pentru a depăși obstacolele dintr-un off-road ușor. Pentru a face față unui astfel de traseu accidentat, șoferul este ajutat și de un sistem de camere care permite o vizionare la 360 de grade a perimetrului mașinii și identificarea eventualelor obstacole semnalate și de senzorii care dau semnale acustice.

Siguranță bună

Kia nu a oferit spre testare organizației EuroNCAP ultimul model Sorento, însă în testele efectuate de echivalentul american în domeniul siguranței circulației pe drumurile publice, IIHS, cel mai mare model al producătorului coreean a reușit să obțină calificativul Good, echivalentul celor cinci stele europene, grație sistemelor de siguranță activă și pasivă cu care este dotat. Un sistem avertizează șoferul la părăsirea benzii de rulare, dar nu există și intervenții la nivelul direcției pentru a face corecții. Conducătorul are la dispoziție și un avertizor pentru unghiul mort care dă semnale atât acustice, cât și în oglindă. Util este și butonul de Hold Hill care degrevează șoferul de a ține apăsată pedala de frână la semafor atunci când cutia automată nu este trecută la punctul neutru. Sorento e dotat și cu frânare automată de urgență pentru a evita un accident la viteze mici. Farurile cu led sunt cu autoreglare și cu virare concomitentă cu cea a volanului. Ca opțional pot fi comutate automat din faza lungă pentru a nu-i deranja pe ceilalți șoferi. Tot în seria asistenților, există un buton care permite parcarea și gararea automată, sistemul fiind capabil să recunoască singur spațiile optime. Senzorii permit identificarea semnelor de circulație - în special cele privind limitarea de viteză - și avertizarea șoferului cu privire la încălcarea lor. Prețul lui Sorento pleacă de la 33.612 euro cu TVA pentru varianta motorului pe benzină de 2,4 litri și tracțiune 4x2 și ajunge la 39.538 de euro cu TVA pentru dieselul de 200 de cai putere, cutie automată, tracțiune integrală și echipare COSMO.

CIFRE

- 7 ani garanție

- 11 litri/100 km, consum urban

- 200 de cai putere

Dezavantaje

- gabaritul raportat la traficul urban

- doar trei motorizări

- sistemul start-stop

Avantaje

- diferențial blocabil în 4x4

- agil și puternic

- confortabil

Sorento este cu 2.500 de euro mai ieftin decât fratele Santa Fe de la Hyundai